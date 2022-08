El pleno de Castronuño acuerda solicitar a la Junta la inmediata puesta en marcha de los planes de empleo local

De esta manera, el Ayuntamiento de Castronuño acuerda instar a la Junta de Castilla y León a que se desbloqueen de manera urgente las subvenciones destinadas a fomentar el empleo en el ámbito local de Castilla y León, pidiendo también al ejecutivo regional que en sucesivos ejercicios, a la hora de convocar estas subvenciones de empleo local, se tenga en cuenta que los municipios del medio rural tienen mayores necesidades de ejecución de labores de mantenimiento en los meses de primavera y sobre todo en verano, cuando la mayoría de los pueblos ven aumentar considerablemente su población.

La Junta de Castilla y León recibió hace meses 171,4M€ del Ministerio de Trabajo para poner en marcha las diferentes convocatorias de empleo en los municipios y permitir así que estos contraten 4.000 desempleados y desempleadas, la mayoría para la realización de obras de interés general en los ayuntamientos, pero inexplicablemente el gobierno regional no está cumpliendo con este cometido y no está dedicando estos fondos para tal fin.

En ejercicios anteriores, estos planes de empleo local se convocaban en forma y tiempo para posibilitar que los pequeños municipios pudieran hacer contrataciones de personal con las que cubrir las necesidades de mantenimiento propias de la época estival y primaveral -desbroces primaverales, preparación de instalaciones como piscinas municipales, organización de fiestas patronales, etc…-, y las labores derivadas del aumento poblacional, duplicándose en la mayoría de municipios, como avalan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo este también el caso de Castronuño.

No es de recibo que en las épocas de mayor incremento de actividad, los municipios del medio rural no puedan disponer de personal que refuerce las plantillas de los ayuntamientos a causa de que la Junta de Castilla y León, que es quien posee las competencias en materia de empleo en la Comunidad, no convoque a tiempo los distintos planes de empleo local que permiten la contratación por parte de las Entidades Locales, cuestión que, a su vez, genera un alivio en las economías de las personas desempleadas de los municipios.

