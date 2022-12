Pastora Soler, una enamorada de Valladolid: “Disfruto cantando más que antes”

Se muestra relajada. Con deseo de estar con el público de Valladolid este martes, 27 de diciembre en el Auditorio Miguel Delibes. Pese a charlar con Pastora Soler (Coria del Río, 1978), parece que lo hacemos con Pilar Sánchez Luque. La sevillana suma 28 años en el mundo de la música y se ha convertido en un auténtico referente dentro de este apasionante mundo y en el panorama nacional.

La andaluza ha sabido reponerse y muestra ahora una fortaleza encomiable. También dejó ver su fragilidad cuando tuvo que abandonar la música temporalmente, hace ocho años. Pero eso ya es pasado y ella prefiere centrarse en el presente y en un futuro que se antoja apasionante, también en el plano personal, con sus pequeñas.

Pastora Soler visita la ciudad del Pisuerga este martes y hace un repaso a todo en esta entrevista para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León:

P.- Tras una etapa sin sacar nueva música vuelve a la escena con un nuevo trabajo: ‘Libra’. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera y qué ha supuesto para usted?

R.- He estado fuera el parón por la pandemia que ha sido obligado. Han sido tres años sin editar disco. Años de cambios constantes. Cada vez que se ha podido he salido a la carretera. Sobre todo, para apoyar a un sector que estaba muy castigado. He estado en contacto continuo con mi profesión. Ha sido muy difícil hasta este verano que, por suerte, todo se ha reanudado. Estábamos deseosos de vivir este momento de normalidad, de nuevo, para presentar este nuevo disco y anunciar una nueva gira.

P.- ¿Qué tiene ‘Libra’?

R.- Cuenta trece historias diferentes. Marcan mucho como soy tanto personal como musicalmente. Al final, después de tantos años en la profesión, he tenido que equilibrar mucho mi música, mi sonido. He bebido de muchas influencias diferentes y todo eso forma parte de mí y todo soy yo. En este nuevo disco, que tiene un hilo conductor, está todo lo que yo soy. Sobre todo, con ese equilibrio. De ahí el nombre. Son historias en las que resalto los mensajes de fuerza y superación. Además del amor y del desamor hay mucho mensaje de esa superación.

P.- Hay tributos a su padre con ‘Del Cielo a mi corazón’, canciones reivindicativas como ‘Que hablen de mí’. ¿Con cuál se queda?

R.- En el disco hay un poco de todo. Es un álbum muy enérgico y positivo. No quería que después de todo este tiempo, con todo lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en mi vida, fuera un disco triste. Esa canción: ‘Del Cielo a mi corazón’, que para mí es de las más especiales, quiere destacar esa transformación de cuando pierdes a alguien. Transformar todo eso en energía bonita. Cuando sientes que esa persona te sigue acompañando y está en tu día a día. Esa canción, dedicada a él, es fuerte y positiva.

Pastora Soler en una imagen promocional Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Precisamente así se llama la gira ‘Que hablen de mí’ ¿Le gusta que lo hagan?

R.- La verdad es que nunca he estado en el punto de mira y no he sentido que se hable de mí. Cuando ha ocurrido ha sido para bien. Tenemos que aprender a relativizar todo esto ahora que estamos tan expuestos con redes sociales y demás. Por supuesto, todo con un mensaje de tolerancia y libertad ante cualquier cosa. Siempre tengo en mente al colectivo LGTBi. Me gusta destacar esa comprensión que debe existir y ese respeto de todos hacia todos.

P.- Este 27 de diciembre desembarca en Valladolid. ¿Qué espera?

R.- Siempre son conciertos muy especiales en el Auditorio Miguel Delibes. Tiene una acústica espectacular. Son conciertos muy cercanos. Especiales y emocionantes. Además, es especial porque es en Navidad. Siempre he hecho un paréntesis en las fiestas. Nunca había trabajado estas fechas y creo que va a ser especial hacer una parada en medio de la Navidad en una ciudad que me encanta. Iré un día antes para disfrutar también un poco de Valladolid. Es un colofón a la gira y ponemos la guinda aquí. Pararemos después unos meses. Ha sido una gira muy especial y emocionante por el reencuentro con la gente, por hacerlo con normalidad.

P.- ¿Había estado ya en Valladolid?

R.- Había estado de paso y siempre me gusta caminar por la ciudad. Siempre me une un recuerdo muy bonito con esta ciudad, además fue en el Auditorio Miguel Delibes. Ahí me dieron el primer premio de la música cuando se celebraba la gala de entrega con varios nominados. Siempre recordaré que fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera. El escuchar mi nombre allí, bajar las escaleras y recoger mi premio… disfruté muchísimo. Siempre es un placer estar aquí.

P.- Echando la vista atrás, en una entrevista, aseguraba que “veía un camino tortuoso”. ¿Ve ahora más la botella medio llena o medio vacía?

R.- Sí. Después de aquel parón, el volver a esto era porque estaba convencida de que tenía que ser de otra manera. Fueron años de poner en orden muchas cosas. Gracias a eso volví para disfrutar la profesión de otra manera. Fue el disfrutar de la profesión sin pararme tanto en analizar que todo ha sido perfecto. Eso es imposible. Lo veo todo de otra manera ahora.

P.- ¿Cómo recuerda esos problemas que tuvo en los escenarios antes de parar? Tuvo hasta ataques, ha señalado.

R.- Sí. Si no lo hubiera superado no habría decidido volver. Ya hace cinco años que comencé esta segunda etapa de mi carrera. A veces, cuando ocurren todas estas cosas, hay que parar. En ocasiones, el problema es que seguimos y seguimos, y eso no ayuda. Todo lo contrario. Para mí el parar significó el construir las cosas de otra manera y fue el principio de la solución.

P.- ¿Ahora ya no siente ese miedo de subir al escenario?

R.- Para nada. De hecho, el escenario sigue siendo lo que era para mí. Para todos los que nos dedicamos a esto que es pasional y vocacional, la finalidad es subirte al escenario. Cuando dejas de disfrutar, nada tiene sentido. Disfruto cantando más que antes. Hay fallos que me los puedo permitir, cosas que puedo pasar por alto. Antes, todo esto me hacía sufrir, y ahora no. Lo veo todo de otra manera y creo que la gente lo percibe. Sobre todo, cuando estás ahí, lo disfrutas y te emocionas. Todo fluye.

P.- ¿Volvería a Eurovisión?

R.- Si diéramos diez años atrás volvería. Ahora no. Yo ya he cumplido. Con Eurovisión y con la maternidad. Tengo un buen sabor de boca porque fue una buena experiencia pero no repetiría.

P.- ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué retos se plantea?

R.- Después de tantos años de profesión sigo pensando que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Quiero seguir trabajando en esto. Poder seguir haciendo discos y canciones nuevas, que la gente me acompañe y disfrutar de los conciertos y directos que es la meta de todo esto.

P.- Objetivo y deseo en el corto y medio plazo.

R.- A nivel personal, disfrutar a tope de la vida. Gracias a Dios he podido construir una vida familiar paralela con mis hijas, que son mi prioridad ahora mismo. No quiero perderme cosas de ellas y quiero disfrutar mucho más de la vida tan bonita que tengo.

Sigue los temas que te interesan