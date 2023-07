Carnero y Mañueco van de la mano en el soterramiento, pero lo supeditan a una "tercera pata" del Gobierno que salga del 23-J

La Junta de Castilla y León, a través de su presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, todo “su apoyo” al proyecto de soterramiento de las vías del tren en la ciudad, pero ambos han supeditado su ejecución al gobierno que salga en las urnas del próximo 23 de julio. Aunque Carnero ha reconocido que ha solicitado una reunión con la Ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, sigue sin llegar, y “mantiene la esperanza” de que sea antes de la cita electoral.

Para ambas administraciones, “es fundamental” contar con el respaldo del Gobierno de España por lo tanto reconoce que si hay un cambio de color “será más fácil” ya que cuentan con el compromiso de Núñez Feijóo de aportar la cuantía económica suficiente. Sin embargo, Carnero no ha querido valorar qué pasaría si el PSOE se mantiene en el poder. “Dejemos que el pueblo hable en las urnas y luego ya tomaremos decisiones”, ha pronosticado.

Para Carnero, en el proyecto del soterramiento “hay dos patas” para sacar adelante esto con “voluntad política”, el “liderazgo del Ayuntamiento de Valladolid” y el “compromiso del presidente de la Junta”. “Ahora queda la tercera pata que sería el Gobierno de España”. Por este motivo, han solicitado un nuevo convenio entre las tres administraciones para acometer el soterramiento de las vías a su paso por la capital. En este nuevo acuerdo la intención es que pueda variar el reparto de financiación recogido actualmente en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al asegurar que es una “obra pública”. “La obra es estrictamente ferroviaria y por lo tanto es de competencia estatal, aunque afecta al modelo de ciudad”, apuntó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorial.

Siempre se ha hablado que la repartición de la financiación para el soterramiento sería del 50% para Gobierno central, y 25% y 25% para Junta y Ayuntamiento, sin embargo, Carnero ha reconocido que no podría ser así, "en otros lugares donde se han reconsiderado los soterramientos puede haber otro tipo de encaje". "No quiere decir que el que hay sea definitivo", ha afirmado, al tiempo que insistió en que "lo importante es el cambio de paradigma".

El nuevo alcalde vallisoletano ha insistido en "el compromiso de estar con los vallisoletanos en aras de la consecución de este proyecto" y se ha mostrado complacido con el encuentro con Fernández Mañueco. "Me marcho satisfecho como vallisoletano", ha asegurado.

El presidente de la Junta, aunque ha estado presente en la reunión anunciada por este medio, no ha hecho valoraciones al respecto, y sí lo ha hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha mostrado su “compromiso”. “El presidente ha ratificado que está con el Ayuntamiento en la idea de soterrar las vías del tren”, ahora la intención es que el “gobierno que salga de las urnas haga realidad la voluntad de los vallisoletanos”, tras los resultados de las pasadas elecciones municipales donde elevaron al bastón de mando a Carnero y castigaron las políticas de Óscar Puente. Eso sí, Quiñones ha dejado claro que Mañueco ha hablado de que el “liderazgo” debe correr a cargo del Ayuntamiento de Valladolid y del futuro presidente del Gobierno de España, tras la cita electoral.



Suárez-Quiñones ha recordado que el apoyo económico de la Junta está “garantizado” ya que por el momento tiene comprometida una reserva de crédito de unos 74 millones de euros para las aportaciones fijadas en el convenio de las actuales obras de integración ferroviaria.

Estación de autobuses

Por otro lado, en este encuentro se ha hablado del proyecto para una nueva estación de autobuses en Valladolid que ya iba incluido en la integración ferroviaria, y que cuyo gasto se asumiría la Junta, ya que cree que es una competencia. Para Quiñones, después de catalogar la actual “de no adecuada” ha asegurado que se trabajará “en paralelo” al proyecto del soterramiento y no como un “proyecto de cola”. Una estación que se ubicaría en los terrenos de los antiguos talleres de Renfe, en el barrio de Las Delicias. "Valladolid tiene que tener más pronto que tarde una adecuada estación de autobuses", ha zanjado.

Premios Goya

Otro de los temas abordados en esta reunión es la celebración de los Premio Goya en Valladolid el próximo 10 de febrero. LaJunta también ha mostrado su apoyo, aunque no ha desvelado desde qué Consejería. "Vamos a ir concretando como la vamos a materializar", ha asegurado el alcalde, que ha confirmado que se realizará en la Feria de Valladolid. "Vamos a utilizar el instrumento de la institución ferial para llevar a cabo el proyecto. Tenemos que ir rápidos. La materialización va a ser en la Feria, no hay otro lugar donde poder hacerlo", y ha confirmado que "de manera permanente y definitiva no puede ser". Y ha puesto de ejemplo lo que se hizo en Málaga.

