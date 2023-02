Lola Herrera: "En mi casa se ha vivido el maltrato desde siempre"

Este lunes, Lola Herrera ha recogido la Menina de Honor 2022 de manos de Virginia Barcones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, “por su labor en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Estos reconocimientos se entregaron el pasado 25 de noviembre en Ávila. Sin embargo, la vallisoletana no pudo acudir a la gala debido “a un problema de salud”. Estaba convaleciente de una caída, pero ella quiso participar a través de un emotivo vídeo que no pasó desapercibido. Ahora, se ha animado a recogerlo en persona, y qué mejor lugar para hacerlo que en su querida tierra natal.

Herrera, además de agradecer la distinción, ha querido reflexionar sobre el punto en el que se encuentra el problema de la violencia de género en la actualidad. De este modo, ha declarado: "Estamos muy trastocados con todo lo que pasa. Se han dado pasos de gigante en favor de mejorar la situación de muchas mujeres, pero realmente todo es insuficiente porque siguen matando".

Lola Herrera está muy concienciada con esta lucha, y esto se debe, entre otras cosas, a la experiencia personal que le tocó vivir de niña con sus abuelos, y que ha querido volver a denunciar públicamente: "En mi casa se ha vivido el maltrato desde siempre. Yo, desde niña, he sabido que a mi abuela mi abuelo le pagaba unas palizas de muerte. A él no le quería nada, era niña y ya lo rechazaba", ha confesado.

Y es que, era tal el desprecio que sentía por él, que apenas le afectó su fallecimiento: "Cuando se murió, que pasaron muchísimos años, recuerdo que mi madre me llamó diciendo: 'se ha muerto tu abuelo’. Yo estaba en Madrid y dije: ‘pues que lo entierren, no pienso ir porque siento un desprecio absoluto por ese tipo de hombres, esos verdugos que, además, están protegidos por una parte de la sociedad’”, ha asegurado con rechazo.

Aprovechando que el tema principal de la conversación giraba en torno a las mujeres, Lola no ha querido pasar por alto la polémica que le ha enfrentado a VOX tras confesar que no entendía cómo podía haber mujeres que votaran a esta formación que, según ella, "va en contra de los derechos": "No tiene ningún sentido que las mujeres voten a VOX, es un contrasentido tan grande, que me pondría un altavoz e iría por la calle a decírselo a las mujeres por si hay alguna distraída. Me iría a los mercados, a los institutos y a las universidades, donde también hay mucha gente joven que se interesa por esa manera de pensar que lleva a un mundo desastroso”, ha apostillado.

La vallisoletana ha finalizado su intervención lanzando un mensaje a las mujeres maltratadas, así como a todos aquellos que día a día luchan por erradicar esta terrible problemática: "Estoy con vosotros y, desde donde estoy, trato de manifestar lo que pienso sobre esto. Me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis", ha concluido.

Por su parte, Virginia Barcones, ha querido agradecer a la premiada su generosidad, su empatía, y, sobre todo, su lucha incansable: "Eres un referente para todas nosotras. Nos das ese aliento que necesitamos cada día para seguir trabajando", le ha dicho personalmente a la actriz tras hacerle entrega del trofeo.

"Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, que hemos ido dando pasos, pero que quedan muchos pasos por dar. Siete de cada diez mujeres que son victimas no denuncian y ese es nuestro objetivo, visibilizar. Y que mujeres como tu estén tan comprometidas en su día a día, y en tu caso, en tus manifestaciones públicas y en tus personajes como actriz, es muy importante de cara a la sociedad", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan