Nuevas limitaciones y multas para los 'influencers': "Me censuro porque la gente no está educada y dramatiza"

Continúa el cerco a los creadores de contenido en internet. A las limitaciones por parte de las propias plataformas, se suma la nueva Ley de Comunicación Audiovisual que entró en vigor el pasado 9 de julio y que perjudica gravemente el 'producto' que ofrecen estos nuevos comunicadores. Hacienda, que sigue muy de cerca sus movimientos, y las condiciones a la hora de publicar, hacen cada vez más complicada su andadura en la red.

La nueva normativa engloba tanto a medios de comunicación como a creadores de contenido en redes sociales. Además de mayor censura llegarán incluso multas, a la espera de determinar quienes serán los 'usuarios de especial relevancia', clave en esta nueva legislación.

Sofía de la Iglesia es 'influencer' en Instagram y Tiktok, redes sociales en las que cuenta con 22.300 y 97.300 seguidores respectivamente. Su caso, como el de muchos, puede que se dirima en los próximos días como 'usuario de especial relevancia', algo que le obligaría a cumplir los siguientes requisitos para poder publicar su contenido: estar inscrita en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, respetar algunos principios generales de la ley como la igualdad o dignidad humana, facilitar a los usuarios información sobre su contenido, proteger a los menores, incluir sistemas de calificación de uso fácil, respetar los códigos de conducta que se promuevan y diferenciar sus contenidos comerciales.

"Hace bastante tiempo ya se hizo una ley para advertir de que cualquier contenido publicitario debería avisarse. Las diferentes plataformas ya ponen límites en la creación de contenido como el caso de Tiktok: ya no solo que salte el 'copyright', sino que si aparece algún tipo de armas o actitudes violentas te censuran", ha afirmado la vallisoletana. Al mismo tiempo, reconoce que "las limitaciones las tienen que poner las plataformas y es importante estar educados en las redes sociales en lo que ver y subir. Con esta ley se limitan los estereotipos. En mi caso, la mayor parte del contenido es referente a estereotipos: personas comprando, lugares etc. Cuanto más limitas es peor. El usuario tiene que saber que lo que está viendo es ficticio".

Sofía de la Iglesia de perfil Imagen cedida

La joven destaca por sus parodias y videos tratando diferentes situaciones de la sociedad con un toque de humor. Algo que, a la vista de la nueva ley, puede ser susceptible de restricción al ser consumido por menores de edad. "En todos los vídeos que he hecho me autocensuré: qué tema voy a publicar, cómo lo voy a subir, etc. Con 15 años hacía videos con pistolas, eso hoy en día es impensable. Al dirigirte a tanta gente solo se ven las 'catástrofes'. Me censuro en los videos porque la gente no está educada y dramatiza si hago algo fuera de lo establecido".

A pesar de que por sus imitaciones no trata temas susceptibles de ser polémicos, como 'influencer' asume una responsabilidad con la sociedad, especialmente a la hora de promocionar marcas comerciales en sus cuentas. "Desde mi punto de vista, un ‘influencer’ sube cuándo una campaña conecta con la gente. Deberían regular eso más. Cuando te contrata una marca, teóricamente deberían corresponder sus valores con lo que proyectas", ha subrayado Sofía de la Iglesia.

A pesar de la lucha que mantienen los medios de comunicación y estos nuevos talentos, la nueva normativa les une debido a las limitaciones en sus publicaciones. "Yo no lo veo como una competencia sino una transición de los medios tradicionales a las redes sociales. Nosotros no tenemos la culpa, es lo que la población demanda. Se ha descubierto mucho talento y hay personas que han banalizado el término 'influencer'".

Con todo ello y con un aumento de la censura en sus contenidos, el futuro es poco esperanzador: "Cuando tú tienes una idea de un vídeo que termina con un final violento, lo que solemos hacer la mayoría es darle una vuelta y buscar alternativas. Así, pierdes la esencia. Las películas de Tarantino giran en torno a la violencia". No obstante, Sofía de la Iglesia buscará nuevas fórmulas para 'sortear' nuevas restricciones: "Seguiré haciendo lo mismo, pero dándole una vuelta a los vídeos de las campañas. No voy a dejar de subir mi contenido a las redes sociales. Si en algún momento me meten un 'puro' por ello, me están creando el contenido y eso es injusto", concluye.

Sigue los temas que te interesan