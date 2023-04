Julián Martín: “Mi principal inquietud como alcalde de Villarino es crear empleo local”

La actual legislatura llega a su final. Pero no ha sido un periodo más en Villarino de los Aires. Ha sido más que complicada la gestión municipal por dos ediles que concurrieron con la lista del PP y, "sin motivos reconocidos", se aliaron con la formación de la oposición para "complicar" la legislatura. El alcalde, Julián Martín (PP), siguió adelante la gestión, que ahora explica, sintiéndose "arropado por los vecinos, que le han dado su apoyo", asegura.

- Alcalde, cuatro años pasan rápido.



Si, estamos víspera de las próximas elecciones. Esta legislatura pasada la he tenido muy difícil, por el tema político del Ayuntamiento. Por todo lo demás, perfecto. He cumplido con el programa electoral que llevaba en 2019, al cien por ciento. Se han instalado las placas solares, un parque de 45 megavatios ya construido. Y ahora comenzarán las obras de otro de 250 megavatios, una de las cosas que más orgulloso me siento, porque esto no es de hoy ni de ayer. Hace seis años que empezamos a plantear este asunto de los renovables en el término municipal de Villarino. Como alcalde, ofrecí el terreno que necesario a todas las empresas, es más, incluso a inversores chinos los invité para invertir. Finalmente, fue Azora a la que le adjudicaron la evacuación y fue la que se quedó con el proyecto.

- ¿Qué desearía dejar atrás de esta última legislatura?

Soy de las personas que gustan mirar para adelante y quedarme solo con las cosas buenas. Si usted me pregunta qué querría dejar para atrás, seria los dos compañeros de viaje que he tenido y, evidentemente, la oposición. Opino que la política se hace dialogando, no en los juzgados, que es lo que ha tratado de hacer el portavoz de la oposición. Ha intentado llevar a los juzgados toda la vida política municipal, porque él es lo que sabe hacer o, por lo menos, lo que ha estudiado. Es decir, como sé de leyes, si en la vida municipal se mueve una mosca, a denunciarla, y eso no es la política. Yo soy de los que pienso que se hace dialogando, no en los juzgados.

Por otra parte, he intentado potenciar el empleo en Villarino, que tanto se necesitaba, y ahí tenemos las pruebas. Se ha generado más empleo que nunca y es otra de las cosas de las que me siento también muy orgulloso. Evidentemente, se han hecho muchas obras que ahí están. Algo bueno se habrá hecho, digo yo, para que los resultados sean como son, por ejemplo, quitar la deuda de 3 millones de euros y tener ahora en caja más de un millón.

- Ya hemos visto con qué se queda de su gestión, pero si recordara algo concreto de estos cuatro años, ¿qué se llevaría como recuerdo?



En ese aspecto, me quedo y guardo el cariño de la gente del pueblo que he recibido durante todos este tiempo. Además, el apoyo de la inmensa mayoría de los vecinos de Villarino. Porque, a pesar de todo, la gente del pueblo, que es lo que a mí más me importa y es por lo que lucho, por su bienestar, por su mejor calidad de vida, me han dado su apoyo y, más con los palos que me han puesto en las ruedas, las zancadillas que he tenido, los problemas que me han querido generar. Todo esto último lo prefiero olvidar y quedarme con las obras buenas que hemos hecho. Y con el apoyo de los vecinos, que es de agradecer. Al mismo tiempo, le pido disculpas por llevar en la candidatura anterior a gente que no debía. Pero le doy las gracias por el apoyo que he recibido de todos ellos.

- Si mira al futuro, ¿qué Villarino le gustaría?

Me gustaría un Villarino como lo que he intentado hacer sin dinero, fomentar el empleo, que ahora es fácil hacerlo con los ingresos que tiene el Ayuntamiento. Porque como se suele decir, con buena cuchara bien se come. Crear más puestos de trabajo, fijar más población, darle mejor calidad de vida a los vecinos. Escucho a la oposición, concretamente, decir que a ellos le gustaría gestionar el Ayuntamiento ahora que va a entrar mucho dinero. Pero tienen que decirle a la gente que antes de gestionar hay que generar. Si no hay algo para gestionar, qué se va a gestionar. Esto que se va a gestionar ahora es fruto de un esfuerzo, de un trabajo bien hecho realizado durante estos últimos ocho años.

- Ahora concurre con una candidatura totalmente nueva.

Si, regresa el teniente de alcalde que tuve en la primera legislatura, que no me quiso acompañar, aunque lo invité a que me acompañase en esta segunda legislatura. No me importa decir el nombre, se llama Matías y es un hombre, como se suele decir en el pueblo, de arriba abajo, honrado, trabajador y, ante todo, honesto y fiel. Ha sido un orgullo para mí rescatar a este vecino. Llevo conmigo otros compañeros que son fenomenales en todos los aspectos. Han sabido administrar sus casas y sus empresas, son buenas personas, tienen la cabeza bien amueblada, que es lo que a mí me interesa tener compañeros de estas características. Tanto Belén como Paco, como Jesús, como Maria Jesús y Antonio, son gente de creer, y para confiar en ellos. Me siento orgulloso de esta candidatura.

Candidatur del PP de Villarino Falcão

- Desea puntualizar algo más.

Las obras que he hecho y las que quedan por hacer. He sido quien fijé el cheque bebé, que lo seguiremos dando, para el fomento de la natalidad. Ahora, como hay dinero para no pagar nada, se hará gratis la gimnasia. Y le voy a decir una cosa. Villarino fue el primer pueblo en tener fibra óptica. Por tanto, está preparado para que cualquier empresa, tanto portuguesa, con quienes tenemos muy buena amistad, como española, puedan trabajar y llevar su administración desde Villarino. Finalizar el nuevo centro médico y, de paso, hacer oficinas y alquilarlas en el centro médico actual para instalar empresas que vengan de fuera. Como bien les digo, hemos sido el pueblo pionero en Arribes en tener fibra óptica y 4G, y de todos los medios que se necesitan para que una oficina funcione bien y se pueda llevar una gestión de empresa desde Villarino.

Sigue los temas que te interesan