Óscar Puente y Reyes Maroto sorprenden con un entretenido paseo en bici por el centro de Valladolid

Óscar Puente ha tenido ocasión de reunirse con Reyes Maroto para presentarle Biki, el servicio de alquiler de bicicletas públicas que el Ayuntamiento de Valladolid, a través de Auvasa, implantó en la ciudad el pasado 1 de febrero.

Así lo ha dado a conocer el alcalde de la ciudad a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha compartido un vídeo resumen del momento en el que explicó todos los detalles del servicio a la que, hasta hace poco, ha ejercido como ministra de Industria, Comercio y Turismo, que ha acompañado de las siguientes palabras: "La candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, tiene claro dónde se gestiona bien, y cómo debe gestionarse un servicio público. Y es en Valladolid. Biki Valladolid es un buen ejemplo", ha admitido el alcalde.

En las imágenes se puede ver a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid observando con detenimiento las bicicletas aparcadas en una de las diferentes estaciones de Valladolid, mientras Puente le hace saber que la gestión de este servicio es totalmente pública: "Hemos asumido la gestión directa porque lo que queríamos era ofrecer un servicio flexible y de calidad, no estar sometidos a un contrato que luego, como ya sabes, tiene unas pautas fijadas y no puedes ni ampliar, tienes un límite de ampliación, no puedes mover y es más complicado", se escucha decir al alcalde justo antes de aclarar que la única empresa que el Ayuntamiento tiene contratada para el servicio de bicis se encarga del mantenimiento y la movilización del que parece haberse convertido en el nuevo medio transporte de muchos vallisoletanos.

Tanto es así, que, tal y como le ha confesado el alcalde a la candidata, "estamos ya en más de 7.000 abonados", algo que, bajo su punto de vista, "es una barbaridad": "El anterior sistema, para que te hagas una idea, después de nueve años de funcionamiento, llegó a 1.200 abonados, el pico más alto. En dos meses, 7.000", le llega a explicar Puente a la exministra. "Luego estamos ya muy cerquita de los 2.000 usos diarios. Y bueno, pues el récord del anterior sistema eran 700", continúa presumiendo.

Pero esto no es todo. Antes de disfrutar de un entretenido paseo en bici juntos por las calles de la ciudad y estacionar sus bicicletas en el aparcamiento de la céntrica plaza de Poniente, Puente también le ha aclarado a Reyes Moto que las bicis de Valladolid son exactamente las mismas que hay en Madrid, con la pequeña diferencia del color: "Esta bici es exactamente la misma que Madrid, el mismo modelo, la misma empresa. La única diferencia es que esta va pintada de verde y la de Madrid de azul, pero es exactamente la misma bicicleta y el mismo sistema", ha apostillado el alcalde.

Sigue los temas que te interesan