Regalos de segunda mano para disfrutar por Navidad

Papá Noel está al caer. Los consumidores españoles llevan ya unos cuantos días, si no meses, con sus compras navideñas para que no les pille el toro y tenerlo todo listo este 25 de diciembre. Son días de gastos en comidas, pero, sobre todo, en regalos para familiares, amigos… en definitiva, para seres queridos.

Milanuncios ha realizado una encuesta, con una muestra representativa de 1.000 usuarios, con el fin de entender sus expectativas de consumo para estas fechas tan señaladas y, también, para conocer la forma en la que tienen en cuenta la segunda mano, cuyo interés crece ahora debido a que el poder adquisitivo de las familias se reduce con el aumento en el coste de la energía y la inflación.

Según los resultados de esta encuesta, las familias en nuestro país destinarán una media de 299,8 euros de presupuesto para los regalos navideños. Además, en el 74% de los casos, el presupuesto está influido por la subida generalizada de precios. El 40% espera poder reducir esta partida para ahorrar. Para conseguirlo, el 29,5% de los consumidores compra, o se lo plantea, regalos de segunda mano siendo la razón económica en el 61% de los casos el principal motivo por el que se acude a ese mercado.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León acude a la tienda de segunda mano: Cash Converters, en la calle Gamazo de Valladolid, para hablar con el jefe de tienda y con un comprador que ya tiene regalo para sus hijos.

Productos de electrónica, los más vendidos para regalar a posteriori

“Las ventas se mantienen en los últimos meses. Vamos bien, no nos quejamos. Sí que vemos que el cliente viene a comprar y después lo regala en Navidad. Tenemos productos en muy buenas condiciones, casi a estrenar, que pueden ser buenos regalos para estas fechas”, explica a nuestra entrada el jefe de la tienda de Cash Converters en la calle Gamazo, 26, de Valladolid, Jacobo Nieto.

Patinetes, televisiones en un estado de conservación perfecto. Ordenadores, consolas, videojuegos… de todo. Las tiendas de segunda mano se han convertido en referentes y eran decenas las personas que durante una fría mañana de diciembre en la ciudad del Pisuerga ojeaban lo que comprar, algunos de ellos para regalar a sus seres queridos.

“Lo que más vendemos es, sobre todo, telefonía. Videojuegos y joyería también pero el consumo en electrónica es bastante alto en nuestra tienda”, explica Jacobo. El que llega hasta el lugar busca encontrar el regalo ideal a un precio más bajo. Es una opción cada vez más recurrente para el consumidor.

En esta tienda vallisoletana el cliente vende un producto. La marca lo compra tras llegar a un acuerdo con él y, a continuación, pasa un proceso de verificación y un control policial. A renglón seguido lo ponen a la venta con una garantía de dos años.

“Únicamente vamos a cerrar los domingos y los festivos durante este periodo navideño. En Nochebuena, por ejemplo, vamos a estar abiertos, pero solo por la mañana”, nos explica nuestro entrevistado.

“Recurrir a la segunda mano nos hace generar menos residuos”

En la elaboración de este reportaje vemos entrar a un joven en la tienda. Permanece en ella unos cinco minutos. Tiene claro lo que va a comprar. Lo coge y lo lleva hasta el mostrador en el que la empleada le cobra el precio de estos dos curiosos productos. Su precio, seis euros por unidad. Paga 12 en total.

“He comprado dos Wii Motion Plus. Aparatos que sirven para una consola antigua. Son regalos de Navidad para que mis hijos disfruten. Me gustan mucho los videojuegos antiguos y quiero que tengan la oportunidad de jugar con lo que yo he jugado cuando era niño. Como no lo tenía, Cash Converters me permite comprarlo y es lo que he hecho”, asegura Toni Aragón, que es el nombre de este comprador.

Nuestro entrevistado apunta a la económica como una de las razones de esta compra pero también a la concienciación social y ecológica. A intentar conservar el planeta para que los que vengan al mundo en 50 años puedan disfrutar de una vida plena.

“Entiendo que la mayoría de los impactos que dejamos en el planeta son fruto del tipo de consumo que tenemos. Recurrir a la segunda mano nos hace generar menos residuos, a alargar la vida útil de los objetos. Menos impacto y te ahorras un dinero”, explica antes de irse tan contento con los que serán dos gratas sorpresas para sus hijos.

