El pueblo de David, contra la violencia machista: “Tener un presunto asesino en Tudela de Duero no es agradable”

Tudela de Duero es un municipio vallisoletano que se ubica en la A-11, a escasos 16 kilómetros de la ciudad del Pisuerga. Se encuentra en la villa castellana rodeada casi por completo por el río Duero, de ahí su nombre, y cuenta según el padrón actualizado del Instituto Nacional de Estadística con 8.636 habitantes.

La localidad vallisoletana se encuentra consternada desde el pasado lunes, 23 de enero, cuando David Maroto, nacido en la localidad vallisoletana, acababa presuntamente con la vida de su novia, Paloma, con la que mantenía una relación de menos de medio año, y con la de la hija de esta, India, de solo 8 años.

“Tener a un presunto asesino en Tudela de Duero no es agradable. El pueblo está consternado, como cuando asesinan a otra mujer, pero en este caso nos toca más de cerca porque conocíamos tanto a la familia como al presunto agresor. Te duele más que el presunto asesino sea de aquí”, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Javier Gómez Potente, alcalde del municipio pucelano.

El primer edil de la localidad vallisoletana asegura que se enteró el lunes del doble crimen que se produjo en el domicilio del Paseo de Zorrilla, número 66, esa misma mañana por una llamada de la Subdelegación del Gobierno que informaba de que David Maroto podría ser natural de Tudela de Duero.

“Es nacido aquí pero no vivía desde hace mucho tiempo. Se fue de nuestro pueblo y no sé donde vivía ahora mismo”, añade el regidor, que asegura que “le conocía personalmente” pero no quiere entrar en más detalles sobre este hombre.

Los vecinos guardan silencio en el lugar después de la familia de David Maroto emitiera, el pasado martes, un comunicado en el que mostraba su dolor por el doble asesinato. El dolor y la pena recorren las calles de una de las localidades más importantes de la provincia de Valladolid.

En la tarde de este jueves, 26 de enero, se va a celebrar una concentración silenciosa para manifestar el rechazo absoluto ante cualquier tipo de violencia contra la mujer. Será en la Plaza de España de Tudela de Duero desde las 19.30 horas. “Contra el maltrato, tolerancia cero”, argumentan desde el Ayuntamiento del pueblo.

“Se van a guardar varios minutos de silencio. No se puede aguantar lo que está sucediendo con la violencia machista. Para nosotros todas las víctimas son iguales pero esto nos ha golpeado de cerca”, finaliza Javier Gómez Potente, en declaraciones a este periódico.

Buscan que se manifieste el mayor número de personas posible tras unos hechos que han consternado a toda la sociedad española.

Concentración en Tudela de Duero por Paloma e India

