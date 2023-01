La pelea entre Puente y Zarzalejos a cuenta de Ayuso: “Me produce pena leerte”; “y yo siento pena por los pactos de este PSOE”

No hay día tranquilo para el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en Twitter. En esta ocasión, ha vivido un enfrentamiento digital con el periodista y escritor José Antonio Zarzalejos. Un duelo por culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha terminado con varias acusaciones entre ambos, metiendo en la conversación a Pedro Sánchez y, por supuesto, a Vox.

Todo ha comenzado cuando el primer edil vallisoletano ha criticado un artículo del periodista vasco donde afirmaba que insultar a “Isabel Díaz Ayuso en directo en la TV ("asesina", "fascista") tiene un efecto bumerang que sus adversarios no tienen en cuenta, de lo que se beneficia el buen diagnóstico sociológico de los asesores de la presidenta. Le da votos”.

["A la altura de los que fantaseaban con colgarme como a Mussolini": guerra total entre los alcaldes socialistas de Valladolid y León]

Algo que no ha gustado nada a Puente que no ha dudado en contestarle sacando una vez más la cara por el presidente del Gobierno y metiéndole en el asunto. “Insultar a Pedro Sánchez en cambio no tiene efecto bumerán. Gente respetable que cada vez se respeta menos a sí misma. Le he seguido siempre con admiración. Aún no estando de acuerdo con él en la mayoría de las ocasiones. Ahora me produce pena leerle”, ha afirmado.

Insultar a Pedro Sanchez en cambio no tiene efecto bumerán. Gente respetable que cada vez se respeta menos a sí misma. Le he seguido siempre con admiración. Aún no estando de acuerdo con él en la mayoría de las ocasiones. Ahora me produce pena leerle. https://t.co/jm92QksUvb — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 28, 2023

No se ha cortado Zarzalejos que también ha mostrado su opinión. “Te acompaño en tu sentimiento, alcalde por la pena que dices sentir. Y recuerda; estuve en la mirada de tu socia, Aizpurua. Yo siento pena por eso pactos de este PSOE. Deja de leerme para dejar también la pena. No te voy a dar alegrías”.

El hilo se ha hecho más grande y ha sido de nuevo Puente quien ha contestado ofreciendo incluso consejos al periodista con cercad 50 años de experiencia y que también es licenciado en Derecho. “Un consejo, si me lo admites. Tienes más categoría y más talla intelectual que todo eso. El hueco de los odiadores ya está suficientemente lleno. Hay muchos jovencitos que vienen empujando fuerte. Tu registro es otro. Al menos el que yo he admirado siempre: el de la ecuanimidad”.

Y como la cosa iba de consejos, pues Zarzalejos le ha dado otro. "Un consejo. Dejad de estimular el voto ultra de Vox con vuestros pactos, impunidades y cesiones. Gobernad para todos. Precisamente porque no soy un odiador. El odio es el veneno de los tontos"

Óscar Puente culmina una semana donde también ha tenido otro enfrentamiento dialéctico con su compañero de partido, el alcalde de León, José Antonio Diez.

