Un gran fuego en un garaje de Parquesol calcina tres vehículos

La Bomberos de Valladolid han tenido que acudir la madrugada del domingo al lunes a un edificio del barrio de Parquesol tras un intenso humo en las viviendas. Se produjo poco después de las 03:00 horas en el número 16 de la calle Juan Garcia Hortelano.

Fueron los vecinos de la séptima planta quienes alertaron de lo ocurrido. Muchos de ellos salieron de sus casas y otros esperaron atentos a ver qué estaba sucediendo. Era en la segunda planta del garaje donde se había producido un fuego intenso que terminó calcinando tres vehículos y provocó daños en otros tantos que se encontraban en la zona.

En estos momentos, todavía los vecinos no pueden entrar ni hacer uso del garaje. El jefe de servicio de Bomberos, Javier Reinoso, informaba este martes que están "inspeccionando" la dependencia, aunque todo apunta a que es un "incendio normal en un vehículo". Sin embargo, no puede "precisar" si ha sido o no intencionado.

Por ahora, no se puede acceder para que "nadie sufra daños". Tres vehículos están completamente dañados y hay "resto de cascotes en una zona y daños en otros". El calor de las llamas también ha provocado daños en las instalaciones del sótano.

