Subida a una moto toda una vida: Alba Martín, la promesa pucelana del motor que sueña con el Dakar

Cuando vienes de familia motera se hace complicado poder resistirte a las dos ruedas. Y eso le ha pasado a Alba Martín, una vallisoletana natural de Tordehumos que lleva toda una vida montada en una moto. Ahora, a sus 23 años, y tras empezar a competir por primera vez en 2021, la joven se ha proclamado ganadora del campeonato de Castilla y León de Cross Country, y eso que desde el principio fue a remolque a consecuencia de una lesión que provocó que se perdiese la primera de las carreras.

Ocho carreras a lo largo del año, siete en su caso por la lesión, que han culminado hace unos días en el tan ansiado trofeo. Precisamente, un galardón del que tiene gran culpa su hermana, que en esa mañana quedó tercera en la carrera logrando retener a la que iba en segunda posición en el campeonato, como en Fórmula 1 el muro del Checo Pérez a Lewis Hamilton que ayudó a Max Verstappen a acercarse al británico y ganar su primer mundial. De esta manera, Alba pudo alzarse con la medalla de plata ese día y así ser campeona por la puntuación general.

Un camino que "requiere entrenamiento". Todo comenzó la pasada temporada, la de su debut. "El año pasado corrí un poco sin ningún objetivo", admite la joven, que ya este año sí que fue "un poco más" a ver si podía hacerse "con el campeonato". "Venía de una lesión y me ha sabido mejor porque me ha costado más trabajo", celebra en declaraciones a este periódico.

Alba Martín en una carrera.

Una lesión que tampoco fue sencilla, en especial en el apartado mental, ya que en su casa "todos andan en moto". "Salían todos y yo me tenía que quedar en casa. Mentalmente pensé que tenía tiempo para hacer otras cosas, luego cuando me dijeron que podía empezar rehabilitación empecé para estar cuanto antes, para ello en el gimnasio me centré en fortalecer más el hombro para no volver a lesionarme", recuerda.

El destino le deparaba aún así la grata recompensa. Además, afortunadamente en Castilla y León tiene la "suerte" de no encontrar dificultades por su condición de mujer, a pesar de ser un deporte profundamente masulinizado. "El presidente de la Federación nos hace todo lo que le pedimos. Le dijimos que sí podía meter féminas en la categoría de enduro para ir probando y lo ha hecho", matiza Alba. Dicha disciplina es una prueba "más dura" que el cross country porque son "más horas, lleva más técnica y estás tú sola en el monte".

Además, la joven vallisoletana destaca la solidaridad que rodea a este deporte, a diferencia de otros, donde "sí hay más feos". "Una vez estaba caída en el suelo y no podía levantar la moto y un piloto paró a ayudarme a pesar de que estaba compitiendo y estaba de los primeros", recuerda.

Ahora bien, no todo es oro lo que reluce. El tema económico es la principal traba para el crecimiento de esta disciplina, ya que "vale mucho dinero la licencia, las carreras o los recambios de la moto". "Yo al final vivo en Valladolid y me pillan casi todas las carreras a mano, a dos horas la media, pero hay gente que vive en Burgos y todas están a tres horas", asevera Alba, que reitera que "es verdad" que la gente joven no se ha animado por "falta de recursos económicos".

Alba ahora sueña con competir a nivel nacional, a pesar de que económicamente sea "mucho dinero". "Me encantaría correr un Dakar", admite, pero con los pies en el suelo fija esta meta a "largo plazo". "De momento quiero correr alguna carrera del nacional y todo el campeonato de enduro de Castilla y León", admite la vallisoletana, que a pesar de soñar con el Dakar quiere ser "realista" y busca "hacer una buena posición en el campeonato de España".

Por el momento, Alba viene de disfrutar el momento "más especial" de su corta carrera, con la grata ayuda de su hermana. "Me ayudó con todo el otro día", agradece. Ahora con paso firme busca ir cumpliendo metas e ir "progresando" para intentar llegar a lo más lejos. "Ya he conseguido lo que quería, ahora toca ir avanzando", finaliza Alba Martín, la promesa vallisoletana del motor.

