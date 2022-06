El vallisoletano más loco por el fútbol de España

"Hostia, que lo he ganado". Ese fue el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza a Óscar González León tras proclamarse campeón del concurso 'Locos x el fútbol' de Gol TV. El comienzo de esta historia se remonta a finales de 2021, cuando el vallisoletano nacido en Villalón de Campos encontró en Twitter la posibilidad de presentarse al programa.

"Consumo bastante Twitter y lo vi. Siempre me ha llamado mucho el tema de concursar en televisión, de hecho, lo he intentado varias veces en el 'Concurso del año' que se emitía en Cuatro y presentaba Dani Martínez, pero no me llamaron. Cuando vi este y que encima era de fútbol y que podía representar a mi equipo aunque fuera de manera simbólica pues no me lo pensé", explica el joven que ha representado a su club del alma, el Athletic Club de Bilbao, a este periódico.

Con respecto a la preparación, Óscar señala que se hizo "un listado" antes de ir al programa con datos de los 20 equipos de la Primera División del fútbol español, así como otro con datos del tipo el jugador con más partidos de la Liga, el que más temporadas, goles o el portero con más encuentros. "De cada equipo lo que me hice fue apuntarme el año de fundación, el máximo goleador, el que más partidos ha jugado, número de títulos y año en el que ganaron el último", asevera.

Óscar con los otros concursantes y gente del equipo del programa tras proclamarse campeón.

Sin embargo, el joven matiza que la realidad luego ha sido que "más o menos el 15% de las preguntas" que le hicieron han sido de contenidos relacionados con lo que había estudiado. "La mayoría eran cosas que yo ya me sabía por cultura general", matiza el joven vallisoletano.

Entre los rivales, Óscar destaca a Miguel, que representaba al Real Betis y fue el que ganó la liga regular con 80 puntos. Por otro lado, Artur, el representante del Getafe, "era muy competitivo".

El día de la final, que se grabó el 10 de mayo, el joven señala que fue "con la ilusión de ganar 5.000 euros", pero que "no era el objetivo", ya que vas allí "a ver que pasa". "A medida que fue avanzando el programa me fui creciendo. Suena a tópico, pero fui a disfrutar porque no me esperaba en absoluto ganarla", asegura.

Pero finalmente lo hizo. Óscar se vio de repente convirtiéndose en el ganador del programa y los pensamientos empezaron a rondar por toda su cabeza, sin ser muy consciente de lo que había conseguido. "Lo primero que pensé fue 'hostia, que lo he ganado', luego me pregunté que hacer con el dinero, si lo guardaba o con quién lo iba a disfrutar. Cuesta creerlo un poco al principio", aclara.

Óscar junto a los demás finalistas de 'Locos x el fútbol'.

El joven vallisoletano afirma que "algún capricho" habrá, como el comprar alguna camiseta de fútbol o, "principalmente", hacer un viaje, aunque por el momento no sabe el destino. "No soy demasiado antojado ni derrochón, pero me lo gastaré en unas vacaciones o en alguna cosa que igual antes si te fijabas en el precio y ahora no", puntualiza.

En definitiva, "una experiencia increíble" de la que además del premio económico se ha llevado buenos amigos, ya que ha habido "muy buen trato" entre los concursantes y "una muy buena relación". "Ha molado mucho también ver como se hace un programa por dentro, ya que me gusta el mundo audiovisual y peridístico", sentencia el vallisoletano más loco por el fútbol de España.

