Ana María Iglesias Botrán: la profesora de la UVa especialista en lograr que la cultura francesa seduzca al gran público

“Le présent est plaisir, le futur est désir”, asegura Ana María Iglesias Botrán. Cita a Voltaire cuando charlamos en su despacho de la Universidad de Filosofía y Letras de la UVa y cuando EL ESPAÑOL de Castilla y León le pregunta por un futuro. Ella prefiere disfrutar del presente y no es para menos, con lo que ha conseguido después de mucho esfuerzo y trabajo.

La vallisoletana es Profesora de Filología Francesa en la UVa y ahora imparte estudio lingüístico de la Lengua Francesa e Introducción a la investigación filológica. Además, es una gran divulgadora y directora de la Universidad Permanente Millán Santos… y muchas cosas más.

Conocemos en esta entrevista a una mujer inquieta que no deja de formarse y de crecer profesionalmente.

P.- Es profesora de Filología Francesa. Ahora imparte estudio lingüístico de la lengua francesa e introducción a la investigación filológica. ¿Qué quiere decir esto?

R.- Imparto las asignaturas Estudio Lingüístico 1 y 2 del Grado en Lenguas Modernas de la UVa. Lo que hago es explicar las teorías lingüísticas en el ámbito de la francofonía y de la cultura francesa pero también en otras. Hubo una época en la que la lingüística francesa era la pionera y la más relevante a nivel internacional, pero esa importancia se comparte ahora con otros lingüistas que son globales y que son necesarios estudiar como Teun Van Dijk, por ejemplo, del que fui alumna. Lo que enseño es Análisis del Discurso y estudiamos las estructuras discursivas de las intervenciones de los políticos o de cualquier otro tipo de discurso, ya sea ideológico o no.

P.- En divulgación trata temas de la cultura francesa…

R.- Esta faceta va en relación con mi formación, con mi experiencia profesional como profesora y, sobre todo, por la asignatura que he tenido durante doce años en la UP Millán Santos sobre cultura francesa. De ahí surgen muchas ideas e inspiración. Hubo una necesidad de investigar más profundamente para poderlo explicar. De ahí surgen también los artículos de ‘The Conversation’, mi libro y muchas cosas más.

P.- Dio incluso, en la Universidad Permanente Millán Santos, una asignatura que se llamaba ‘Reinas, divas y obreras: historia de Francia a través de las mujeres’ ¿Qué ofrecía a sus alumnos?

R.- Se trataba de una asignatura que impartía con mi compañero de Área de Filología Francesa: Javier Benito de la Fuente. Tratamos ese lado de la historia que ahora se está reivindicando, su influencia y su olvido a pesar de formar también parte de la Historia. Lo enfocamos hacia todas esas mujeres que representan la cultura popular y que también fueron en sus ámbitos protagonistas. Hablábamos de las reinas, de las divas, artistas, escritoras, intelectuales, filósofas… muy influyentes, pero también lo hacíamos de las dependientas, de las burguesas, las costureras, las obreras de las fábricas, ect. Abordábamos todas las clases sociales para ofrecer una panorámica lo más completa posible. Todo ello está plasmado en la literatura también, por lo que lo enlazamos con obras literarias, y también series de televisión o películas. En la literatura del siglo XIX hay muchas obras dedicadas a mujeres, a prostitutas incluso.

P.- Incluso ha publicado un libro que lleva por nombre: ‘Historia de Francia a través de sus canciones’ ¿Cómo surge?

R.- Lo publiqué en 2014 y es la ampliación de uno de los capítulos de mi tesis doctoral. que se titulaba: ‘La transmisión de la ideología a través de la canción’. Hacía una aplicación de las teorías lingüísticas con textos de canciones francesas. A su vez, me inspiró para hacer una asignatura en la Universidad Permanente Millán Santos. Hasta ahora he impartido ‘Reinas, divas y obreras: historia de Francia a través de las mujeres’ pero tuve otra que se llamaba: ‘Historia de Francia a través de sus canciones’. De modo que de ese capítulo surge el curso, y del curso el libro.

P.- ¿Cómo ha ido el libro?

R.- “Y lo cantábamos por ti. Historia de Francia a través de sus canciones” está editado por la Universidad de Valladolid. El libro encantó al alumnado de la UP Millán Santos, para quien fue creado en su origen, y ha sido muy bien acogido por las personas interesadas en la cultura francesa.

P.- Participa en ‘The Conversation’ con textos de nivel sobre diversos puntos de la cultura francesa. ¿Qué cuenta?

R.- Hablo de aspectos de la cultura francesa que tienen una muy buena acogida e interés para los lectores de esta publicación. Conocer ‘The Conversation’ fue descubrir un espacio en el que podía exponer alguno de los temas que me parecían bonitos e interesantes de una forma rigurosa. Además, puedes participar de forma libre. ‘The Conversation’ puede invitarte a escribir un artículo o tú misma puedes proponer. El artículo “Leonor de Aquitania, leyenda y realidad. ¿Era posible ser feminista en el Medievo? tuvo mucho éxito. Fue por muchas publicaciones, entre ellas National Geographic Historia y ahora tiene 126.000 lecturas, también fue publicado también en catalán. Algunos de otros artículos han sido traducidos al francés y ‘Versalles, una corte con olor a orín’ llegó hasta una revista cultural japonesa, en japonés, claro.

P.- Hábleme de esa labor divulgadora con esos talleres, artículos, clases, conferencias, libros…

R.- En mi caso es el resultado de un gusto personal por hacer artículos que sea accesibles, en un registro fácil para llegar a un gran número de lectores. Lo hago porque me gusta, ya que la ANECA de momento no da mayor valor a estas publicaciones. Así que es puro placer personal. Hay también otro tipo de público al que me gusta llegar como, por ejemplo, los niños. Además de filóloga y doctora, soy maestra especialista en lengua extranjera. Ejercí unos años y es un alumnado con el que siempre me ha gustado trabajar. Colaboro con el Parque Científico de la UVa en unos talleres sobre canción e igualdad y trabajar con niños es una tarea que siempre me aporta más de lo que yo pueda ofrecer. En todo caso, la divulgación debe tener siempre detrás el respaldo de una sólida investigación, nada de lo que pueda hacer surge sin unos meses o años de estudio previo, además de un proceso de adaptación de los contenidos que se transfieren y de la forma en la que se relatan. En todo caso, creo que la Universidad de Valladolid tiene excelentes investigadores, muy buenos profesores que saben comunicar muy bien. Así que los animo a que se acerquen a la revista ‘The Conversation” que permite difundir el conocimiento a un gran número de personas. Es también una respuesta a una demanda social, y una devolución a la sociedad de la inversión en becas y formación que, al menos en mi caso, hizo que pudiera estudiar y construir una carrera académica en la universidad.

P.- ¿Hay buenos divulgadores en la Universidad de Valladolid?

R.- Por supuesto. Un caso claro fue, durante la pandemia, el del profesor de la Facultad de Medicina, Alfredo Corell. Es uno de los más influyentes de la UVa durante los últimos dos años.

P.- ¿Se queda más con su labor como divulgadora, docente o investigadora?

R.- Para ser profesor es importante conocer bien tu materia, estudiar, investigar, estar actualizado en muchos ámbitos, también en los de la innovación docente. He dirigido y ahora participo en Proyectos de Innovación Docente que me animan a seguir aprendiendo cómo dar mis clases. De modo que todo tiene su importancia. Pienso que la garantía que tiene un profesor universitario que divulga reside en el rigor que aportamos y la solvencia acreditada en nuestros campos de investigación.

P.- ¿Quiere añadir algo más sobre esta labor como divulgadora?

R.- Lo interesante que ha sido explorar las formas de dirigirse y seducir a un público que sólo te lee y te escucha si le apetece, muy diferente al universitario. También que me parece necesario disponer de espacios exigentes pero accesibles como ‘The Conversation’, en los que podamos hacerlo con rigor, solvencia y libertad.

P.- Es, además, directora de la Universidad Millán Santos y del programa interuniversitario de la Experiencia de la UVa ¿Cómo va?

R.- Es una nueva responsabilidad que me hace especial ilusión. He sido profesora de la Universidad Permanente Millán Santos durante 12 años y ser directora ahora me permite seguir en contacto con el alumnado, conocer el otro lado del programa y explorar otras capacidades. Me parece una labor muy interesante y bonita. También me permite hacer lo que me gusta: estar con la gente, organizar conferencias, decidir el plan de estudios y pensar en un colectivo que en algunos momentos está olvidado. Hay que apuntar que la Universidad Permanente Millán Santos tiene este año 1.400 alumnos, y en la Universidad de la Experiencia son 600 personas. En ambos casos, se trata de una formación y para personas mayores de 40 años, a los que no se les pide requisito alguno para matricularse. Es muy importante la socialización y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y garantizarlo es nuestra función. Es importantísimo atender las necesidades intelectuales de este colectivo porque hay una gran demanda. Sin contar con que se trata también de un espacio en el que se encuentran personas de las mismas generaciones que comparten los mismos intereses.

P.- Además, responsable local de Materia de Francés de la UVa en la eBaU.

R.- Empecé con esta labor en el año 2019. Hay un responsable local de cada materia. De francés, de español, de literatura, etc.. En todas y cada una de las universidades de Castilla y León. Yo soy la responsable en la UVa de la materia Francés y lo que hago es reunirme con los profesores de Bachillerato que imparten Francés este curso y orientarles en la preparación del alumnado para el examen. Además, los RLM diseñamos la prueba, los temas, y una vez realizados los exámenes coordinamos a los correctores y atendemos las demandas posteriores. Es un trabajo de mucha responsabilidad. En el caso de Francés, es muy importante la labor que hacen los profesores en Secundaria y Bachillerato porque son los que forman al futuro alumnado del Grado de Lenguas Modernas y Literatura de la UVa, que se nutre, en gran parte, de este profesorado de Secundaria que está muy comprometido. Cada vez hay más limitaciones con el idioma francés, lo que es un error. Hay demanda de profesorado de francés, de personas que tienen que saber francés para encontrar un trabajo. En nuestro Grado hay pocos alumnos, pero encuentran trabajo rápidamente porque la oferta y la demanda podemos decir que es equilibrada. Es un error pensar que estudiar este idioma en la Universidad no será útil, lo es por muchas razones y en esa defensa estamos.

P.- ¿Salen preparados los alumnos de la Universidad de Valladolid?

R.- Rotundamente sí. La Universidad de Valladolid cuenta con un profesorado excelente y los alumnos de la UVa tienen una formación de calidad. Es cierto que la situación de los jóvenes, en este momento, es complicada para acceder al mundo laboral pero la formación está garantizada. En el caso del Departamento de Filología Francesa y Alemana, es en el ámbito de Humanidades, el mejor valorado de toda la universidad y se ve reflejado en las encuestas docentes que hacen los alumnos, lo que al profesorado del Departamento nos alegra mucho ya que nos esforzamos mucho en atenderles y ofrecer una excelente calidad en la docencia.

P.- También da talleres y colegios e imparte cursos para profesores de español Lengua Extranjera.

R.- Mi formación de maestra me permite acceder a la docencia en Primaria y realizar talleres para niños. Después, la filología y el doctorado me permiten realizar el trabajo que hago y todo está interconectado. Los talleres de español y lengua extranjera son sobre canción y cultura. Esa línea de trabajo en divulgación que desarrollo en mi ámbito lo aplico, de forma más reducida, en todo lo que me propongan relacionado con la cultura, con el idioma francés y las canciones.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Existe una preocupación continua por lo que pasará o haremos mañana. Pero en mi caso, en este momento, lo que más feliz me hace es disfrutar de lo que estoy viviendo ahora. El cargo de directora, mis clases en la Facultad de Filosofía y Letras, las tareas que tengo con la EBAU… Desde luego que seguiré haciendo muchas cosas, pero como el futuro ya vendrá mañana, prefiero disfrutar hoy de todo lo que te he contado, que me hace tan feliz y que me permite conocer tantas personas maravillosas. Así que, como dijo Voltaire le présent est plaisir, le futur est désir.

