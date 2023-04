Trapecio, acrobacias y malabares: la cantera de los grandes circos y artes escénicas se forja en Valladolid

“Pasen y vean. Bienvenidos al circo. El lugar donde los sueños se harán realidad”. La introducción más mágica que puede existir cuando decides acudir al circo. Un mundo lleno de fantasía, ilusión y risas que como decían los míticos payasos de la tele, “alegra siempre el corazón”. Desde hace ya más de una década, Valladolid cuenta con una escuela donde se forman los que en un futuro serán malabaristas, acróbatas o circenses. Por sus instalaciones, situadas en el barrio de San Pedro Regalado, han pasado más de 800 alumnos matriculados, grandes y pequeños.

Una escuela que llegó para dar respuesta a la variada y creciente demanda de los entrenamientos de artes circenses que se llena de acróbatas, malabaristas, equilibristas y trapecistas desde los pocos años hasta la edad adulta, que vienen a formarse en el fascinante arte del más difícil todavía.

“Han sido muchas las personas que han pasado hasta ahora por la Escuela de Circo de Valladolid, alumnos y profesores que nos han hecho crecer y disfrutar tanto, por lo tanto la valoración de este tiempo es muy positiva”, asegura el director de la Escuela, Rafael López, diplomado en Teatro práctico especializado en Circo por The Central school of speech and Drama y The Circus Space (Londres 2003) y que se formó en los mejores circos de Europa.

En 2008, la asociación cultural Freakarte, pionera del proyecto, aterrizó en Valladolid y comenzó a dar cursos de formación en circo en diversos programas y espacios de la ciudad y alrededores. Unos pocos años después, en 2012 se puso la primera piedra de La Escuela de Circo de Valladolid y durante dos años impartieron cursos de circo para niños, jóvenes y adultos, en la sala Ambigú del IES Núñez de Arce de Valladolid. Fue en 2014 cuando se trasladaron trasladamos a su propio espacio en Camino Cementerio 19 y desde allí desarrollan sus actividades.

Más de 10 años enseñado y formando a cientos de niños, jóvenes y adultos que han disfrutado del circo con nosotros, algunos se han convertido en artistas profesionales, “estamos orgullosos de haber sido un puente para su formación”. Esta escuela se ha convertido cantera de grandes artistas como David Díez, que forma parte del Kolektiv Lapso Cirk, o Amaya Goñi. El circo está emparentado con el teatro, la danza y el resto de artes escénicas. En definitiva, el objetivo es hacer soñar al espectador y el circo tiene buenos recursos. El famoso Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) se convierte en el mejor espejo para comprobar la evolución de esta escuela.

Celebración del día mundial del circo

López reconoce que el perfil es muy variado, como se suele decir desde el escenario del circo, “aquí caben todos, niños, adolescentes y mayores, mujeres y hombres”. Por eso se realizan cursos, talleres e incluso fiestas de cumpleaños. Entre regalo y regalo, volteretas, saltos y malabares. “Los niños disfrutan mucho”, apunta.

Pero la Escuela de Circo de Valladolid es mucho más, porque su intención es también hacer llegar el circo a los centros escolares. A lo largo de estos años han desarrollado un método pedagógico para adaptar el circo al aprendizaje psicomotriz basado en su experiencia y el método de formación CATE recomendado por la Red Europea de Escuelas de Circo EYCO. Así, estudian a lo largo del curso las necesidades de los alumnos, para proponer juegos y ejercicios adaptados para su progresión personal, “despertando su interés por la superación personal”, asegura el director.

Estos talleres de circo en los colegios están enfocados a educar a través de “técnicas circenses, adquiriendo un hábito de trabajo mediante el juego con habilidades saludables, desarrollando la creatividad mediante la manipulación de objetos de circo y fomentando los procesos de expresión, comunicación y creación”, explica el director.

Día Mundial del Circo

Este sábado 15 de abril se celebra el día Mundial del Circo. Un día en el que, como en años anteriores, se llenarán las calles de color y magia con diversos espectáculos y actividades. En el caso de la Asociación de Vecinos San Pedro Regalado Los Viveros organiza un día que comenzará en la Plaza de la Pirámide, Calle Arturo Moliner, a las 11:00 horas y se prolongará durante toda la tarde con una gran gala a partir de las 18.00 horas. El evento es organizado por la productora Freak Cabaret Circus, la Escuela de Circo de Valladolid y la AAVV San Pedro Regalado Los Viveros,

López ve el futuro con mucho “optimismo” porque la creación de más espacios de circo similares demuestra que es algo que “interesa”, mientras que la Escuela seguirá “en la misma tónica”.

