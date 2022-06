Sanidad apoyará la investigación biomédica con más recursos y una mejor coordinación

La directora general de Planificación, Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad, Sonia Martín Pérez, ha resaltado hoy la necesidad de aumentar el volumen y la eficiencia de la investigación biomédica en Castilla y León, con el apoyo de la Administración autonómica, así como su impacto con el objetivo de que los resultados obtenidos puedan trasladarse e integrarse en la práctica clínica diaria y mejorar así la calidad asistencial.

Martín, que ha presidido el acto de entrega de los premios anuales de investigación biomédica del Área de Salud Valladolid Este, ha explicado que la pandemia ha puesto de relevancia que el mayor reto que afronta el ser humano es la preservación de la salud, “y la única vía para generar mejores soluciones a los problemas de salud es la innovación, la verdadera innovación, y la única fuente de auténtica innovación es la investigación, la investigación de calidad”.

A su juicio, en este nuevo mundo en el que el procesamiento de datos va a ser realizado por la inteligencia artificial con velocidad y precisión, “estamos obligados a replantearnos una serie de preguntas: ¿Cuál será nuestro papel como profesionales? ¿Dónde va a estar la clave moderna de la investigación clínica? La respuesta -ha dicho- sigue estando en fomentar el razonamiento clínico, realizar una lectura crítica de la literatura científica y aprender habilidades para tomar decisiones en ambientes de incertidumbre, como son los del ámbito clínico. También debemos ser críticos con las prácticas de escaso valor, ser sensibles a las necesidades de los pacientes (en la vertiente de humanización) y estar orientados a la evaluación de los resultados”.

Ante las dificultades conocidas -falta de recursos o lenta tramitación- para poner en marcha un ensayo clínico, uno de los proyectos a los que desde la Consejería de Sanidad se va a dar prioridad durante los próximos cuatro años será potenciar la investigación e innovación en todos los niveles del Sistema Público de Salud, así como la transferencia del conocimiento y la explotación de los resultados. Para ello se van a aumentar progresivamente los recursos económicos, se van a coordinar las líneas de investigación y se van a completar las estructuras dedicadas a ello en Castilla y León.

Así, se van a mantener las ayudas para proyectos de investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria que se desarrollen en los centros de la Gerencia Regional de Salud, con el objetivo no sólo de potenciar la investigación de grupos con trayectoria consolidada sino, de manera especial, fomentar la creación de nuevos grupos y estimular a los jóvenes investigadores.

En marzo se ha publicado la resolución de concesión definitiva de ayudas a proyectos de investigación a desarrollar en los centros de la Gerencia Regional de Salud, de manera que se van a financiar 71 proyectos (63 en hospitales y 8 en atención primaria), en los que participan 597 investigadores, de los cuales un 45 % son menores de 40 años. En el Área de Salud de Valladolid-Este se han financiado en los últimos cuatro años 73 proyectos de investigación en biomedicina, por un importe cercano al millón de euros.

Por último, la directora general de Planificación, Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad ha anunciado la intención de impulsar el programa iniciado en 2014 con el objetivo de incentivar la participación del personal asistencial en actividades de investigación. Así, en este año 2022 se va a intensificar en Castilla y León a diez facultativos y tres enfermeras, en un procedimiento pendiente de resolución.

Por su parte, Cristina Escalante, responsable de Acceso y Relaciones Institucionales de Roche Farma España en Castilla y León, felicitó a todos los premiados y destacó el compromiso de la compañía con la investigación biomédica, un ámbito donde invierte cada año más de 65 millones de euros en España. Además, destacó la importancia de seguir desarrollando modelos de colaboración público-privada que, como ocurre en este caso con el Hospital Clínico Universitario y la Facultad de Medicina de Valladolid, configuran el escenario ideal para hacer posible, entre todos, la generación de trabajos científicos de la máxima calidad.

“Este modelo demuestra a las claras cómo la colaboración entre compañías privadas como Roche y entidades públicas del ámbito académico, sanitario e investigador de primer nivel consigue grandes frutos en un terreno, el de la investigación biomédica, que es esencial para mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes en el futuro”.

Galardones

Los premios anuales de investigación biomédica del Área de Salud Valladolid Este -que cuentan con la colaboración de Roche Farma España- cumplen su duodécima edición y se entregan a profesionales tanto del Hospital Clínico Universitario de Valladolid como del Hospital Medina del Campo, la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este o la Universidad de Valladolid.

Los premios forman parte del global de proyectos evaluados el año pasado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Área de Salud Valladolid Este, que sumaron un total de 563 trabajos. En concreto, se evaluaron 453 proyectos de investigación, otros nueve proyectos fueron del Biobanco; hubo además 48 ensayos clínicos con medicamentos, 21estudios clínicos con productos sanitarios y 32 estudios de tipo observacional con fármacos de uso humano ya comercializados.

El jurado ha acordado conceder el premio al mejor artículo de Investigación realizado por personal facultativo y publicado en 2020 al cardiólogo Ignacio Amat Santos por el artículo publicado en Journal of the American College of Cardiology titulado “Ramipril un high-risk patients with COVID-19”. La enfermedad COVID-19 es causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2, que interactúa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) a través de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este estudio analizó si los inhibidores de RAAS modifican el riesgo de COVID-19.

En la categoría de Atención Primaria, el premio al mejor artículo de Investigación en 2020 ha sido para Miguel Ángel Galán Martin y Federico Montero Cuadrado, por el artículo publicado en Journal of Clinical Medicine titulado “Pain Neuroscience Education and Physical Therapeutic Exercise for Patients wițh Chronic Spinal Pain in Spanish Physiotherapy Primary Care: A Pragmatic Randomized Controlled Trial”.

El dolor musculoesquelético crónico afecta a más del 20 % de la población, lo que genera una gran sobrecarga en la atención médica y un gasto elevado. La prevalencia va en aumento y afecta negativamente tanto a la salud física como mental, siendo una de las principales causas de discapacidad. La mayoría de los tratamientos utilizados en los servicios públicos de salud son pasivos y los expertos recomiendan tratar el dolor en atención primaria con educación y ejercicio como tratamientos de primera línea. Este estudio ha sido un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en 12 centros de primaria, con educación en neurociencia del dolor y ejercicios, que generaron altos niveles de satisfacción entre los pacientes.

El premio al mejor artículo de investigación correspondiente al Hospital Medina del Campo y publicado durante 2020 ha sido para el doctor Juan Ramón Gómez López, por el trabajo publicado en “Cirugía y Cirujanos” titulado “¿Existe complicación entre el uso de drenajes y las complicaciones posoperatorias en la apendicitis aguda complicada?”.

En cuanto al premio al mejor artículo de investigación en el ámbito de la Enfermería/Fisioterapia/Técnico, el galardón ha recaído en Mercedes Fernández Castro, del Hospital Clínico Universitario, por el artículo publicado en “Pain Management Nursing” titulado “Factores relacionados con el conocimiento y las actitudes de los enfermeros sobre el manejo del dolor en pacientes hospitalizados”.

El galardón al mejor artículo para personal sanitario en periodo de formación especializada durante 2020 ha sido para Blanca Talavera de la Esperanza, por el artículo publicado en Journal of the Neurological Sciences y titulado “La anosmia se asocia con menor mortalidad hospitalaria en COVID-19”.

Por último, el reconocimiento sobre “Buenas Prácticas” durante 2020 ha recaído en Sandra Avellaneda Martínez, por el artículo publicado en Journal of Healthcare Quality Research y titulado “Gestión de la comunicación de los pacientes hospitalizados, aislados de sus familias por la COVID-19”.

