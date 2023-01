El recortador vallisoletano cogido por un toro en un encierro en la provincia de Palencia: “Me llevé un susto tremendo”

La localidad palentina de Paredes de Nava celebraba este sábado, 21 de enero, ‘El Toro de San Sebastián’, con un utrero en honor a San Sebastián. Se llamaba Atolón, pesaba 520 kilos y era de la ganadería Valdemoro. También participaron en el evento dos vacas de Los Millares. El festejo se desarrolló en el Coso de San Juan.

Todo, como cuenta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el alcalde de Paredes de Nava (Palencia), Luis Calderón, dentro de los festejos por el patrón de la localidad palentina: San Sebastián. Los actos se desarrollan del viernes, 20 de enero, hasta el 22 del mismo mes.

En ese festejo taurino se produjo una cogida. El toro causó heridas a Guillermo Carrasco Nieto, más conocido como ‘Chuvas’, como ha confirmado el primer edil en declaraciones a este periódico.

“Nos asustamos mucho. Inmediatamente llegó una ambulancia, le atendió en el lugar y le trasladaron al Hospital de Palencia”, afirma el alcalde que añade que dicha cogida se produjo a las 17.30 horas aproximadamente en “el único día de los tres que había toros”.

Hemos hablado con Guillermo Carrasco Nieto, al que se le conoce con el mote heredado de su abuelo de ‘Chuvas’. Nació en la localidad vallisoletana de Fresno El Viejo y tiene 29 años. Suma siete como recortador.

“Fui a hacer un quiebro y me llevó por el gemelo. Me lo ha desgarrado. No me ha roto el peroné, clavó una astilla, eso sí”, confiesa nuestro entrevistado que añade que se produjo en el Coso cuando el evento comenzaba.

De ahí fue trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia donde ha pasado la noche pero ha sido dado de alta en la mañana de este domingo, 22 de enero, tras recibir varios puntos de sutura en la zona afectada.

“Me llevé un susto tremendo. Ya he sufrido alguna cogida más. Esto te hace ver las cosas de otra manera”, añade ‘Chuvas’.

Un gran susto que por suerte quedó en eso en unos festejos en Paredes de Nava que continúan este domingo.

