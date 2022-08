Ingenio e innovación para buscar a desaparecidos con drones en zonas sin coberturas

Una vez más los jóvenes ganan la partida de la innovación y el desarrollo, demostrando que con trabajo y esfuerzo por muy complicadas que se pongan las cosas, todo es posible.

Estamos hablando de Marco Antonio Villa y Rubén Serrano, dos estudiantes del Grado de Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid que han diseñado un sistema que permite localizar a personas desaparecidas en zonas sin cobertura. Y todo ello, gracias a unas prácticas de empresa de la mano del Centro Tecnológico de Seguridad Tecnológico de Seguridad (CETSE). El principal objetivo del proyecto consistía en facilitar ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en zonas de difícil por la orografía, como montañas o páramos.

Sistema elaborado por Marco Antonio Villa y Rubén Serrano

El diseño se basa en una radio definida por software o SDR y telefonía móvil 2G, montado en un dron, la cual incorpora varias funcionalidades con las que detectar el móvil de la persona desaparecida. Entre ellas, adquirir diversa información técnica de interés en la localización, establecer llamadas y/o comunicación mediante SMS y extraer eficazmente coordenadas latitud/longitud usando el protocolo AML (tecnología que identifica la ubicación de la persona que llama 112).

Dron de prueba para realizar la simulación

El sistema, cuenta con un alcance de entre 3 y 4 km de radio, lo que permite recortar el tiempo de localización de las personas desaparecidas en estas zonas sin cobertura. Además, este proyecto también puede ser aplicado en otros campos, como en la gestión de incendios, mejorando la comunicación entre los equipos que participen en su extinción.

Y es que ya lo dice la propia palabra, para ser ingeniero hay que tener un mínimo de ingenio. Y estos jóvenes han puesto más allá de su ingenio para que este proyecto que según afirman "ha requerido mucho tiempo y trabajo" saliese adelante a pesar de todas las dificultades que se les han puesto por el camino.

¿Cómo se os ocurrió esta idea?

R.-(Marco Antonio Villa) "La idea no se nos ocurrió explícitamente, ya que surgió como una práctica más del CETSE, ellos nos dieron la problemática y querían ver si era técnicamente posible desarrollar un sistema capaz de asistir en el rescate de personas sin cobertura."

¿Cómo surge trasladar este proyecto al TFG?

R.-(Rubén Serrano) "En proyectos como estos, resulta muy fácil trasladarlo a un Trabajo de Fin de Grado. En definitiva, fue un proyecto de investigación y eso siempre hay que plasmarlo en una especie de informe en el que muestras tus resultados, el desarrollo del proyecto y todos los pasos que has ido siguiendo hasta llegar a lo que has obtenido. Por lo que trasladar este proyecto que ha sido enorme en dos TFG, surgió de manera automática a medida que íbamos haciendo las cosas"

¿En qué momentos encontrasteis dificultades en el trabajo?

R.-(Marco Antonio Villa) "Enero y febrero fue bastante duro, fue cuando empezamos con la fase de implementación, es decir, de hacer el sistema físico. Las cosas no funcionaban como esperábamos o simplemente no funcionaban como ponía en las instrucciones de la documentación. En el fondo no sabía muy bien que estaba pasando, pero como todo, se acabó solucionando."

R.-(Rubén Serrano) "Bajo mi punto de vista, el trabajo se nos complicó en dos momentos diferentes. El primero de ellos fue el planteamiento teórico. Teníamos que estudiar una tecnología que es muy madura y el proceso de estudio hoy en día es encontrarse libros de hace mil años y fue complicado. La segunda complicación vino cuando el sistema funcionaba, pero no correctamente. Fallaba frecuentemente y nos volvimos locos buscando el problema y la solución. Pasaron semanas hasta llegar a ese punto."

¿Cuál fue la mejor y peor parte de la elaboración del proyecto?

R.-(Marco Antonio Villa) "La mejor parte y la peor para mí fue la misma, nos dieron muchísima libertad a la hora de desarrollar el proyecto, eso nos permitía explorar los problemas como quisiéramos y pensar las cosas como quisiéramos. Me gusta perderme por mi cerebro y por esta razón a veces nos metíamos en unos berenjenales importantes. A veces, tenías la sensación de que no sabías lo que estabas haciendo, pero eso me ha enseñado que en ingeniería es importante ser pragmático tener los problemas a la vista para resolverlos, porque si no te pierdes."

R.-(Rubén Serrano) "En lo que más disfruté fue en las pruebas, es en ese momento donde ves los frutos del trabajo hecho durante meses reflejados. Ver que un sistema funciona o que te da una pista de por donde seguir el trabajo fue la mejor parte. La peor fue el estudio teórico y el proceso de tener que entender cosas de hace muchos años que me resultaban muy complejas."

¿Cuánto tiempo estuvisteis dedicando a realizarlo?

R.-(Marco Antonio Villa)"Hemos estado trabajando casi todas las mañanas unas tres o cuatro horas desde octubre hasta julio, a veces cinco horas. El sistema es un prototipo, es decir, no está acabado en sí."

¿Porqué de personas desaparecidas?

R.-(Rubén Serrano) "Según pasa el tiempo más critico se vuelve el encontrar a esta persona. Las probabilidades de encontrar a una persona viva que haya desaparecido, según pasa el tiempo decae de forma exponencial. Por ello, el sistema se centra en la localización de un dispositivo móvil, pero sobre todo de hacerlo en un determinado tiempo o menor que otros métodos de localización."

¿Por qué escogisteis esa localización para desarrollar vuestro trabajo?

R.-(Marco Antonio Villa) "La simulación la hicimos en Cercedilla por una cuestión de querer comparar los resultados de las simulaciones con los resultados de unas pruebas del campo que había hecho CETSE. Por ello, venía muy bien hacerlo en esa zona. Además, tengo entendido que por esa zona desapareció la esquiadora Blanca Fernández. Cercedilla, es una zona montañosa que tiene cobertura por lo que nuestro sistema no tendría una utilidad directa ahí, aunque nos permitió hacer algunas simulaciones.

¿Realizar este gran proyecto os ha abierto las puertas a algún trabajo?

R.-(Rubén Serrano) "De momento no nos ha abierto muchas puertas, ya que hemos terminado las prácticas muy recientemente. Mi compañero y yo lo hemos hablado y no cabe duda de que esto es una gran oportunidad para nuestra carrera profesional. El haber colaborado con el Ministerio, el haber desarrollado un sistema de esta magnitud y que tiene este objetivo. Mi compañero y yo ya hemos hablado de realizar un máster de telecomunicaciones y ya hemos hablado para realizar el TFM en colaboración con el ministerio del interior dando futuras versiones al sistema enfocándolo a otros ámbitos y mejorándolo para que tenga una mejor solución. Dentro del Ministerio del Interior ya nos hemos abierto por así decirlo las puertas, que tienen proyectos muy chulos y de gran envergadura, así que yo creo que mejor puerta que esa no nos ha podido abrir."

¿Qué expectativas de futuro tenéis en el entorno laboral?

R.-(Marco Antonio Villa) "Me gustaría dedicarme en algo que requiera darle al coco, pensar y que, además, me deje demostrar lo que valgo. Creo que si intento mantenerme cerca de los temas que he tratado en el TFG conseguiré eso sin mucha dificultad."

R.-(Rubén Serrano) "Mis expectativas de futuro es seguir con el ministerio. Si que es cierto que desde pequeño me ha gustado el mundo de la investigación, así que he querido enfocar mi carrera profesional a ese entorno laboral. Dentro de las telecomunicaciones hay muchos campos donde puedas desarrollar la investigación."

¿Creéis que es difícil en este mundillo crear algo que no esté ya inventado?

R.-(Marco Antonio Villa) "Si inventar es crear algo nuevo, o mejorar las características de algo que ya existe, no es algo especialmente difícil. Lo difícil es inventar algo o hacer algo nuevo en sí por el ingenio y el propio ejercicio de creación, pero no porque ya este hecho o porque no haya inspiración. Aún quedan muchísimas cosas que hacer, las telecomunicaciones van excesivamente rápido, nunca se sabe por dónde van a salir."

R.-(Rubén Serrano) "No creo que sea difícil, puedes tener una idea que nadie haya tenido. No haber nada sobre esa idea en internet. Puede surgir de pensar por ejemplo una comodidad que quieras tú para tu casa, para hacerte a ti mismo la vida más fácil."

Tanto Marco como Rubén, ya no solo cuentan con el ingenio y la creatividad de adentrarse en esta clase de proyectos, sino que les une algo más allá de la propia vocación, sus ganas de "darle al coco". En este aspecto Marco reconoce que el mundo de las telecomunicaciones es algo que se encuentra muy presente en el estilo de vida actual. "Es algo tangible que puede ser de mucha utilidad para las personas. Además, se plantean una serie de retos técnicos y mentales que a mí me gustan mucho.", apunta el joven ingeniero, quien ha dejado muy claro que le encanta proponerse cosas nuevas que le hagan dar vueltas a la cabeza en busca de una posible solución.

En el caso de Rubén se remonta más hacia su infancia "Desde pequeño siempre me pareció interesante que dos personas se pudiesen hablar y ver desde dos puntos muy alejados y que sea todo instantáneo.", recuerda. Sin embargo, el joven ingeniero destaca que su gran vocación por la telecomunicación se encuentra muy ligada a la rama de la física, concretamente al mundillo de los campos. "En telecomunicaciones se dan muchos campos electromagnéticos y es un apartado que me gusta bastante, además de 'cacharrear' con componentes electrónicos, radios...", afirma.

La oportunidad de haber realizado las prácticas de empresa de la mano de CETSE, ha abierto las puertas de alguna manera a estos jóvenes estudiantes, a los que sin duda les espera un futuro prometedor dentro del mundo de las telecomunicaciones al que esperan seguir ligados por mucho tiempo.

