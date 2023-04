La "ciudadana española" Rosa Díez acusa a Óscar Puente de "mentir ante notario" y llama al voto contra los 'sanchistas'

La expresidenta de Unión, Progreso y Democracia (UpyD) y antigua eurodiputada del PSOE, Rosa Díez, acusó hoy al actual alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, de "mentir ante notario", y llamó a votar, en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, contra aquellos alcaldes "más 'sanchistas' que Sánchez".

Díez realizó estas declaraciones, recogidas por Ical, en un acto celebrado en la plaza Marcos Fernández de Valladolid junto al candidato del Partido Popular a la Alcaldía vallisoletana, Jesús Julio Carnero, a quien quiso apoyar como "ciudadana española" bajo el pretexto de que "hoy la prioridad es librarnos de Sánchez Castejón y toda su cuadrilla".

Parafraseó así Díez a su antiguo compañero de partido en UPyD, el filósofo Fernando Savater, que lanzó ese mensaje en su cuenta personal de la red social Twitter y lo acompañó con un "haré todo lo que esté en mi mano para que eso sea posible", línea que siguió hoy Díez ante el proceso electoral municipal que llega en una "situación extraordinaria" que "no tiene que ver con la ideología".

Y es que, para la antigua eurodiputada socialista, "no es común que, desde la Presidencia del Gobierno de España, se tejan alianzas y complicidades continuas con quienes son cómplices de los enemigos jurados y mortales de la democracia", en lo que definió como "un proceso de demolición del sistema democrático y de parasitación de las instituciones" por el que los retos electorales de este año "dejan de ser una cuestión de derechas o izquierdas".

Por ello, y pese a que los comicios del próximo 28 de mayo son meramente municipales, Díez pidió el voto contra aquellos alcaldes "más 'sanchistas' que Sánchez" bajo el prisma de que "quien comulga con las posiciones de Pedro Sánchez, nunca las rectifica públicamente y no muestra una opinión contraria en las cuestiones que afectan todos los días la vida cotidiana de los españoles" se encuentra en la "cuadrilla" del presidente del Gobierno de la que, consideró, hay que "librarse".

De hecho, calificó como "un acto de patriotismo constitucional hacer lo posible para defender el Estado y la democracia" y se mostró proclive a hacer lo que esté en su mano para que "eso se produzca", en un contexto en el que las elecciones municipales "no van de derechas o izquierdas, sino de respeto por las instituciones, por los valores democráticos y por lo que supuso la construcción del sistema del 78, que nos permite vivir en democracia".

En todo caso, Díez descartó la posibilidad de presentarse en los próximos comicios generales, previstos para finales de año, bajo las siglas del PP, reclamando que, en todo caso, "la situación extraordinaria también es que los ciudadanos, aunque no vayamos en ninguna lista, defendamos las instituciones" porque, recordó, "se puede hacer política desde fuera de los partidos y la moqueta". "No solo se puede, se debe, y por eso estoy aquí, porque no hace falta una sigla, sino vocación política, que hoy ejerzo y ejerceré donde haga falta para defender la ciudadanía", concluyó.

Alcalde que "miente"

Dentro de su crítica a "Sánchez y su cuadrilla", Díez fue especialmente dura con el alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, a quien no mencionó pero de quien dijo: "¿Cómo va a ser bueno para el desarrollo de una ciudad tener al frente de una Alcaldía a alguien que miente por sistema?".

Y es que Díez señaló que "para ser más ‘sanchista’ que Sánchez tienes que mentir tanto como Sánchez", aunque reconoció que el presidente del Gobierno "todavía no miente ante notario", en clara referencia a Óscar Puente y la situación del soterramiento de la línea férrea en Valladolid.

"No te puedes fiar de alguien que ha hecho de la mentira su forma de ganar unas elecciones y de mantenerse después en el poder", sentenció a antigua europarlamentaria socialista, que se preguntó "cómo puede ser bueno para la ciudad tener al frente a alguien que hace tal seguidismo de Sánchez que lo que Sánchez y el PSOE defienden para Hospitalet, está prohibido aquí".

Lamentó, en ese sentido, que los ciudadanos de Valladolid no sean tratados "en igualdad de condiciones" que los de otros lugares de España y, por ello, reiteró su apoyo al candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por "estar dispuesto a defender la democracia, los valores constitucionales, el entendimiento y el acuerdo", poniendo a los ciudadanos "por encima de la sigla".

Carnero promete un autobús lanzadera a “centros neurálgicos”

Por su parte, Jesús Julio Carnero, prometió la puesta en marcha de un autobús lanzadera para llegar a "centros neurálgicos" de la ciudad, como hospitales y universidades, una línea circular y un parking subterráneo para el barrio de Parquesol.

Carnero lanzó estas propuestas, junto a Rosa Díez, como parte de su programa electoral, al que volvió a definir su como "contrato con los ciudadanos", para mejorar el ámbito de la movilidad en el barrio.

Y es que, en dicha área, Carnero aseguró que le parece "muy bien" que se construyan ascensores, pero matizó que es "insuficiente" y que la movilidad de Parquesol pasa "por un doble aspecto". Por un lado, por la puesta en marcha de una línea circular de Auvasa, junto a un autobús lanzadera hacia los centros neurálgicos de la ciudad que calificó como "experiencia piloto" pero que pretende "incorporar en otros barrios de la ciudad".

Por otro lado, y dado el problema "de hace años, y que se ha agravado" de la "falta y merma de aparcamientos" en Parquesol, Carnero afirmó que, si logra acceder a la Alcaldía de Valladolid, apostará por la construcción, en el entorno de la plaza Marcos Fernández, de "un parking subterráneo que dé solución a esta situación tan grave en Parquesol".

Además, también se comprometió a estudiar, en las arterias principales de la ciudad, la posibilidad de reconvertir los aparcamientos en superficie en parkings en batería, como medida para "dar respuesta a esta necesidad imperiosa y fundamental para los vecinos de Valladolid".

