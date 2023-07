Alberto Redondo, nuevo alcalde de La Cistérniga: “Queremos mejorar la vida de nuestros vecinos con trabajo diario”

Alberto Redondo es el nuevo alcalde de La Cistérniga. Una de las plazas más importantes de la provincia de Valladolid y del alfoz. En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población de 9.129 habitantes y poco a poco va expandiendo sus horizontes.

El “popular” obtuvo el pasado 28 de mayo un total de cinco concejales con 1.466 votos. La mayoría estaba en los 7, por lo que tuvo que pactar con Vox para formar gobierno. Ahora, el gobierno de coalición ya ha echado a andar, justo cuando la próxima semana arrancan la Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Carmen.

P.- ¿Cómo recuerda Alberto Redondo la noche electoral del pasado 28 de mayo?

R.- Fue muy intensa, pero, a la vez, emotiva. Teníamos confianza a la hora de pensar que los cuatro años que hemos estado en la oposición darían sus frutos. Así ha sido y estamos muy contentos.

P.- ¿Cómo se fraguó el pacto entre PP y Vox en La Cistérniga?

R.- Tras el 28 de mayo, día de las elecciones, comenzamos a hablar y a tener reuniones. Podíamos gobernar, con nuestros cinco concejales, pero entendimos que el pacto entre el Partido Popular y Vox era lo que los vecinos de La Cistérniga habían decidido.

P.- ¿Cómo han sido los comienzos?

R.- Podríamos decir que duros, complicados, y con mucha tensión por intentar poner proyectos en marcha desde el principio y terminar los que estaban en marcha. También había alguno que llevaba parado desde hace tres años. Es difícil mover toda la maquinaria en apenas 15 días, pero estamos trabajando en ello.

P.- En nada comienzan las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo las afronta?

R.- Con ilusión, pero, también, con mucho respeto. No queremos que pase nada. Que no haya ningún altercado ni percance. Estaban ya preparadas al 99% por el equipo de gobierno anterior. Estaba todo atado salvo la seguridad. Estamos cerrando este aspecto y, el año que viene, con ganas de prepararlas desde cero.

P.- ¿Cómo va a vivir esas fiestas, esta vez como alcalde?

R.- Será distinto, pero las disfrutaré igual. Ahora, los vecinos te paran por la calle y te piden cosas. Es mi obligación pararme y escucharlos. Pero las afronto con muchas ganas.

P.- ¿De qué se va a poder disfrutar en La Cistérniga estos días festivos?

R.- Habrá desfile de peñas, varios concursos gastronómicos, tres encierros, una exhibición de cortes, fuegos artificiales, conciertos, verbenas y orquestas para que todo el mundo se lo pase en grande.

P.- ¿Cómo ve el programa confeccionado por el anterior equipo de gobierno?

R.- Creo que faltan actividades. Sobre todo, me gustaría incidir en el hecho de que no haya actividades paralelas. En un pueblo de más de 9.000 habitantes como el nuestro no puede haber fijada una actividad solo a determinada hora. Tiene que haber más oferta. Además, llevamos prácticamente 10 años con el mismo programa.

P.- Son fiestas en las que los jóvenes de Valladolid capital se desplazan en masa, prácticamente, hasta La Cistérniga. ¿Eso es bueno o malo para el alcalde?

R.- Estamos hablando con subdelegación del Gobierno, con Guardia Civil, con Policía Municipal, con Protección Civil, la agrupación de La Cistérniga, y con la seguridad privada. Queremos que suba hasta nuestro municipio el mayor número de personas posibles pero que se divierta sin problemas y estén seguros.

P.- ¿Cómo ve el alcalde esta legislatura que acaba de arrancar? ¿Qué le hace falta a La Cistérniga?

R.- Tenemos un folio en blanco para dejar nuestra firma. Tenemos que poner en marcha el centro de personas mayores y el centro de salud. Dar mejores servicios y mejorar también los parques infantiles y los jardines. Tenemos un caballo de batalla duro, pero vamos a intentar hacer un buen papel y trabajo.

P.- Objetivo y deseo del alcalde mirando al futuro.

R.- Queremos mejorar la vida de los vecinos de La Cistérniga con trabajo diario

Sigue los temas que te interesan