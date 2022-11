Óscar Puente: “Lo de la malversación no me gusta, no lo comparto”

Tras el cambio de la sedición, el Gobierno de España se ha abierto a la posibilidad de apoyar una reforma a la baja de la malversación, siempre y cuando, en sentencias, no se considere probado un enriquecimiento directo de los condenados.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado en la presentación de las actividades navideñas de la ciudad que “no ve” la revisión de los delitos de malversación. “No veo lo de la malversación. Debería revisarse para acabarse cuando estamos hablando de corrupción”, ha afirmado.

El primer edil ha defendido la revisión en el delito de sedición pero no comparte, por tanto, una revisión en lo que al de malversación se refiere. “Lo de la malversación no me gusta, no lo comparto”, ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan