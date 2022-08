El pulso entre Ayuntamiento y Policía de Tordesillas aumenta: "La plantilla no quiere trabajar sin cobrar horas extra"

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Tordesillas ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Oliveira, respecto del conflicto por el impago de las horas extra a la plantilla de la Policía Municipal.

"En primer lugar queremos dejar claro que la plantilla no se niega a trabajar horas extras. Lo que no quiere es trabajarlas sin una compensación, que es lo que pretende el Ayuntamiento que no paga, desde hace meses, las horas extras a sus trabajadores", como aseguran en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añaden que "el problema que se plantea es por falta de personal" en un servicio que tendría que "tener 16 efectivos de los que, únicamente, tiene 9", por lo que, si se quiere dar el servicio, "los compañeros y compañeras tienen que multiplicar su trabajo". Añaden que "se incumplen así las normas laborales que rigen a los funcionarios, especialmente en el horario y el calendario laboral, previamente negociados y fijados en el Acuerdo de Funcionarios, que es lo que somos las y los policías municipales de Tordesillas" y afirman que, a espaldas de esta normativa, "las horas extra son impuestas a golpe de decreto de Alcaldía"

Desde la sección sindical de CCOO se informa de que, en contra de lo que ha manifestado la Alcaldía, "no hay negociaciones para resolver esta situación, sino dilaciones y promesas huecas".

"Por estos motivos, el malestar de toda la plantilla es patente. No es un problema puntual con ciertas personas de un servicio concreto, tal y como declaró el Alcalde, sino un problema generalizado, que afecta tanto a funcionarios como a personal laboral", explican.

Finalizan que los trabajadores afectados van a presentar un recurso contencioso-administrativo para solucionar "estas y otras irregularidades y esperan resolver a la mayor brevedad posible este conflicto que solo es responsabilidad del Ayuntamiento".

