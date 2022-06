El escudo del Real Valladolid: su evolución y el porqué de los cambios desde su origen

Este pasado lunes el Real Valladolid dio a conocer el que es el sexto escudo diferente en la historia del club, desde que se fundase el 20 de junio de 1928 tras la unión del Club Deportivo Español y la Real Unión Deportiva. En estos 94 años de historia han sido cinco los cambios que ha habido, algunos menos destacados y otros un cambio radical, tal y como ocurrió en 1962 y este mismo año.

En el año de fundación, que se creó el Real Valladolid Deportivo, nació la primera insignia del club y que representó al mismo hasta los años 30. En él se pueden observar las cinco llamas en referencia al incendio que azotó a la ciudad en 1561. Otro distintivo son las franjas verticales blancas y violetas y la corona monárquica que da el título de real a la institución. Por último, en el centro del escudo puede verse con círculo que rodea las letras V y D intercaladas entre ellas, que son las siglas de Valladolid Deportivo.

Escudo del Real Valladolid de 1928.

Pocos años después, con la llega de la segunda república en el 1931 el Real Valladolid Deportivo perdió, precisamente, su condición de real, por lo que sufrió un nuevo cambio no solo en el nombre, que se quedó únicamente en Club Valladolid Deportivo, sino que la corona que presidía el escudo blanquivioleta desapareció dejando únicamente las siglas, las llamadas y las franjas moradas y violetas.

Escudo del Real Valladolid de 1931.

No fue hasta el 1940 cuando el Club Valladolid Deportivo no recuperó, de nuevo, la corona. Esta vez el cambio no fue más allá, el escudo original regresó a tal y como era en el año de su fundación en 1928. Ocho años más tarde llegó otro cambio más, pero fue el más imperceptible, ya que únicamente se cambió la tipografía de las siglas V y D del redondel.

Escudo del Real Valladolid de 1940.

En 1954, aunque no hubo cambio de elementos, sí una remodelación de los ya existentes. Se añadió un pequeño borde dorado, la forma se redondeó un poco y se metieron más detalles a la corona.

Escudo del Real Valladolid de 1954.

Sin embargo, en el 1962 llegó el gran cambio, que revolucionó por completo el escudo que hasta ese momento había sido conocido. El club blanquivioleta solicitó al Ayuntamiento poder incorporar la Cruz Laureada de San Fernando, un símbolo concedido por Francisco Franco en 1939 por ser la primera ciudad en apoyar el levantamiento. Además, se añadió una pequeña franja con cinco castillos muy distintivos de la zona alrededor de las llamas en alusión, precisamente, al reino de Castilla. También hubo cambios tipográficos así como un retoque en la corona, a la que se la añadió formas más pronunciadas que hicieran que destacase aún más.

Escudo del Real Valladolid de 1962.

En 1970 el cambio fue mínimo, aunque sí destacado, ya que el redondel del centro del escudo desapareció para las equipaciones del club, lo que dejó un vacío un espacio al que se estaba acostumbrado ver las siglas de Valladolid Deportivo.

Escudo del Real Valladolid 1970.

Posteriormente, en 1998, el redondel regresó al centro del emblema blanquivioleta, pero, esta vez, con un leve cambio. Las siglas ya no fueron Valladolid Deportivo, sino que pasaron a ser Real Valladolid, es decir, RV. Unas siglas que todavía nos acompañan aún con esta última renovación de 2022.

Escudo del Real Valladolid de 1998.

Un último cambio que ha despertado el máximo rechazo entre la parroquia vallisoletana que, incluso, se ha manifestado en los aledaños del José Zorrilla este pasado jueves con el objetivo de exigir al club que vuelva el escudo de 1998.

Este año se ha vuelto a un escudo similar al del año de fundación, pero con líneas más simples y redondeadas, tal y como marcan las tendencias del 2022, y se ha eliminado la Cruz Laureada de San Fernando. Algo que ha provocado una cascada de críticas entre los aficionados ajenos a cualquier connotación política.

Escudo del Real Valladolid de 2022.

Desde el club han defendido dicho cambio aludiendo a la necesidad de "adaptarse a los nuevos tiempos" y que esta es "una vuelta a los orígenes" para lograr lo que ellos califican como "el escudo más blanquivioleta de la historia del club".

En definitiva, un recorrido de 94 años de historia en los que los cambios han marcado la evolución de un escudo que, con mayor o menor éxito, han representado a la afición blanquivioleta que, esta vez, reclama prácticamente al unísono que este nuevo "logo no es representativo de los valores y la identidad" del Real Valladolid.

Sigue los temas que te interesan