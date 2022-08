Los dos agresores sexuales de las jóvenes de Simancas se encontraban en situación legal en España

Vox ha anunciado que preguntará en el Congreso por la nacionalidad de los detenidos en la doble violación de Simancas (Valladolid) a dos chicas, unas de ellas menores, y si se encontraban de forma ilegal en España. Una pregunta que no sienta bien a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que ha asegurado que a ella “le da igual la nacionalidad” de las personas que cometan los delitos. “Mi obligación y responsabilidad es ser seria y rigurosa y mirar porque no se cometan delitos y que posteriormente se cumpla la ley, y me da igual la nacionalidad, no me interesa de qué pais, ciudad o municipio. Algo que parece que a otros no”, ha afirmado durante la presentación del despliegue de medios de seguridad para prevenir y responder las agresiones a mujeres.

Barcones ha lamentado que en este tipo de sucesos se de prioridad a la nacionalidad de los detenidos, en este caso eran de origen magrebí, y no a la “gran labor” de la Guardia Civil y a la “colaboración ciudadana” que es la que hizo posible la “rápida detención” de los dos jóvenes que, según ha apuntado, ya están en prisión y que según ha confirmado Jesús del Amo, jefe superior en funciones de Policía de Castilla y León, no se encontraban en “situación irregular en España”.

No obstante, la delegada ha adelantado que toda la batería de preguntas que ha anunciado Vox se contestarán. La formación de Santiago Abascal ha exigido que el Ejecutivo aclare los antecedentes de los dos detenidos y si existía alguna orden de expulsión del territorio nacional en el momento de los hechos. Vox también pregunta si los detenidos se encontraban bajo la tutela de alguna institución dependiente del Estado.

Sigue los temas que te interesan