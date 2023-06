Evita ser presidente de mesa el 23-J al sufrir un cáncer de pulmón: “Ha reinado la cordura”

Son muchos los que, tras los sorteos de las mesas electorales para las Elecciones Generales del próximo 23 de julio, buscan la excusa perfecta para librarse, después de que la suerte haya querido que ese día tengan que ejercer como vocal o presidente de las diferentes mesas que se van a disponer a lo largo y ancho de todo el territorio español para ejercer el derecho al voto.

El jueves, 22 de junio, la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, realizaba su sorteo. Eran muchos los que temían que les tocase. Principalmente porque son días de vacaciones. De estar en la playa, lejos de casa, y de desconectar del día a día, caótico y sumamente estresante, a causa del trabajo.

A José Luis Martínez le tocó la china, como se suele decir. Sin embargo, al padecer un cáncer de pulmón en estadio cuatro, y al encontrarse en pleno tratamiento, la Junta Electoral le ha dado este martes la razón y no tendrá que acudir ese 23 de julio a la mesa del CEIP Kantic@Arroyo como presidente. “Ha reinado la cordura”.

Presidente de la mesa

“Me avisaron el viernes. Un día después del sorteo de mesas. Me estaban dando una nueva sesión de quimioterapia en Madrid. Mi mujer me mandó un WhatsApp diciendo que habían ido a casa los de Correos con una carta certificada. Yo sabía que me había tocado ser presidente de la mesa, como se confirmó”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Luis.

Nacido en Cuenca de Campos hace 63 primaveras, este vallisoletano lucha desde hace años contra un cáncer de pulmón. Lo hace con una entereza y un optimismo encomiable. Nunca le había tocado ser mesa. Ni suplente ni presidente ni nada.

“En circunstancias normales, nunca me hubiera gustado ser mesa en unas elecciones, pero en las mías actuales todavía menos. Mi “excusa”, a la hora de recurrir ante la Junta Electoral, no era para irme de vacaciones. Creo que una persona con un tratamiento de cáncer de pulmón en estadio cuatro no puede estar 14 horas en una mesa electoral. Lo tengo clarísimo”, confiesa nuestro entrevistado.

Y así comenzó, desde el viernes, la lucha para que le dieran la razón.

Los trámites

Lo primero que hizo fue, este lunes, mandar un correo, valga la redundancia, al ‘Correo de Excusas’ informando de su enfermedad y demás. La respuesta fue rápida a la vez que sorprendente: “Esta no es la vía para tramitar este asunto. Utilice la firma electrónica o acuda de forma presencial”, le comunicaron a nuestro protagonista. Así que el martes acudió, en Valladolid, a la calle Angustias para presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral.

“Lo de que te nombren mesa y demás no lo veo justo. Si cuentas con dinero y tienes un viaje contratado al Caribe, tienes excusa. Si no lo tienes y pasas tus vacaciones en Ciguñuela, no. Me parece absurdo. En mi caso, una persona que necesita reposo y que está con un tratamiento, lo tenía claro. Si no me excusaban, no había elecciones”, asegura José Luis.

Presentó este martes una notificación del mes de febrero en el que le concedían la incapacidad permanente absoluta. No había vuelta de hoja. “A lo mejor me hubiera llevado más tiempo demostrar mi cáncer de pulmón para no acudir a la mesa”, añade.

La resolución

Pero no hizo falta. Ipso facto y a pesar de que el vallisoletano tuvo que esperar una cola de más de 30 minutos, la resolución fue positiva para sus intereses. “Estimamos el recurso de la excusa presentado por usted, por lo que no deberá acudir a formar parte de la mesa el próximo día 23 de julio”, reza la resolución fechada a 27 de junio de 2023.

La resolución de la Junta Electoral

“Ese día lo viviré como cualquier persona que tiene un tratamiento como el mío y necesita reposo. Me levantaré a la hora que el cuerpo me pida, me daré una duchita y, si me encuentro bien, saldré con mi mujer a comer por ahí. Tranquilidad y buenos alimentos”, apunta nuestro protagonista.

José Luis sigue luchando contra el cáncer tras cambiar de tratamiento. Espera que no se produzcan desgracias ese 23-J a consecuencia del calor y apunta a un cambio de color en el Gobierno con Alberto Núñez Feijóo. “No lo veo con carisma, pero es lo que hay”, finaliza.

Sigue los temas que te interesan