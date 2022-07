Del Caribe a Ibiza y de Nueva York a Egipto: los vallisoletanos recorren el mundo tras la pandemia

Dos años después del confinamiento, y aunque todavía con restricciones en muchos países, los vallisoletanos tienen ganas de viajar en sus vacaciones, algo que perciben las agencias de la ciudad. Las conexiones directas del aeropuerto de Valladolid influyen en la decisión de sus viajeros a la hora de escoger destino, pero hay quienes se decantan por los grandes viajes internacionales, mientras que otros prefieren moverse por el interior de España o las islas.

Dentro de los largos recorridos, "Egipto se ha puesto de moda" entre los vallisoletanos, tal como confirma Carmen Martín, de Slalom Viajes. El país africano es uno de los viajes estrella de este verano, "porque se han puesto vuelos desde Valladolid", explica Alberto Castrillo, de la agencia Viajes Azul. Al otro lado del charco, en el continente americano, siguen triunfando los trayectos clásicos, "al Caribe y a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, ahora que se han relajado las medidas por el COVID", sostiene Carlos López, de Halcón Viajes. Dentro de Europa, Chipre es uno de los lugares más demandados para las vacaciones, así como Disneyland París, aunque hay quienes se lo han pensado a lo grande y han optado este año por acudir a Disney en Orlando (Florida, Estados Unidos).

Otros destinos fuera de España que han tenido éxito entre los vallisoletanos este verano son Punta Cana, Turquía, las Islas Mauricio o las Maldivas. Pero algunas de sus preferencias han cambiado con respecto a años anteriores. Así, la demanda de viajes a África o Asia ha disminuido, "antes la gente iba mucho más a Tailandia, China, Japón o Sri Lanka, y también a safaris en África, pero este año la gente se decanta más por Nueva York, La Riviera Maya, Punta Cana o Maldivas", apunta Carmen Martín.

Las limitaciones por el coronavirus vigentes en muchos países marcan las decisiones de los viajeros a la hora de escoger sus destinos turísticos. "En 2019, teníamos grupos a Japón que ahora no tenemos porque hay restricciones", indica Alberto Castrillo. Además, "los novios están optando por otros destinos que no son Asia ni África, aunque sí que han elegido países que no ponen pegas, como Indonesia, Tailandia, Bali o La India, y la gente vuelve con otro concepto de países como este último", añade.

Algunas agencias vallisoletanas también han notado un descenso en la demanda de cruceros, "la gente se lo está pensando mucho, no le termina de convencer meterse una semana en un barco, a diferencia de otros años en los que a lo mejor en enero ya teníamos muchos barcos llenos", explica Carmen Martín.

A nivel global, los viajes internacionales son los menos demandados en otras compañías. Concepción Redondo, de Sermarolid, señala que "no todo el mundo se atreve a salir todavía a largos recorridos. La gente prefiere las costas del sur y Levante español y las islas Baleares y Canarias".

Vacaciones en España

Dentro de España, las islas Canarias y Baleares son dos de los destinos favoritos de los vallisoletanos. "Es lo más buscado porque son los vuelos desde el aeropuerto de Valladolid", señala Carlos López. En Canarias, Tenerife y Lanzarote son los lugares por los que se decide un mayor número de viajeros; mientras que en Baleares, ganan Mallorca e Ibiza.

Pero no hace falta viajar a las islas para darse un chapuzón en la playa, y muchas personas se deciden por otros destinos costeros dentro de la península, "sobre todo Cádiz y Benidorm", apunta Carlos López. También resulta atractiva la costa de Huelva.

Para escapadas cortas de fines de semana, el norte de España se sitúa en primer lugar en la lista de destinos preferidos por los vallisoletanos, principalmente Cantabria, aunque también Asturias y Galicia. Otras personas optan por balnearios como los de "Olmedo, Valbuena y alguno por la zona de Extremadura", apunta Carmen Martín. Pese a ello, las agencias coinciden en que las salidas suelen durar, de media, una semana y son menos frecuentes los viajes de fines de semana.

Este año, las restricciones por la COVID-19 que todavía existen en algunos lugares y las huelgas de algunas compañías aéreas low cost han complicado las vacaciones de muchos viajeros vallisoletanos. "Hay incertidumbre hasta el momento de coger el avión", manifiesta Carlos López. "Volar es un caos, recomendamos ir al aeropuerto con cuatro horas de antelación, no solo por las cancelaciones, sino también porque los aeropuertos grandes están desbordados y han dejado a mucha gente tirada, es el peor año aéreo de la historia", agrega.

Otras agencias no han notado tanto el factor de las huelgas, "porque procuramos no trabajar con compañías low cost, ya que no nos ofrecen fiabilidad", indica Alberto Castrillo, aunque todas coinciden en que las restricciones por la pandemia son uno de los aspectos que más influye a la hora de escoger un destino o decidir viajar fuera de España.

Pese a todo, algunas agencias de viajes ya notan una vuelta a los niveles del 2019, antes de la pandemia. "La gente tiene muchas ganas de salir después de dos años en los que no ha viajado", explica Carlos López. Tanto es así que algunos viajeros no parecen preocupados por los posibles inconvenientes derivados del coronavirus, "la gente se quiere ir como sea y hemos recuperado a los clientes con respecto a niveles previos a la pandemia", manifiesta Carmen Martín. Eso sí, "se quieren ir, pero con calma", añade, "nadie se va quince días como antes, sino una semana o nueve días como máximo".

