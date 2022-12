Avanza Valladolid, la nueva marca estratégica para impulsar la Sociedad de Desarrollo de la Diputación

Noticias relacionadas Sodeva busca director general

La diputada de Consumo y Promoción Agroalimentaria, Inmaculada Toledano, ha anunciado en el día de hoy el cambio de logo de Sodeva y el actual proceso de selección para la contratación de un nuevo director general tras el anuncio publicado a finales de septiembre y que se estima comience a ejercer a partir de enero de 2023.



La Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid está inmersa en diferentes cambios con el fin de modernizar la estructura. El primero de ellos ha sido el cambio tanto de nombre como de logo que ha pasado a 'Avanza Valladolid'. Una encomienda que ha recaído en la empresa 'Miltrescientosgramos', entre muchas empresas participantes, y que está compuesta por Rubén Bugeda y el diseñador gráfico Manuel Salviejo. "Gracias a la diputación por dejarnos libertad para elaborarla", ha destacado Bugeda, Key Account Manager de la empresa.



La nueva marca se comenzó a fraguar meses atrás. " 'Avanza' representa todo lo que queríamos contar. Esa idea de una provincia, una ciudad que mira hacia adelante, que innova y que es vanguardia", ha subrayado su creador, Manuel Salviejo, que no obviado has el mínimo detalle. El impacto y las posiciones de las letras "representan ese dinamismo y progreso. La inclinación de las letras comunica todo ello junto con nuestro turismo y nuestra cultura", ha remarcado Salviejo.



La marca aún no se podrá usar hasta que el registro de patentes lo apruebe. "Su utilización se aprobó el 16 de septiembre en el Consejo de Sodeva y, posteriormente, se trasladó al registro de patentes donde se está tramitando. Cuando nos den la contestación definitiva, podremos hacer uso de este nuevo logotipo", ha informado la diputada de Consumo y Promoción Agroalimentaria, Inmaculada Toledano, que informó de que próximamente tendrá lugar el nombramiento de un nuevo director general: "Otro de los cambios va a ser el nombramiento de un director general encuadrado dentro de las estrategias a seguir. Hay cinco solicitudes recibidas y en este momento está reunido el órgano de valoración y selección".



La llegada de esta figura se estima a inicios del próximo año con la misión de modernizar a la sociedad. "Si todo va bien, su nombramiento será a principios de 2023. Él marcará las líneas estratégicas a seguir", ha subrayado Toledano.



Los centros turísticos crecen en la provincia en 2021

Al margen de estos cambios que se viven, la sociedad ha dado a conocer los datos de los visitantes a los centros turísticos de la Diputación de Valladolid en los que, en 2021, "han acogido a 150.356 visitantes", con un incremento "del 26,11%" con respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, ha destacado el aumento en un 23% el número de socios del Club Amigos de la Provincia hasta situarse en los 53.547 inscritos.



Por último, la colaboración con Renfe en los trenes del vino y del canal ha sido un éxito con una cifra de viajeros próxima a los 1.100 que, en datos, ha supuesto una ocupación del 87% de las plazas ofertadas.

