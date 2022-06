30 años del asesinato de Olga Sangrador: un antes y un después en la sociedad y en la justicia

25 de junio de 1992. España entera se prepara para vivir un acontecimiento histórico como los Juegos Olímpicos mientras se disfruta ya de la Expo de Sevilla. Y como siempre, los pueblos preparan sus fiestas patronales. En Villalón de Campos nadie podría presagiar que esa noche quedaría marcada en la historia negra del municipio. Hoy se cumplen 30 años de la muerte de la niña Olga Sangrador a manos de Juan Manuel Valentín Tejero.

La muerte de Olga, con solo 9 años, marcó un antes y un después en la sociedad. La brutalidad de los hechos y la situación en la que se produjo puso a Villalón, de más de 2.100 habitantes en esa época, en el centro de la información nacional y puso en tela de juicio la eficiencia del sistema judicial. Valentín Tejero raptó, abusó y asesinó a Olga. Y lo hizo mientras disfrutaba de un permiso penitenciario de seis días. Lo peor es que se lo concedió el entonces juez de vigilancia penitenciaria Ignacio Sánchez Illera cuando cumplía condena en la cárcel de Villanubla por dos violaciones, abuso sexual a menores, exhibicionismo y robo.

El ESPAÑOL NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN se ha intentado poner en contacto con la familia, pero el abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular, comenta que ‘Encarnita’, la madre, no quiere hablar para los medios. “No quiere que nadie pase por lo que ellos han vivido, es lo único que te puedo decir”, asegura Luis Antonio Calvo. Hace tres años que falleció el padre, y aunque no han dejado ni un minuto en pensar en ella, prefieren no salir en los medios de comunicación “porque no lo han podido superar”.

Tres días después, el 28 de junio, Olga fue encontrada muerta por la Guardia Civil en un pinar de la localidad de Tudela de Duero, a unos 70 kilómetros de Villalón de Campos. Durante unos minutos el pueblo de Villalón vivió en la confusión de que la niña había sido encontrada con vida. Fue el padre de la niña, Domingo Sangrador, quien tuvo que comunicar que su hija había sido hallada muerta. Olga era la menor de los tres hijos de un matrimonio que regentaba un mesón en el municipio vallisoletano. No faltaron las manifestaciones en el pueblo para pedir responsabilidad. El terror se apoderó ese verano de todo el mundo, era una época complicada para ser mujer y adolescente.

Confesión un año después

Un año después, en el juicio, confesó en la Audiencia de Valladolid, haberla asesinado golpeándola en la cabeza con una barra de hierro. La policía tuvo que contener a centenares de vecinos de Villalón de Campos. Según los peritos médicos, Valentín Tejero sufre una parafilia, es decir, atracción sexual hacia los menores e indicaron que "es totalmente responsable de sus actos", tal y como relata la crónica de El País, quien también recogía las declaraciones del por entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo (PSOE), quien calificó como un "error trágico y lamentable" la concesión del maldito permiso.

A Tejero, según recuerda el abogado, le fue impuesta una condena de 50 años, sin embargo solo cumplió 21. El 11 de noviembre de 2013 salió a la calle. El condenado aprovechó la anulación del carácter retroactivo de la doctrina Parot por parte del Tribuna Europeo para pedir su libertad, que consideró ilegal la aplicación retroactiva de la misma, que no aplica los beneficios penitenciarios sobre los 30 años de estancia máxima en prisión sino sobre la suma total de las penas. Pero en 2017 volvió al foco informativo al ser detenido como presunto autor de abusos sobre una menor e ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real. La Audiencia le volvió a condenar a por unos tocamientos a la nieta de 10 años de un conocido durante su etapa en Madrid tras su excarcelación en 2013. Aprovechó que estaba invitado a pasar la Nochebuena de 2017 con esa familia. Como debe cumplir cuatro años de prisión, todo hace indicar que salió nuevamente en libertad en 2021. Aunque no se ha hecho público. "Creo que ando suelto", dice Calvo.

La presidenta de Adavasymt (Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos), Conchi Minayo, lamentó en su día que la Justicia no tuviera "en cuenta" los informes "psicológicos" de Juan Manuel Valentín Tejero por lo que entiende que era "cuestión de tiempo" que el asesino "volviera a actuar".

La decisión de la Audiencia vallisoletana, tribunal sentenciador que condenó a Tejero a medio siglo de cárcel por el asesinato de Olga Sangrador, contrasta, sin embargo, con la postura de la familia de la niña, cuyo letrado, Luis Antonio Calvo, había mantenido su petición de que el reo permaneciera entre rejas hasta 2025.

Un antes y un después

El abogado ha seguido muy cerca este caso y tiene claro que “fue un caso que marcó un antes y un después” tanto para la justicia como para los medios de comunicación. “No hay duda de que ahora hay más seguridad que hace 30 años. Ha habido un cambio en el tratamiento de los medios y de la justicia, pero por desgracia se siguen cometiendo estos delitos”, lamenta.

Hoy se cumplen 30 años de esta barbaridad que todos en Villalón recuerda. Sin embargo, la sociedad vallisoletana no se había repuesto de este golpe moral cuando Pedro Luis Gallego, conocido como 'violador del ascensor', violó y mató a Leticia Lebrato, de 17 años, el 19 de julio en Viana de Cega mientras disfrutaba de sus vacaciones estivales. Un verano negro para la historia.

