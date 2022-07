Preocupación en las casetas regionales de Valladolid: precios más caros, arriesgadas novedades y sin sitio para 2023

No se han celebrado las ferias 2022 de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid (del 2 al 11 de septiembre) y ya preocupan las de 2023. Es la sensación del presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, José Luis Bellido, que un año más al frente, “nadie quiere dar el paso al frente”, se muestra “tremendamente preocupado” con lo que pueda ocurrir el próximo mes de septiembre. Y es que se prepara una edición con cambios, pero sobre todo con la incertidumbre de no saber si en 2023 volverán a ocupar la misma ubicación en el Real de la Feria, que ha ocupado con mucho éxito en las últimas décadas.

La nueva Ciudad Deportiva del Real Valladolid que tiene prevista su construcción junto a los actuales campos anexos afecta a la ubicación que tradicionalmente viene ocupando la Feria de Folclore y Gastronomía. Este año ya habrá modificaciones, sobre todo en la entrada y salida. “Hasta ahora se podía entrar por cualquier lado, ahora solo habrá una puerta de entrada y otra de salida”, adelanta Bellido a EL ESPAÑOL NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN, que asegura confiar “en la responsabilidad de los vallisoletanos y turistas”, pero es cierto que le preocupa que se cambien unos hábitos a los que ya todos “estábamos acostumbrados”. Una modificación importante será la de ubicación de la famosa Casa de Andalucía, que pase a estar al margen izquierdo del recinto. Para el presidente, tras dos años de sequía por culpa de la pandemia, es “preocupante” cambiar una mentalidad que ya estaba muy presente. Aunque recuerda que los servicios que se ofrecían como baños o el escenario para las actuaciones seguirán presentes.

El lugar favorito

Si finalmente la ciudad deportiva programada por Ronaldo sale adelante, la feria de las casetas regionales se quedará sin sitio. Por ello, Bellido ya tiene en su cabeza, la zona favorita: la parcela de Caño Hondo y el parque entre el propio estadio y el Miguel Delibes. Sin embargo, no es del agrado de todos, sobre todo de los grupos ecologistas. Pero para ello es necesaria su urbanización y adecuación con zonas de agua, luz, etc. “No queremos desligar la Feria de Gastronomía de los carruseles, es algo que va de la mano”, manifiesta.

Precios más caros

Y como no puede ser de otra manera, el precio de los múltiples alimentos que se pueden degustar en las casetas van a subir. “Es algo inevitable y que también nos preocupa”, lamenta. “Es cierto que todos tenemos muchas ganas de fiestas, pero no tenemos más remedio que subir los precios porque todo ha subido. He visto algunas listas y la verdad es que dan escalofríos. Ojalá la gente lo entienda”.

Una caseta más

En lo que se refiere al número de casetas, por suerte, este año los visitantes de la Feria gastronómica podrán disfrutar de una más, Baleares se suma a la fiesta. Así, habrá 16: Andalucía, Asturias, Ávila, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Casa Charra, Galicia, Centro Leonés, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Segovia, Valencia, Zamora. “Es para alegrarse, pero es cierto que la media de edad sigue subiendo, no hay cambio generacional y los dos años de pandemia han hecho mucho daño en la Federación”, remata Bellido.

Con todo esto, Bellido, con su feria siempre en la mente, mantiene una “preocupación” que provocará que en su tradicional discurso de inauguración de la feria, junto al alcalde, advierta de estas circunstancias de cara al próximo año.

