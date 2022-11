Piden investigar el “maltrato” a ancianos dependientes tras 48 horas ”solos y asustados” en observación del Clínico de Valladolid

El Defensor del Paciente pide investigar la situación de “maltrato, falta de humanidad y respeto” que están viviendo ancianos dependientes en observación en el Hospital Clínico de Valladolid, a los que tienen “solos y asustados hasta 48 horas en un cuarto donde terminan desorientados, sin que la ley de acompañamiento se cumpla”, como explica la hija de uno de los pacientes ingresados.

Una situación de la que alerta el Defensor del Paciente a raíz de la denuncia de la hija de uno de los pacientes ingresados, quien relata que no le dejaron ver a su padre en los dos días que estuvo en el Hospital Clínico de Valladolid. Esta mujer explica que cuando entró en observación el panorama era "aterrador, había gente mayor sola en una situación parecida a la de mi padre", lamenta.

La hija de este paciente de 82 años considera “una vergüenza que a estas alturas traten así a las personas, mi padre es solo un caso más de lo que está pasando en este hospital , considero que es un maltrato y va en contra de los derechos humanos”.

Esta mujer explica que primeramente su padre ingresó en observación por una anemia y que “en ningún momento” los familiares pudieron verlo. Únicamente “a escondidas” logra ver a su padre porque, asegura, “se estaba poniendo nervioso al estar tantas horas solo”. Tampoco se lo permiten al día siguiente, por lo que vuelve a entrar a escondidas y lo encuentra “mucho más nervioso, me dice que no ha dormido nada y que no se encuentra bien”.

A esto se suma que pasan “16 horas sin saber de él, solo gracias a los sanitarios que me dejaron verle un minuto”. Posteriormente le indican que será ingresado y tras volver a preguntar y estar esperando, logra ver a su padre, de nuevo a escondidas, y se encentra a una persona “totalmente desquiciada, diciendo incoherencias, totalmente ido”, como asegura su hija.

No obstante, la enfermera le asegura “que es normal, que están en un sitio con mucha gente sin ventilación en la que todo el mundo está pasando y no pueden descansar”. Pese a que le pide a la enfermera poder quedarse, se lo impide porque “no puede hacer eso, que les pasa a mucha gente”. La hija de este enfermo denuncia esta situación que ha padecido su padre durante dos días, en “condiciones lamentables, atendidos por los sanitarios, pero solo”.

