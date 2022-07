Óscar Puente asegura que los beneficios fiscales han supuesto un ahorro de 29 millones a los vallisoletanos

Los beneficios fiscales que el Ayuntamiento de Valladolid ha aplicado durante la pandemia han supuesto un ahorro de 29,2 millones de euros para familias, autónomos y empresas de la ciudad. En el número total de beneficiarios durante los años 2020 y 2021 alcanza la cifra de 52.896.

El alcalde, Óscar Puente, ha destacado los resultados de las políticas fiscales, además de recordar que desde 2015 no se han subido los impuestos, incluso se han reducido, en alusión a la supresión de la tasa de basuras: “En este sentido he de resaltar que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por ayudar a la ciudadanía vallisoletana a superar la crisis económica generada por la pandemia. Y así lo avalan los datos. Durante ese periodo, al igual que durante los últimos siete años, no se han subido ni un solo céntimo los impuestos municipales. Es más, hemos establecido medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis”.

Gracias a las medidas del Gobierno Municipal el dato de los beneficiarios y el ahorro que les ha supuesto ha ido aumentando progresivamente desde hace tres años, justo antes de que el COVID-19 impactara en la sociedad con las consiguientes repercusiones en la economía.

En 2019 se contabilizaron 23.001 beneficiarios, que se ahorraron 11,8 millones de euros; en 2020 fueron 25.850, con un ahorro de 14,1 millones, y el pasado año, 2021, el número llegó a los 227.046 con un ahorro de 15,1 millones de euros. Son aproximadamente 4.000 vecinos más beneficiados que en 2021.

El Ayuntamiento de Valladolid, por tanto, dejó de ingresar en este periodo de dos años 41 millones de euros. En definitiva, si el análisis se centra en los dos años de la pandemia la cifra se sitúa en 29,2 millones de euros. Pero este descenso de ingresos en las arcas municipales se interpreta desde el Equipo de Gobierno como una prueba evidente del apoyo del Ayuntamiento a las familias, empresas y autónomos que peor lo pasaron a consecuencia de la pandemia.

Este incremento del impacto de las bonificaciones y exenciones a las que los contribuyentes tienen derecho se debe, fundamentalmente, a las medidas extraordinarias que fueron adoptadas por el gobierno municipal para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.

Apoyo a la hostelería

En concreto, durante los dos años de pandemia, el sector de la hostelería se ha ahorrado 2 millones de euros por la exención en la tasa de terrazas que se sumarán a los 400.000 que se también ahorrarán en este 2022 con la bonificación del 40%. En total 2,4 millones de euros que los propietarios de bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros se ahorraron por el acuerdo del Ayuntamiento. Este sector es uno de los principales beneficiarios en las medidas del Ayuntamiento para la recuperación de la pandemia: en total más de 5 millones entre ayudas directas y beneficios fiscales. (954 beneficiados del sector de hostelería de las ayudas del Plan municipal Reactiva 2020 por valor de 2.756.250 euros, es decir, a una media de casi 3.000 euros).

Por su parte, los titulares de establecimientos hoteleros que al mismo tiempo son propietarios de los inmuebles de sus negocios también se dejaron de pagar 800.000 euros entre 2020 y 2021 por la bonificación del 95% en el pago del impuesto de bienes inmuebles.

Igualmente, otros dos sectores que han resultado beneficiados de estos incentivos fiscales durante los dos años de pandemia han sido el de los feriantes y el de los titulares de puestos de mercadillo. Gracias a la supresión de la tasa de aprovechamiento especial del suelo que habitualmente pagan para ubicar sus instalaciones se han ahorrado 460.000 y 430.000 euros respectivamente.

Bonificaciones en ordenanzas

Estas medidas extraordinarias se suman a las contempladas cada año en las ordenanzas y que tienen un impacto que oscila los 11 millones de euros. Es el caso, por ejemplo, de la exención de la que disfrutan los bienes destinados a la enseñanza o los de la Iglesia católica y otras asociaciones confesionales en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), lo que supone 1,2 millones menos de ingresos respectivamente para el Ayuntamiento. A estas cantidades se unen los 250.000 euros que de media se ahorran en este impuesto las familias numerosas.

Lo mismo sucede con la exención en el impuesto de vehículos para las personas con movilidad reducida, que suponen de media 800.000 euros menos de ingresos al año, y los vehículos dedicados a la defensa nacional y seguridad ciudadana (135.000 euros), o las bonificaciones a vehículos históricos o con bajas emisiones (200.000 euros en cada caso).

En caso del impuesto de construcciones y obras (ICIO), la bonificación por construcción de viviendas de protección pública alcanzó los 331.225 en 2021, más del triple que en 2019. Caso contrario es el de las grandes empresas obligadas al pago del impuesto de actividades económicas (IAE), cuya bonificación por incremento de plantilla ascendió a 664.325 en 2019, si bien por la pandemia se redujo a apenas 12.320 euros en 2021.

A todos estos casos hay que sumar también el derivado de la propia mortalidad causada por la pandemia, pues en cuanto al Impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), la bonificación por transmisión por causa de muerte en favor de descendientes ha supuesto un millón de euros menos de ingresos para el Ayuntamiento y el consiguiente ahorro para las familias.

“Todo ello -ha concluido el alcalde- pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Valladolid está siempre con los vecinos y vecinas de Valladolid, especialmente en los momentos difíciles”

