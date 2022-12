El Concierto Extraordinario de Navidad llega al Miguel Delibes este 22 de diciembre

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrce este jueves 22 de diciembre su Concierto Extraordinario de Navidad en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, en un evento que será dirigido por el director británico Adam Hickox. En el concierto, que cuenta con un repertorio variado de autores y obras de temática navideña, participará el Coro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que está dirigido por Jordi Casas.

El programa del concierto cuenta con un repertorio extenso, con temas como Arnold The Holly and the Ivy; también Händel Selección de piezas del Mesías; el Vaughan Williams Fantasia on Greensleaves; el Buttersworth The Banks of Green Willow; el Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring; el Darke / Rutter In the Bleak Midwinter; el Wade / Rutter O Come all ye faithful y el Mendelssohn – Willcocks / Rutter Hark the Herald.

Adam Hickox

El joven director Adam Hickox, de origen británico, será el encargado de dirigir el concierto. Ha demostrado una impresionante fluidez de técnica y también una interpretación madura con un amplio repertorio sinfónico y operístico. En 2022 finalizó su periodo como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Róterdam y en la próxima temporada, Hickox debutará con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC y con la Royal Philharmonic de Londres.

En las últimas temporadas, Hickox ha llevado la batuta de la Orquesta de París, de la Orquesta Sinfónica de Gävle y de la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Ha dirigido conciertos tanto en los Festivales de Música de St. Endellion y Klosters como en el estreno en el Reino Unido del tema de Thomas Larcher 'Still'.

Entradas

Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y en el portal www.centroculturalmigueldelibes.com. Las entradas cuentan con un precio de 10 euros para público general y con un precio especial, de un total de cinco euros, para los abonados de la temporada, para familias numerosas, para jóvenes menores de 30 años, para personas en situación legal de desempleo, para mayores de 65 años y para personas con discapacidad.

