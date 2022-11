El Día de la Policía Municipal de Valladolid recuerda la incorporación de la mujer hace 50 años

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha presidido hoy la celebración del Día de la Policía Municipal en el Teatro Calderón, junto al concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, varios miembros del Equipo de Gobierno y concejales de los grupos municipales que integran la Corporación Municipal. Además, asistieron autoridades y representantes de distintos departamentos de la Administración.

En este acto la ciudadanía vallisoletana, a través de su Corporación Municipal, "reconoce y agradece la impagable labor que realizáis los hombres y las mujeres de la Policía Municipal", afirmó el alcalde. Además, se rindió homenaje a los jubilados del Cuerpo, se nombró a los Guardias Urbanos de Honor, se hicieron públicas felicitaciones a funcionarios policiales y se entraron galones de mérito, así como las Medallas a la Constancia a quienes han cumplido 25 años de servicio y se da cuenta de las menciones honoríficas, según informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este año 2022 se conmemoran los 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Valladolid. Hace medio siglo que 16 pioneras dieron un importante paso que abrió las puertas a muchas otras mujeres que posteriormente optaron por esa vía profesional. Córdoba estrenó en 1970 ese camino, al que posteriormente se sumó Madrid y en 1972 la ciudad de Valladolid.

Un momento del homenaje en el Día de la Policía

A día de hoy, son 58 las mujeres que forman parte de la Policía Municipal de Valladolid, lo que supone el 14,5% de la plantilla. De ellas 44 son agentes, 10 están realizando prácticas en la Academia, se cuenta con una oficial, una subinspectora y una inspectora, y al frente de este cuerpo policía se encuentra una mujer: Julia González Calleja, que ostenta el cargo de intendente jefa. El caso de Julia es el paradigma de la mujer policía que ha roto el techo de cristal y ha alcanzado las más altas responsabilidades en la Policía Municipal de Valladolid.

El alcalde de Valladolid recordó a las primeras mujeres que dieron este paso en Valladolid, que no lo tuvieron fácil, porque, por ejemplo, su incorporación al servicio de Policía llevaba implícito el compromiso de no contraer matrimonio. Y aunque aquel sorprendente requisito no tardó en ser eliminado, siguieron encontrándose con otras muchas barreras; tal es así, que las mujeres policías no podían realizar los mismos trabajos que los hombres, porque sus tareas no eran las de proporcionar protección y seguridad a sus conciudadanos, labores que estaban reservados a sus compañeros varones.

