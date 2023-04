El 2 del Pucela deja una goleada de euros en Valladolid con dos acertantes de 14

Noticias relacionadas El Real Valladolid suma tres puntos de oro tras su victoria ante el Villarreal

No era una quiniela fácil, pero los vallisoletanos que apostaron por el 2 del Real Valladolid en Villarreal han tenido premio. Y es que no es habitual que la Quiniela deje dos premiados con 14 aciertos en la misma ciudad y se llevarán 81.023,40 euros. Junto a otros cinco acertantes.

Loterías y Apuestas del Estado informa que los dos boletos premiados de Valladolid se han sellado en la Administración de Loterías número 6 (ubicado en la calle Teresa Gil) y en el despacho receptor número 85.605 de la capital vallisoletana. Una doble alegría ya que fue una jornada muy provechosa para el Real Valladolid que vio cómo el resto de rivales metidos en la lucha por no descender, no sumaron victorias. No hubo acertantes del pleno 15 porque a todo el mundo se le atragantó la victoria del Mallorca en Vigo (0-1).

Además, los otros cinco acertantes de 14 resultados validaron sus boletos en las ciudades de Málaga, Sevilla, Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

