La exitosa reinvención del vallisoletano ‘Molo’ Cebrián

Una persona curiosa, tímida y con mucho ‘morro’. Así se define Manuel Cebrián Benavides (Valladolid, 1978), un locutor que se coló en muchos hogares al frente de Los 40 Principales, Kiss FM y Cadena 100 entre los años 2000 y 2014. La suya, es una historia de pasión por las ondas: “Para mí, participar en la radio musical era un sueño desde pequeñito. Con 13 o 14 años me sabía de memoria todas las parrillas de locutores, eran casi como mis amigos”. Así, la oportunidad le llegó como locutor mientras cursaba Comunicación Audiovisual en Madrid. “Pese a mi timidez, me pudo la pasión. Comencé a trabajar en la radio y me enamoré más del medio. Recuerdo que sonaba el despertador para ir a trabajar y me levantaba con una sonrisa, esa era clave”, rememora.

No obstante, en 2014 dejó Cadena 100 con grandes datos de audiencia que le valieron ser uno de los locutores del momento: “Vivía por y para la radio. Pasaban los años y tenía una idea en la que dedicándote a aquello que amabas podrías conseguir que tu vida fuera como querías: trabajo en la radio a nivel nacional, hago contenidos interesantes y aspiras a tener un sueldo digno, a tener tiempo para estar con tu gente… eso no se producía, cada año vivía mejor profesionalmente pero peor a nivel personal. Fui a terapia y confirmé la idea de que tenía que dejar la radio”.

Su destino durante casi un año fue Ecuador, allí se encontraba su pareja por aquel entonces realizando un voluntariado. “Fue un tiempo breve, pero descubrí que hay un ritmo de vida mucho más sano del que llevaba”, asevera.

A su vuelta a España y con las ideas mucho más claras, decidió finalizar la carrera de Comunicación Audiovisual para embarcarse, posteriormente, en un proyecto de música alternativa que no tuvo la acogida esperada. Todo ello reafirmó un cambio en su vida que llevaba barruntando desde que había ido a terapia: “Tenía claro que no quería volver a la vorágine de antes. Llegué de Ecuador y tuve que vender mi casa porque no tenía para pagar la hipoteca, y ahí es cuando decido juntar dos de mis pasiones: la Piscología y el Podcasting”.

Esa fusión se cristalizó en 2017 con Entiende tu Mente, justo un año después de comenzar los estudios en la UNED y habiendo conocido al psicólogo Luis Muiño y a la coach Mónica González que le acompañan desde los inicios. “A mi vuelta colaboraba en una radio muy poquitas horas. Allí Mónica tenía una sección, me gustaba como sonaba y le propuse la idea. A Luis lo conocí en una comida, hablamos un poco y nos caímos bien. Les dije que si algún día hacia un proyecto de Psicología, les iba a llamar. Cuando lo creé, aceptaron. Fue todo muy natural”, celebra el comunicador.

'Molo' Cebrián junto a Mónica González y Luis Muiño

“A Luis y a Mónica les dije que podíamos hacer un contenido que fuera referente para España, pero nunca pensé que nos pudiéramos situar en un contenido sin bandera. Tenemos oyentes más participativos en México o Colombia que en España. Entiende tu Mente es un podcast sin bandera y abierto y pensado para que se escuche en cualquier lugar donde se hable castellano o esté aprendiendo el idioma”. ‘Molo’ recibió en la gala del pasado 24 de mayo el premio Ondas a la trayectoria en la I Edición de los Premios Ondas Globales del Podcast en Madrid, un reconocimiento a su labor al frente del programa logrando una unión con países del otro lado del charco. “Aún me emociono. Cuando uno empieza a trabajar en medios de comunicación y le apasiona, sueña con un Ondas. Cuando dejé la radio pensaba que nunca iba a llegar, y de repente, haciendo el podcast, llegó la opción de ganarlo. No me lo esperaba”.

Su éxito, supone un cambio de paradigma en la nueva forma de comunicar. “Hablando con compañeros, entendí que somos pioneros y los primeros en abrir camino con un contenido creado de forma independiente en la habitación de mi casa con tres micrófonos. Entiende tu Mente tiene una comunidad increíble.”, afirma un emocionado Cebrián.

El programa, que cumple las casi 240 emisiones, tiene exclusividad con la plataforma Spotify. En él, la dinámica no cambia: 20 minutos de duración en la que los oyentes envían un tema relacionado con la mente y, tanto Luis como Mónica, exponen las peculiaridades del asunto junto con anécdotas y recomendaciones para tratarlo de la mejor manera posible. Un formato novedoso que les ha valido ser el podcast más escuchado en lengua hispana. “Doy mi valor diferencial en la forma en la que nos enfrentamos al contenido. Intentamos siempre no hacernos daño, haciendo genuinamente lo que nos pide el cuerpo, nuestra motivación intrínseca. No pensamos en lo que vendrá después, solo en pasárnoslo bien. Si llega el reconocimiento que sea una consecuencia”.

A las puertas de una sexta temporada, ‘Molo’ prefiere ser cauto con respecto a las novedades. “No hago planes a más de seis meses vista. No puedo avanzar nada. Lo único, garantizo que lo que hagamos será de corazón y si nos pide el cuerpo seguir de la misma forma, seguiremos, y si nos pide cambiar y hacer cosas diferentes, lo haremos. Sea lo que sea, lo haremos siguiendo nuestro instinto y nuestra motivación sin hacernos daño”, aclara.

La salud mental cobra protagonismo estos últimos años

España es el decimocuarto país con más psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes dentro de la Unión Europea, según datos oficiales. Una cifra que complica seriamente el acceso de muchas personas a terapia. Con todo, los suicidios van en aumento en los últimos meses y otras enfermedades mentales se agravan. “Hace falta más apoyo a la salud mental. Los médicos de familia están desbordados con un altísimo porcentaje de tratamientos relacionados con la salud mental. No queda otra que ver la realidad, ver lo que está ocurriendo y empezar a instaurar a psicólogos en centros de atención primaria”. Así, desde su programa seguirá reivindicando esa necesidad: “Nosotros, desde nuestra posición, tenemos que seguir peleando y diciéndolo. Hay que apostar más por la salud mental”.

Desde el Ministerio de Sanidad se puso en marcha el pasado mayo el 024, número de teléfono para la prevención del suicidio en nuestro país: “Son cosas que hay que seguir haciendo. El que se lo lleve únicamente a un tema económico sabiendo que la depresión va a ser la primera causa de baja laboral, vemos que lo natural y lo necesario es apostar más por la salud mental”. Un tema que afecta a todos los colectivos de la sociedad: “Hablamos en todos los ámbitos. Necesitamos ese apoyo ya que vivimos en mundo muy competitivo, donde no hay tiempo para pensar, donde tenemos que cumplir las expectativas, nos comparamos con personas que son buenísimas en redes sociales de forma falsa y al final acabamos saturando”, sentencia Cebrián.

