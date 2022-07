Los vallisoletanos reaccionan a la subida del precio del pincho de ferias

El pasado lunes 25 de julio, Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo, anunció el cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que se celebrarán en Valladolid desde el día 2 septiembre hasta el domingo 11. La comparecencia no estuvo exenta de polémica tras anunciar el acuerdo con los hosteleros por los que los tradicionales pinchos pasan a tener un importe mínimo de 3,15 euros con un aumento de 35 céntimos.

Jaime Fernández Lafuente, gerente de la cafetería Moka y, desde el año 2021, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, explica el aumento del importe. "La subida es lógica y normal. Cualquier ciudadano lo entiende perfectamente viendo el precio de la cesta de la compra que antes valía 40 y ahora vale 100. Además, subida de luz, gas, materia prima y todos los generales que también hay que repercutirlo. De lo contrario, sería inviable la Feria de Día".

Un problema que complica y mucho la viabilidad de muchos establecimientos. "Estamos preocupados. Te levantas cada día pensando en que es lo que va a subir de precio y que sorpresa tenemos hoy. La verdad es que es muy difícil trabajar así. Estamos soportando los costes como podemos todos los españoles. Hay que seguir el día a día, trabajando y tirando para adelante. Es la política que debemos tener".

En esa misma línea se encuentra Francisco, del Restaurante Los Zagales, ubicado en la Plaza Mayor de Valladolid. "El precio nos parece bien", ha afirmado. Así, no teme por la caída del consumo. "Con la experiencia al final detectas que con todo lo que ha pasado hay muchas ganas de feria. Si cae el volumen de venta no lo sé, pero percibo muchas ganas de la gente por celebrarla”.

Francisco en el Restaurante Los Zagales de Valladolid

Desde el emblemático Bar el Corcho garantizan su caseta tras dos años en los que no se han podido ubicar debido a la pandemia. No obstante, la postura de María Rincón es contraria. "Hemos mantenido los precios por el momento salvo el del bacalao al que nos vimos obligados ya que era desorbitada la subida de la factura. Los demás precios intentamos que sean los que hemos tenido siempre". Con todo, ha contactado con la Asociación de Hosteleros. "Hablamos con la Asociación de Hostelería que no nos parecía normal porque con la situación todavía no estamos al 100%. Que la Feria lo suba 40 céntimos respecto al 2019, nos parece una salvajada. De 2,80 a 3 euros, vale. 40 céntimos no lo vemos nada bien".

El anuncio no ha sentado nada bien a los vallisoletanos que ven como el aumento de los precios de los pinchos, va a suponer un menor desembolso. "Quizás serían necesarias promociones para todos los bolsillos. Sale muy caro. Con la inflación está todo carísimo", ha indicado Marisol, pensionista. Todo ello, obliga a plantearse si acudir a las casetas. "Me estoy pensando si consumir en la Feria".

Diego, es un joven asiduo a las Fiestas de Valladolid. "Nos ha pillado a todos por sorpresa la subida de precios. Sobre todo, teniendo en cuenta que los dos últimos años no se ha celebrado la Feria por la pandemia. Es cierto que la inflación ha afectado a muchos sectores, pero tampoco esperaba que llegase a la hostelería de esta forma", ha lamentado. Sin embargo, las ganas e ilusión por disfrutarlo dos años después, es superior al encarecimiento de los pinchos: "Tras dos años de no poder ir a las casetas, este año sí que iré. Aun así, la subida de precios me hace plantearme la asiduidad con la que iré a tomar algo con mis amigos o mi familia. Según están los tiempos, tampoco nos podemos permitir gastar mucho más dinero del que gastábamos hace dos años".

Con respecto al gasto, lo reducirá drásticamente. "No es una subida muy grande, pero la realidad es que durante la semana de fiestas se puede traducir en un gasto considerable. Si cada pincho ha subido 35 céntimos, a lo largo de una semana si vas a comer y cenar a varias casetas, si echas cuentas a lo largo de la semana puede considerarse una subida grande", subraya Diego.

Ignacio, pese a no estar de acuerdo, entiende la situación. "Me parece una subida bastante pronunciada. Si que es cierto que hay que tener en cuenta que la mayoría de los alimentos han subido, al igual que muchos productos que han llegado a nuestro país". Al igual que Diego, acudirá a la llamada. "Seguiré consumiendo en la Feria de Valladolid. Es una gran oportunidad para degustar los pinchos y la gastronomía de la ciudad. A pesar de la subida, sí acudiré a la feria".

