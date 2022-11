Sancionan al Betis por abandonar el partido contra el San Pío y "no demostrar" los insultos racistas

Noticias relacionadas Los jugadores del Betis abandonan el campo tras unos supuestos insultos racistas en un partido en Valladolid

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Delegación de Valladolid de la Federación de Castilla y León de Fútbol ha decidido sancionar al Real Betis C.F. al abandonar el terreno de juego y "no quedar acreditada la versión" del club sobre los supuestos insultos racistas que recibió un jugador verdiblanco por parte de otro del San Pío X en un partido de la 1º División Provincial de Aficionados de Valladolid el pasado 30 de octubre, según recoge la resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Concretamente, la FCyLF ha sancionado al club vallisoletano con 450 euros, la pérdida del partido por 3-0 y la retirada de tres puntos en la clasificación, al considerar el Comité de Competición que su actuación es "merecedora de sanción" de acuerdo con el artículo 119 de los Estatutos.

La resolución señala que la versión del Real Betis C.F. "no ha quedado acreditada" al no haber presentado este "ningún medio de prueba" que pudiera haber sido tenida en cuenta por el Comité, además de "no desvirtuar la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral", a la que el Comité debe "atenerse en todo momento".

Igualmente, el escrito refleja que, en el plazo de diez días desde esta notificación, el Real Betis puede interponer recurso ante el Comité de Apelación.

Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre, cuando en el partido que enfrentaba al San Pío X y al Real Betis CF de la 1º División Provincial de Aficionados de Valladolid en el campo de Los Cerros, el club bético abandonó el terreno de juego por supuestos insultos racistas de uno de los jugadores locales a un futbolista visitante.

Por aquel entonces, el acta arbitral reflejó que en el minuto 59 se suspendió el encuentro por "gritos racistas", entre los que añadió el término "puto negro". Igualmente, el colegiado del encuentro aclaró en el acta que él no llegó a escuchar dichos insultos.

Tras los hechos, el jugador presuntamente afectado por los insultos interpuso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, al igual que el acusado, que alegaba haber sido acusado "falsamente" y víctima de un delito de "injurias".

