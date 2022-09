Óscar Puente ensalza “la voluntad clara” de los trabajadores para alcanzar un acuerdo en Auvasa

Noticias relacionadas La mayoría de la plantilla de Auvasa apoya la entrada al trabajo de forma escalonada

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha repasado, durante su visita a las obras de mejora en el entorno del colegio Giner de los Ríos en el barrio de Huerta del Rey, varias cuestiones de interés municipal en la mañana de este lunes, 26 de septiembre.

Este domingo, la mayoría de la plantilla de Auvasa apoyaba la entrada escalonada al puesto de trabajo y el 84% de los trabajadores mostraba su preferencia por un cambio del sistema de trabajo actual, en línea con lo que ofrece la empresa, y tras una encuesta que se ha hecho pública.

“La dirección ha hecho una encuesta pública. Detectamos una voluntad mayoritaria de los conductores de acceder al esquema que les hemos planteado de entradas escalonadas, y mayor flexibilidad en prestación de servicios para mejorar los servicios que ofrecemos a los usuarios”, ha asegurado Óscar Puente.

El primer edil ha añadido que “quisieron hacer la encuesta para palpar el sentir de la plantilla y, de ahí, a buscar un acuerdo para mejorar el servicio que damos”.

“Son cosas que van en paralelo. Con los sindicatos son los que tienen la representación. Pero queríamos pulsar cual es el sentir de la plantilla. Ver la situación y acuerdos a alcanzar. No tenía sentido promover un acuerdo que no contara con una predisposición favorable de la plantilla. Eso es lo que hemos hecho. Consideramos que la voluntad es clara y eso es lo que vamos a hablar y trabajar en el seno del comité de empresa para llevar adelante el acuerdo”, ha finalizado el regidor.

Día Sin Coche

“El día sin coche es un día al año, tiene valor simbólico. Lo importante es la política de movilidad de todo el año. Ecologistas en Acción, supongo, que es favorable a las medidas de pacificación del tráfico y en la apuesta por la bicicleta de este equipo de gobierno. Digo yo que esté a favor porque la alternativa es peor”, ha añadido Óscar Puente, tras las críticas de Ecologistas en Acción y en referencia al pasado jueves, 22 de septiembre, en el Día Sin Coche. Los ecologistas apuntaban que fue un día con elevados índices de contaminación en la ciudad.

En cuanto a la puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, Puente ha asegurado que “están esperando al Decreto del Gobierno”. “Nos han dicho que tenía que aclarar algunos aspectos de la normativa. El Ministerio nos ha dicho que lo van a publicar durante el otoño, esperamos que cuanto antes. Una vez que esto ocurra, aprobaremos la ordenanza. No queremos aprobar una ordenanza que se contradiga con el Decreto del Gobierno que es el que por rango normativo se va a imponer. Es superior”, ha explicado el alcalde de Valladolid.

Junta de Gobierno Extraordinaria

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado, en la mañana de este lunes, 26 de septiembre, una Junta de Gobierno Extraordinaria para presentar en plazo la segunda convocatoria del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana de Fondos Europeos.

“Hemos aprobado una batería de actuaciones y proyectos de 12 millones de euros. Será la segunda convocatoria. La primera obtuvimos los 13 millones máximos a otorgar. Vamos a la segunda con importe máximo y esperamos obtener. Son proyectos variados de movilidad. Desde digitalización de transporte público. Inversiones para implantar la bici en Valladolid: carriles bici. Segunda parte de los aparcamientos de bicis cubiertos. Hay muchos proyectos. Por 12 millones”, ha avanzado el alcalde.

Óscar Puente, para finalizar, no ha querido entrar a valorar los resultados en las elecciones Italianas con la victoria de la derecha dura de Giorgia Meloni. “Estoy en modo alcalde. No tengo ganas de meterme en más historias. Mi opinión no es muy difícil de deducir”, ha finalizado Óscar Puente.

