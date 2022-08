La moda del CBD: el boom del cannabis legal en Valladolid

Caminando por las calles vallisoletanas es cada día más habitual ver esa característica hoja de cannabis en diferentes lugares de Valladolid. Se trata de un producto altamente estigmatizado que, si bien todos llaman marihuana, caen en un error común. Estas tiendas no venden psicotrópicos ni drogas: venden CBD, que no "coloca", no es una droga, y es completamente legal. En la capital pucelana hay ocho establecimientos diferentes en los que adquirir aceites, cosméticos, productos aromáticos y ornamentales como flores y resinas.

El CBD, llamado cannabidiol, es un compuesto que procede del cáñamo, y a este se le atribuyen propiedades como antinflamatorio, relajante muscular, analgésico e incluso ansiolítico. Así fue como Eddy Johanna Mesa, propietaria de CBWeed, conoció esta sustancia.

Todo comenzó cuando su padre enfermó de cáncer. Mesa relata que ya estando en fase terminal "los dolores y el malestar que tenía no se lo curaba un medicamento. Entonces encontramos como terapia alternativa para el dolor y esas náuseas el aceite de CBD. A raíz de que notamos que él estaba mejor y tenía una cierta calidad de vida el tiempo que pudo durar, empecé a investigar mucho más con el producto".

Viendo que esta alternativa funcionaba tan bien, comenzó a usar ella misma este producto para tratar su celiaquía, y también cuando apareció la ansiedad no solo por la muerte de su padre o su intolerancia al gluten. "Encontré un alivio tremendo en los aceites de CBD", explica.

"Ahí me decidí, ¿por qué no?, ¿por qué no ayudar a mi madre que ha quedado con una depresión?, ¿por qué no ayudar a más gente? Encontré ese medio de decir me gusta, me apasiona, me encanta, hay que darle visibilidad y romper muchísimos tabús".

La planta Cannabis Sativa tiene dos "razas", la primera que es alta en THC es la que conocemos como marihuana, y luego está la planta del cáñamo, que produce altas concentraciones de CBD, así informa Sofer Abogados. La planta del cáñamo lleva años utilizándose para producir fibras textiles e incluso sus semillas para harinas o alimentación.

Respecto al THC, este es 9 Delta-Tetrahidrocannabinol y tiene importantes propiedades narcóticas, lo que causa ese "subidón", y es ilegal su comercialización y consumo en España.

Infografía THC vs CBD Ainhoa de la Huerga

Por su parte, la web médica de divulgación Mayo Clinic, afirma que el aceite de cannabidiol es un efectivo anticonvulsivo, por lo que, además, existe un medicamento basado en esta sustancia llamado Epidolex que se emplea para el tratamiento de algunos tipos de epilepsia. Se continúa haciendo estudios sobre los posibles usos terapéuticos que podría tener el CBD, aunque aún son pocos. Sin embargo, se le atribuyen propiedades como relajante muscular, antinflamatorio, ansiolítico y analgésico, pese a que las evidencias científicas son escasas por el momento.

El CBD puede encontrarse en multitud de formatos, fuera de los textiles y alimentarios del cáñamo (que no contienen cannabidiol), puede verse frecuentemente en aceites y cosmética de uso tópico. También se comercializan como producto de laboratorio, aromático u ornamental, las flores y resinas que pueden extraerse. Las claves para la venta al consumo es que cumplan con la normativa vigente que permite el uso externo y que no contenga una concentración superior al 0,2% de THC.

Cosmética y aceites de CBD en CBWeed Ainhoa de la Huerga

Un mercado al alza en Valladolid

En la capital vallisoletana existen hasta ocho establecimientos especializados es la venta de artículos de CBD, la más antigua es Tijuana Grow Shop, que abrió sus puertas en 2001. Javier Galiana nos comenta que a su tienda va todo tipo de público, especialmente mayor, para el tratamiento de "dolores, afecciones, los efectos de la quimioterapia o la ansiedad". Al ser un 'grow' también comercializa equipo para el cultivo. Explica que desde hade 5 años vende productos de CBD. También comenta que puede usarse "en el tratamiento de adicciones como un sustitutivo de placebo".

Ya en enero de 2021, Silvia y Simón se decidieron a poner su propio establecimiento Choco CBD y hasta la fecha han abierto las puertas de otros tres establecimientos además del inicial, ubicado en La Victoria. El segundo está en Parquesol desde junio de 2021 y unos meses más tarde, en octubre, Las Delicias tuvieron su Choco CBD. La última y más reciente de estas tiendas en la que se abrió en el centro en mayo de este 2022.

Silvia, propietaria de estas tiendas, afirma que "si centralizas la tienda en solo un punto de Valladolid, la gente tiende a comprar por internet. El tener una tienda física cerca de su casa, su puesto de trabajo, la zona por la que salen hace que la gente solo por curiosidad entre. Así damos cobertura a más zonas".

Además de Choco CBD, Buenahierba abrió dos tiendas, la primera en junio de 2021 y la segunda en abrir este año. Su dueño, Alejandro Vallecillo, comenta que se animó a poner estos establecimientos para "un poco responder a la demanda, desde 2017-2018 se comercializan estos productos y luego de esto también destacar que en los últimos años se ha ido mejorando".

Una de las últimas tiendas que se han abierto en la ciudad es la de CBWeed, que forma parte de una franquicia italiana, su dueña, Eddy Johanna Mesa se decidió a montar su establecimiento en marzo de 2022. En su caso, además de los aceites, la cosmética y los productos derivados de las flores y las resinas, comercializa otro tipo de productos derivados del cáñamo (sin contenido de CBD) como chocolate, pasta o mochilas.

¿El CBD es legal en España?

En España no existe una regulación clara del CBD. Para ver la normativa vigente hay que remontarse a la Convención Única de 1961, que desde hace 80 años permanece como la ley española de estupefacientes. Sofer Abogados informa de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ha dictaminado que ningún Estado de la UE puede prohibir la comercialización del CBD producido legalmente en otro país, es decir, los productos que se venden de importación son perfectamente legales en España.

Sin embargo, en nuestro país existe un limbo legal ya que, por el momento, no hay ninguna legislación que regule este mercado, tal y como indica Silvia, de Choco CBD, estos establecimientos viven en una "alegalidad", ya que ni se prohíbe ni se autoriza esta venta.

"Faltan estudios y respuestas claras sobre los efectos del CBD"

Muchos de los establecimientos aseguran firmemente que esto no es un estupefaciente, y no les falta razón, ya que esta sustancia no "coloca" e incluso puede tener propiedades terapéuticas que continúan en estudio.

Aunque de forma demostrada, solo se ha visto que el tratamiento para ciertas epilepsias es efectivo, aún hay muchas líneas de investigación, afirma el psiquiatra Juan Pablo del Busto. El mismo confirma que no es una sustancia tóxica o adictiva al no tener los efectos psicoactivos del THC. Sin embargo, también aclara que muchos estudios continúan en fase experimental "pero sin respuestas claras".

Esta sustancia afecta al sistema nervioso por lo que sí pueden observarse algunos efectos analgésicos contra el dolor o neuroprotectores. Esto último quiere decir que protege a nuestras neuronas de los daños a las que pudieran exponerse a estrés debido a distintos factores. Del Busto comenta que se está estudiando esta propiedad, pero que "tardará más ya que debe ser de un consumo prolongado" para comprobar la evidencia científica.

Advierte asimiento que se debe tener especial cautela por el gran potencial que tiene esta sustancia, aunque muchos productos que pueden usarse para tratar enfermedades "terminen en no salir al mercado porque no son útiles".

Respecto a la propiedad ansiolítica que se la atribuye, afirma que "tiene sentido" para ansiedades moderadas o sedación en los casos de adicción "aunque un fármaco es más efectivo para otros efectos". Asimismo, recalca que la diferencia entre esta sustancia y otros ansiolíticos como las benzodiacepinas pueden resumirse en la tolerancia y la dependencia.

Concluye además con la recomendación de todas las tiendas: "siempre es mejor acudir a un especialista antes de consumir CBD".

Una moda con tendencia creciente

El cannabidiol es un "mercado que no se sabe cuándo va a estallar", indica Silvia, propietaria de Choco CBD. Este mercado en tendencia creciente, en especial desde la pandemia, ha llevado a que desde 2021 se hayan disparado la apertura de estos establecimientos. Esto no es una novedad, al menos no en nuestro país. Varios de los entrevistados han comentado que esto es una moda que, en el extranjero, en especial Estados Unidos y países pertenecientes a la Unión Europea como Suiza, Países Bajos o Italia han legalizado la comercialización del CBD.

Flores y resinas de Choco CBD Ainhoa de la Huerga

Aunque en España su uso es solamente externo, en muchos lugares su consumo y cultivo está totalmente regularizado. Asimismo, Internet es un lugar en el que no solo hay información (más o menos fiable), sino mercado. Además, muchos establecimientos como las farmacias o supermercados han comenzado a publicitar y comercializar productos que contienen cáñamo o cannabidiol (CBD).

Aunque esté de moda, este producto, que en apariencia es tan similar a la marihuana, una droga que se popularizó y se atribuye a 'hippies y yonkis', en especial en la década de los 70, han llevado a que esto se extienda a este producto que ni "coloca" ni es ilegal.

Se suele asumir que esto es una droga, que es marihuana y que, como le ocurrió a Silvia, puede cerrar puertas a estos dispensarios, que son negocios totalmente dentro de la legalidad. Por otra parte, aprovechando las propiedades que se le atribuyen para promocionar productos de tiendas no especializadas, otros establecimientos se han aprovechado de esta moda.

Por otra parte, está el mercado online. Este mercado es mucho menos fiable ya que ofrece muchas menos garantías respecto a la composición real, la concentración o el origen de estos productos. Varios propietarios nos han informado de que sus clientes han adquirido productos en páginas como Amazon u otras webs en las que los aceites les han causado reacción o ni eran los productos por los que había pagado.

Cabe destacar, que esto es mucho menos seguro a la hora de comprar CBD, ya que las tiendas que este periódico ha visitado se aseguran de que sus productos vienen con su propia analítica y facturación, además de la confianza que otorga ver una persona detrás del mostrador al que solicitar información o reclamar si el producto es defectuoso.

Producto de CBD comprado en Internet Ainhoa de la Huerga

Al respecto, de los usos medicinales del CBD o el cáñamo, el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos se ha pronunciado en un informe el 22 de marzo de este mismo año sobre la comercialización en este tipo de establecimientos.

Por esa parte, admiten que hay hasta 82 cosméticos con CBD y que están recogidos como productos de parafarmacia, e informan de que en 2019 esto eran solo dos, por lo que el auge del cannabidiol ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

Además, destacan su preocupación por la venta de estos productos en establecimientos no sanitarios, es decir, los dispensarios de CBD. Respecto a esto dudan de la calidad, la composición, fiabilidad y garantía de los aceites, cosméticos y productos que venden estos establecimientos.

Por ello proponen que esta sustancia solo pueda comercializarse en farmacias comunitarias. Asimismo, también comentan que solo se vendan medicamentos autorizados y homologados, además de que solo pueda venderse en pacientes que tengan indicaciones para estos cosméticos.

