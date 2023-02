Las incógnitas sobre el gran Zara que podría ubicarse en El Corte Inglés de Constitución

Noticias relacionadas Adiós al Corte Inglés de Constitución en Valladolid

El Corte Inglés de Constitución sigue siendo una gran incógnita. Una vez que cierre sus puertas por última vez, que será a finales de este mes, el 28 de febrero, nadie sabe qué albergará este gran edificio que se ubica en el corazón de Valladolid. Hay muchas sospechas, pero ninguna certeza de lo que realmente sucederá.

Se baraja la posibilidad de que haya un gran Zara en el interior, que ocupe cinco plantas del edificio, aunque por ahora no lo han confirmado. Las sospechas están en el aire y no sería de extrañar puesto que, recientemente, cerraban tres tiendas del Grupo Inditex de Río Shopping: Zara Home, Oysho y Massimo Dutti. Asimismo, Zara también cuenta con dos tiendas que se ubican muy próximas a este edificio, en la calle Santiago. Que, en caso de hacerse realidad, probablemente cerrarían sus puertas para trasladarse al edificio que tienen a escasos metros.

El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, ha asegurado a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León que en verano recibieron una posible propuesta para ver si se podría hacer varias plantas comerciales, otra de uso deportivo, otra de apartamentos turísticos y una piscina. Propuesta que vino de la mano de los nuevos propietarios, la promotora Conjunto Residencial Las Heras. Posteriormente, "han venido a consultar algún proyecto, pero nada oficial". Los nuevos propietarios, por su parte, aún no quieren anticipar nada por el "contrato de confidencialidad" que tienen firmado.

Por este motivo, aún hay muchas incógnitas sobre lo que albergará, finalmente, este edificio cuyos activos adquirió el grupo en 1995 y que, pocos años después, abrió las puertas para ofrecer una gran oferta a los vallisoletanos. 27 años más tarde, El Corte Inglés de Constitución se despide para dejar paso a nuevas ofertas comerciales.

Otro de los asuntos polémicos sobre este nuevo edificio es la gran fachada acristalada que ha salido a la luz y que se trata de un boceto en el que se puede ver cómo quedaría. Según la imagen, ofrecería una enorme fachada acristalada. Un debate bastante polémico. Saravia recuerda que en Valladolid hubo una época, hace décadas, donde se hacían edificios con 'muro cortina' que se trata de una fachada de cristal de arriba abajo. Para situarlos pone el ejemplo de la tienda Sfera, ubicada en la calle Santiago. "Esas fachadas acristaladas se entendía que no eran acordes al entorno de una ciudad histórica que es más de piedra, ladrillo, macizo", afirma el concejal de Vivienda.

Por este motivo estaban prohibidos los 'muros cortina'. Una prohibición que figuraba en el Plan Especial del Casco Histórico y que también recoge el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en junio de 2020.

A la pregunta: ¿Queda prohibido radical o totalmente?, Saravia responde: "Si es una fachada de un edificio histórico, sí. Si es un edificio nuevo, como el de El Corte Inglés de Constitución, no lo sé". En este sentido, afirma que no se atreve a contestar ya que no quiere ir "por encima de lo que digan los técnicos" puesto que serán ellos los que tengan que tomar la decisión final. Por ahora, solo hay dudas respecto a un edificio que no se sabe cómo quedará y que ofrecerá al público.

