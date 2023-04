El desgarrador mensaje de Juan Carlos Domínguez tras el atropellamiento de su hija: “Soy incapaz de volver a montar en bicicleta”

Juan Carlos Domínguez, ciclista profesional durante once años, maglia rosa en el Giro de Italia y ganador de múltiples carreras, y que ahora es incapaz de volverse a subir a una bicicleta. La razón, hace dos meses su hija Estela, joven talento ciclista, falleció tras ser atropellada por un camión en Salamanca. Desde entonces, el vallisoletano reconoce que ha sido incapaz de dar pedaladas y aprovecha para reclamar justicia y por unas leyes “más duras”.

Lo reconoce en una carta escrita en sus redes sociales donde muestra un desgarrador mensaje de pena y donde ha desvelado una conversión que mantuvo con su hija. “Recuerdas un día entrenando, te comenté: “El día que dejes el ciclismo Estela, yo lo dejaré también. Pues así ha sido desde el 9 de febrero he sido incapaz de volver a montar en bicicleta. Tengo pánico, inseguridad, pensar que me pueda pasar algo, que venga un desalmado y me quite la vida como a ti, no puedo permitirme dejar sola a mamá. Desde que nos has dejado, mamá no es persona, no quiere seguir viviendo, y yo intento hacerme el fuerte para ayudarla a seguir adelante, y la digo a Estela no la gustaría verte sufrir así, Estela era luchadora, optimista, constante y esos valores que la inculcamos nos tienen que ayudar a seguir adelante y luchar porque se haga justicia”.

[Muere la joven ciclista Estela Domínguez, hija de Juan Carlos Domínguez, tras ser arrollada por un camión en la provincia de Salamanca]

“A nuestra hija no nos la van a devolver, pero no es justo y no se puede permitir que vuelva a pasar y se vayan de rositas, ir a la cárcel es duro pero más duro es perder a un ser querido. Ellos ya no volverán. Las Leyes Penales tienen que ser más duras para los que arrebatan la vida a una persona. Nuestro deseo es que ninguna familia más tenga que pasar por este sufrimiento”, lamenta.

"Nos invade el dolor"

En esta ocasión, Domínguez se abre en canal y se muestra muy duro con la persona que ha acabado con la vida de su hija y por eso reclama justicia. “¿Pero qué ser humano es capaz de actuar y tener ese comportamiento? ¿Porqué? ¿Por qué ha sucedido esto, con el futuro prometedor que te esperaba, tanto a nivel deportivo como universitario? Tú qué siempre eras tan responsable, humilde con un corazón enorme, no podías ver ninguna injusticia, siempre apoyando al débil”.

La familia nunca “podrá volver a sonreír”, pues “estamos muertos en vida, es como tener una soga en el cuello y cada día va mermando nuestras vidas”. “ESTELA....., nuestra pequeña, todos los días lloramos tu ausencia y silencio, te llevamos en nuestra mente y en nuestros corazones, pero nos invade ese dolor tan desgarrador cuando nos viene a la mente que ya no vamos a volver a verte físicamente, ni abrazarte, ni reírnos con tus bromas. Cuando nos invade tu ausencia y silencio nos volvemos locos ESTELA. Te han quitado la vida y te han dejado tendida y abandonada en la carretera, como cuando atropellan a un animal”.

