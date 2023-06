El leonesismo busca escaño en el Congreso: "En Madrid tienen que conocer la ruina que nos ha supuesto ser Castilla y León"

El movimiento leonesista afronta las elecciones generales del próximo 23 de julio con la expectativa de conseguir por primera vez un diputado en el Congreso de los Diputados. Los magníficos resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, en las que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) fue tercera fuerza en la provincia, con más de un 14% de los votos, y de las autonómicas de febrero de 2022, en las que superó el 21% de los apoyos y logró tres procuradores en las Cortes, han dado esperanzas a la formación tras tres décadas presentándose, sin éxito, a las generales.

Miguel Ángel Díez Cano, vinculado al leonesismo desde hace más de 30 años, será el encargado de llevar la voz de la Región Leonesa a la Cámara Baja, si los ciudadanos así lo deciden, en un contexto de auge de este movimiento que aspira a ser decisivo en la conformación del próximo Gobierno de España. Este procurador de tribunales de profesión llegó a ser secretario general del Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesista (PAL-UL), escisión de UPL, y promovió la reunificación con el histórico partido leonesista. Encara las elecciones generales con "mucha ilusión" y con el convencimiento de que la formación logrará un diputado por primera vez en su historia.

Pregunta.- ¿Quién es Miguel Ángel Díez Cano y qué le ha llevado a dar el paso de presentarse al Congreso?

Respuesta.- Soy un procurador de los tribunales que lleva ejerciendo más de 30 años, después de un pequeño periplo por la abogacía, y me dedico también a la docencia, preparando oposiciones. Además, llevo 30 años participando en el leonesismo, unas veces más activo y otras veces un poco menos, y llegué a ser secretario general del Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesista (PAL-UL).

Desde la secretaría general luché por unir al leonesismo y fui capaz de lograr esa unión hablando con Luis Mariano Santos, al que conozco desde siempre. En cuanto a mis motivos para dar el paso, yo en un principio propuse a otras personas, como el secretario general o concejales que habían logrado un gran resultado, pero la gente estaba muy cansada después de unas autonómicas y unas municipales. Surgió el debate de que viniese una figura externa de renombre y se abrió un plazo de primarias, concurrimos tres candidatos y fui elegido en el Consejo General.

Es importante que podamos llevar al Congreso nuestro mensaje de que el Estatuto de Castilla y León ha sido una auténtica ruina para León y la finalidad es poder llevar la voz de León de forma fuerte, alta y clara y sin intermediarios. Los partidos nacionales defienden los interesen de su partido y es necesario tener na voz nítida que lleve los problemas de León al Congreso de los Diputados. España tiene que saber lo que sucede en León y sus comarcas.

P.- UPL encara el próximo 23 de julio unas elecciones generales en las que por primera vez aspira de forma realista a lograr un diputado, ¿cómo afrontan la campaña electoral?

R.- Con mucha ilusión. Somos un partido que por el hartazgo de los demás estamos en alza, hemos ido subiendo los parámetros, y es verdad que a nivel nacional la ciudadanía leonesa no ha tenido nunca esa confianza como a nivel autonómico, pero hay que convencer que donde tenemos que tener la voz es en el Congreso. Esta vez percibo que a los partidos nacionales les van a exigir un poco más, por ese hartazgo, y que esta vez a nosotros nos van a exigir un poco menos.

Estamos convencidos de que vamos a conseguir un escaño y vamos a competir con la derecha y la izquierda porque consideramos que no han tenido suficiente agarre para defender a León en el Congreso.

P.- ¿Cuáles van a ser las principales claves de su programa electoral para estos comicios?

R.- Nuestro principal objetivo es salir de esta autonomía. No podemos estar en una autonomía que nos ha castigado durante 40 años y nuestro camino es intentar que esto sea una Región Leonesa como siempre debió haber sido, con León, Zamora y Salamanca. El Estatuto no hace ninguna referencia a la Región Leonesa y cuando todo lo decide un solo territorio hay permanentemente obstáculos para el desarrollo.

Nuestra pretensión es conseguir la comunidad autónoma número 18 que nos saque de esta ruina absoluta en todos los paramétros, no podemos seguir en esta ruina.

P.- En las pasadas autonómicas y en las municipales del pasado 28 de mayo sacaron un gran resultado en la provincia, ¿cree que puede penalizarles el hecho de que las generales se celebren en un contexto muy polarizado entre sanchismo y antisanchismo?

R.- Los partidos nacionales siempre dicen que el voto a la UPL es inútil en las generales cuando todos sabemos que el voto más inútil ha sido el suyo, porque no hacen nada ni reivindican absolutamente nada. Los partidos nacionales están con la película de terror de "echar a Sánchez" o "que no llegue la ultraderecha" pero la verdadera película de terror la vivimos en León, con la ruina que ha provocado la Comunidad.

La ciudadanía leonesa ya está cansada, ya no les engañan, porque saben que es todo mentira y una farsa. Hace falta que la voz de la UPL participe en las enmiendas a los proyectos de ley y en el control parlamentario para que se lleven a cabo los proyectos para León.

P.- El auge del movimiento leonesista ha sido evidente durante los ultimos cuatro años, ¿cree que existen opciones reales de que a corto plazo la Región Leonesa consiga la autonomía?

R.- El camino a seguir es la reforma del Estatuto de Autonomía, pero todo depende de voluntad política. Si en Madrid no hay voluntad política lo tendremos difícil, pero es que Madrid no conoce la situación del recorrido durante 40 años dentro de la Comunidad. El Estatuto de Autonomía es una Ley Orgánica del Estado y si en Madrid conociesen que esto ha sido una ruina no habría ningún problema para lograr la autonomía leonesa. En Madrid tienen que conocer la ruina que ha supuesto la Comunidad para León. Pero hasta llegar a ese momento, que ojalá sea más pronto que tarde, lo que hay que hacer es dar vida a las tres provincias que componen la Región Leonesa.

Esto fue un matrimonio de conveniencia pero una vez que ha empezado a funcionar el matrimonio una de las partes se ha quedado con todo y León está enjaulado con una argolla y una cadena al castillo.

P.- ¿Cómo valora el giro a la derecha de las últimas elecciones municipales? ¿cree que España está abocada a un pacto PP-Vox?

R.- Creo que caben muchas posibilidades. Va a haber muchos partidos con menos representación y el que pretenda formar Gobierno tendrá que hablar con muchos grupos parlamentarios, incluido el Mixto.

P.- Una vez tengan presencia en el Congreso, ¿tendrían alguna preferencia de pactos? ¿preferirían un Ejecutivo como el actual o un Gobierno entre PP y Vox?

R.- Somos un partido transversal y si los leoneses mandan a la UPL a Madrid es para reivindicar y no para estar en la oposición. Entonces habrá que ver quien elabora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque a nosotros el tema ideológico nos importa bastante poco. Nuestras exigencias las vamos a plantear gobierne quien gobierne. Preferencias ninguna, reivindicaciones todas.

P.- Con respecto a Vox, ¿habría alguna línea roja?

R.- Todos los partidos, si no están ilegalizados, son democráticos y para conseguir los fines que pretende León bajaré a todos los escenarios para transmitir lo que es León y lo que fue León, y eso a no me va a limitar absolutamente nada porque todo es democrático.

P.- ¿Cuáles serían sus exigencias más inmediatas para dar su apoyo a una investidura?

R.- El tema de las infraestructuras es una de las exigencias más inmediatas que haríamos. Por ejemplo, San Andrés del Rabanedo está partida en dos por el ferrocarrill y ese soterramiento sería una de las principales reivindicaciones, pero sin perder el objetivo final de poner encima de la mesa el aspecto normativo de la reforma del Estatuto para lograr la autonomía leonesa.

P.- Teniendo en cuenta que UPL ha compartido grupo parlamentario en las Cortes con Soria Ya, ¿se plantearían formar parte del grupo de la España Vaciada en el Congreso si se conformase?

R.- Habría que estudiarlo. Aquí en Castilla y León estamos con Soria Ya y va bastante bien, y no creo que hubiera ningún problema porque somos tan España Vaciada como los que reclaman en otras zonas.

P.- ¿Cómo valora la gestión del Gobierno con respecto a León durante estos últimos cuatro años?

R.- Es verdad que el Gobierno actual ha tenido grandísimos problemas y no es fácil gobernar un país con todo lo que se le ha echado encima. Pero ciñéndome a León, nosotros pactamos la Diputación con el PSOE a cambio de una serie de inversiones que se iban a llevar a cabo en León y ni una sola de las inversiones proyectadas se ha ejecutado. Han sido todo incumplimientos absolutos, no se ha ejecutado nada en los cuatro años del Gobierno socialista y esto lo saben perfectamente los propios votantes socialistas.

P.- ¿Un posible pacto de UPL con el PSOE en Ayuntamiento y Diputación influiría su decisión en el Congreso de ser elegido diputado?

R.- Para nada, son situaciones muy diferentes. Nosotros siempre hemos dicho que queremos la Diputación porque tenemos muchísimos concejales a los que tenemos que atender y nos darian un guantazo si no intentamos conseguir gestionar la Diputación. Pero el hecho de que se pacte a nivel local no implica nada porque la defensa de los intereses de León no tiene nada que ver allí con las peticiones que haríamos en el Congreso de los Diputados.

