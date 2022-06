Teatro, fútbol y danza se unen en una obra con los niños de Pajarillos como protagonistas

Los próximos días 17 y 18 tendrá lugar el estreno en el Teatro Calderón de Morituti te Salutant, donde los niños, adolescentes y jóvenes del barrio de Pajarillos serán los protagonistas. El proyecto escénico viene de la mano de Raíces Aéreas y que con la coproducción del Teatro Calderón a través del Festival Meet You Valladolid y con las ayudas INJUVE a la creación del Gobierno de España, así como con la colaboración del club Dragones de Lavapiés.

La iniciativa ha sido presentada por el alcalde, Óscar Puente, el director del Proyecto Pajarillos Educa, Alberto Rodríguez “Bertoni; el gerente del Teatro Calderón, José María Viteri, y los responsables de la puesta en escena de esta obra que combina fútbol, danza y teatro como herramientas para trabajar con las comunidades desfavorecidas. El Teatro se convierte en estadio de fútbol, el Coliseo romano de nuestros tiempos y a falta de gladiadores serán los jóvenes y los propios artistas de la compañía los protagonistas de esta performance bélica.

“Como alcalde de Valladolid y actor en mi juventud, me alegra enormemente que chicos y chicas de Pajarillos tengan la oportunidad de subirse a las tablas del Calderón y experimentar lo que es el teatro, de vivir una experiencia que no van a olvidar nunca. Y ello va a ser posible gracias, además de a Raíces Aéreas y al Teatro Calderón, a quienes como “Bertoni” impulsan ese proyecto de cohesión social y participación comunitaria que es Pajarillos Educa, que desde hace cinco años está demostrando que es posible, y necesario, crear nuevas formas de trabajar con el alumnado de un barrio donde conviven cuarenta nacionalidades, que no suele gozar de muchas oportunidades para traspasar los estrechos límites entre los que se suele desenvolver su vida cotidiana.”

A lo largo de estos cinco años, Pajarillos Educa está demostrando que con esfuerzo y voluntad es posible cambiar las cosas, que se puede buscar la mejora de las condiciones educativas del alumnado y, a la par, fomentar la participación vecinal para promover la mejora de la convivencia de vida del barrio.

Checho Tamayo y a Camila Vecco, directores de escena, ofrecen la oportunidad de disfrutar de esta obra cargada de conciencia social y a partir de la participación de los jóvenes de Pajarillos.

