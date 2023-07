A falta del concierto internacional, este artista 'venenoso' se suma al concierto de ferias de Niña Pastori

Al cartel de artistas que actuarán en los conciertos de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo solo le queda un hueco por rellenar, aunque es cierto que es el más esperado, el concierto internacional. Todavía se desconoce qué ocurrirá el jueves 7 de septiembre después de la llegada a la alcaldía de Valladolid de Jesús Julio Carnero, ya que el anterior grupo de gobierno fue el único evento que no cerró al ‘caerse’ la opción que ellos tenían pensado. Será un concierto internacional, pero diferente a lo vivido en pasados años.

El resto de los días ya saben sus artistas, aunque en las últimas horas se ha añadido uno más, ya que el 8 de septiembre, el día grande de ferias, a la actuación anunciada de Niña Pastori se suma también la de Antonio Carmona, el ex de Ketama, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, en lo que será una noche con un claro acento flamenco.

Antonio Carmona

La fórmula de compartir escenario se va a presenciar en varias ocasiones este próximo septiembre ya que también lo harán el primer día, Tanxugueiras junto Cepeda y con Nena Daconte junto a La La Love You.

Antonio Carmona nació en Granada en 1965. Tras más de 20 años como cantante del grupo Ketama, que vende un millón de discos, en 2006 publicó su debut en solitario, “Vengo venenoso”. Antonio Carmona además de un gran compositor es un cantante con una voz personalísima y un percusionista al que se rifan artistas de la talla de Alejandro Sanz. Para que tú no llores, Me maten, Vente pa' Madrid y Agustito son otros de los temas que sonarán en la plaza Mayor. Su padre, Juan Habichuela, trabajó como guitarrista para Fosforito, uno de los cantaores malagueños más ilustres de la historia.

Por su parte, su compañera de escenario, la gaditana Niña Pastori regresa a Valladolid después de hacerlo las pasadas ferias, aunque en este caso fue en un concierto de pago en el Centro Cultural Miguel Delibes, y ahora lo hace de manera gratuita para el día grande de las fiestas, el día de la patrona. Como curiosidad, ese día el año pasado actuó Jason Derulo.

De esta manera, los conciertos quedan de la siguiente manera.

Viernes 1: Tanxugueiras junto Cepeda.

Sábado 2: Ana Torroja.

Domingo 3: Nena Daconte junto a La La Love You.

Lunes 4: Luz Casal.

Martes 5: Rels B.

Miércoles 6: Lola Índigo.

Jueves 7: Artista por confirmar.

Viernes 8: Niña Pastori y Antonio Carmona

Sábado 9: Festival de los años 80 con The Christians, The Blow Monkeys y The Tony Hadley Band.

Domingo 10: Helena Bianco

