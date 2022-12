Óscar Puente habla sobre las cartas bomba contra Ucrania enviadas desde Valladolid: “Es algo muy top secret”

Este sábado, 3 de diciembre, hemos conocido que las seis cartas bomba contra Ucrania, enviadas en los últimos días, fueron remitidas desde la provincia de Valladolid. Esta sería la pista principal con la que estaría trabajando la Comisaría General de Información (CGI) para tratar de esclarecer los hechos.

Entre las misivas, se encuentra una enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otra Margarita Robles, ministra de Defensa, y otras dos a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos.

“No sabemos nada nuevo. Hablé con la delegada del Gobierno el otro día. Me dijo que esto era muy top secret y no tenemos ningún tipo de información. Obviamente, me he interesado”, ha asegurado en la mañana de este lunes, Óscar Puente.

El alcalde de Valladolid ha añadido que “el hecho de que se hayan enviado desde aquí, no quiere decir que lo haya enviado alguien de la ciudad”. Ha añadido que “puede ser un envío de correo indirecto” y ha finalizado asegurando que son unos hechos que “están sin esclarecer”.

Sigue los temas que te interesan