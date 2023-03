Un nuevo obstáculo para Yolanda en su lucha contra la ELA

Yolanda Fernández Herreras continúa con su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Fue diagnosticada el pasado 15 de diciembre de 2021 de dicha enfermedad. El pasado 22 de octubre de 2022, EL ESPAÑOL de Castilla y León se desplazaba hasta su casa para conocer su caso.

“Te deterioras cada día. A mí me está yendo muy rápido. Prácticamente no puedo hacer nada. Estoy perdiendo el habla y no puedo pasar las páginas de los libros. Pero me niego a perder la sonrisa”, aseguraba en declaraciones a este medio añadiendo que incluso “pensaba en la eutanasia”.

Además, añadía que quería denunciar que la Ley de Dependencia es “un engaño total”. Añadía que ella misma no se podía mover, apenas y que su marido, Miguel Ángel está jubilado. “Con todo y con esto nos conceden 38 euros al mes en ayudas”, nos explicaba, añadiendo que “es una auténtica tomadura de pelo”, decía Yolanda.

Miguel Ángel se puso en contacto con este periódico, de nuevo, el 23 de febrero. Aseguraba que su mujer perdía el habla y que necesitaba un aparato para poder comunicarse. Explicaba que pidieron al Hospital Clínico un Tobii dynavox, sistema para que Yolanda se pudiera comunicar a través de la lectura mediante los ojos, pero el centro hospitalario vallisoletano le ofreció el Irisbond. Finalmente, como explican, se han costeado de su propio bolsillo el dynavox.



La lucha de Miguel Ángel y su esposa, Yolanda, ahora es otra. Hace unos días la enferma de ELA se sometió a una PEG (gastrostomía endoscópica percutánea). Un procedimiento mediante el que se coloca un tubo flexible de alimentación a través de la pared abdominal hasta el estómago. Este sistema permite que Yolanda se nutra. También la administración de medicamentos y/o líquidos de forma directa en el estómago. Sin pasar por la boca y el esófago. Piden que le suministre el Hospital Clínico el Riluzol líquido.

En busca del Riluzol líquido

Yolanda tiene, desde el pasado 28 de febrero, implantada la alimentación por sonda. Hans solicitado al Hospital Clínico “el Riluzol líquido”. Es el único medicamento, hoy en día, que está reconocido para la ELA. Hasta ahora lo tomaba en pastillas pero ahora solo puede hacerlo en líquido, y a través de la sonda”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Miguel Ángel, marido de Yolanda.

Asegura que “fuimos a reclamarlo” y desde la gerencia y la dirección del Hospital Clínico “nos dijeron que no nos lo recetaban” añadiendo un “nos comunicaron que nos buscáramos la vida”. El marido de Yolanda añade que su mujer “tiene que tomar el medicamento sí o sí de forma líquida”.

Añade que cuando pusieron la sonda a su mujer, en el Hospital de la Paz de Madrid les proporcionaron “dos frascos de 60 mililitros” que él mismo se encarga de inyectar al amor de su vida, como él mismo la califica, a través de la sonda”.

Miguel Ángel asegura que la única solución que “les dieron desde el Clínico” fue que “cogiéramos un mortero, lo machacáramos y se lo diéramos con agua”, explica. “Si la sonda se atranca, el problema que tendría Yolanda, yo y ellos, porque les iba a demandar, va a ser grande”, añade el marido.

Añade, nuestro entrevistado que van a “presentar queja ante la gerencia de Sacyl” y también van “a mandar una carta al consejero de Sanidad” porque “la impotencia que sienten es increíble”. Añade.

Todo con el fin de conseguir ese Riluzol líquido, un derivado benzotiazol cuyo mecanismo neuroprotector disminuiría la acción neuroexcitatoria del ácido glutámico bloqueando su transmisión, desde el Hospital Clínico.

