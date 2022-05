Puente cree que García-Gallardo puede salir “barato” por demostrar “lo que es la extrema derecha”

El secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, manifestó hoy su creencia en que el nombramiento de Juan García-Gallardo como vicepresidente de la Junta de Castilla y León puede salir “barato” por demostrar con sus declaraciones “lo que es la extrema derecha”, según informa Ical.

Durante el primer encuentro con alcaldes y concejales socialistas de la provincia de Valladolid, celebrado en el hotel Lasa Sport de la capital vallisoletana, Puente aseguró que las declaraciones de García-Gallardo pueden acabar beneficiando al PSOE porque recuerda “lo que es la extrema derecha” para aquellos a los que “se les ha olvidado que hace 40 años ya lo sufrimos” y que ahora vuelven “para parasitar las instituciones, acabar con los servicios públicos, y acabar con la diversidad y los derechos de las mujeres”.

“Ese es el modelo que quiere trasladar García-Gallardo a los ayuntamientos”, afirmó Puente, algo que confió en que “la sociedad de Valladolid no permita”. Aseguró asimismo a los alcaldes y concejales socialistas que “no nos tiene que asustar el resultado de la derecha”, dado que “el PSOE de Valladolid es un partido unido y fuerte, con un proyecto concreto para nuestra tierra”, una “fortaleza” de los socialistas frente a la “división” de la derecha con un Partido Popular que aseguró se encuentra “acorralado por la extrema derecha”.

Puente continuó manifestando saber que “flota en el ambiente los resultados de las elecciones autonómicas” pero matizó que “la derecha no ha sumado mucho más en la provincia de Valladolid que hace tres años”, al contabilizar solo dos puntos más, por lo que aseguró que están “en condiciones de ganar las elecciones municipales” para “acabar con las prácticas caciquiles” en la Diputación provincial y en los ayuntamientos “donde la derecha lleva gobernando más de 30 años”.

No obstante, Puente señaló que para ello los socialistas tienen que hacer su trabajo durante este año para acabar con “el mantra” de que el PSOE “no entiende el mundo rural”. Defendió en ese sentido que la formación socialista no está ni en contra de la tauromaquia, al respetar “la libertad de elección de los que le gustan los toros y los que no”, ni de la caza, sino de que “se esquilmen los recursos naturales del mundo rural”. Por ello, señaló que el PSOE “está y entiende el campo”, frente a “quien lo lleva despoblando durante 30 años en esta comunidad y no ha hecho nada por potenciar sus recursos naturales”, en referencia al PP.

Por último, y tras reivindicar algunas de las políticas e iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid en materias como el vino “en unos pocos años y partiendo desde la nada”, se preguntó “qué ha hecho la Diputación por los bodegueros y por el campo”, refrendando que “no se defiende al campo dándose golpes de pecho, sino adoptando iniciativas que fomenten el crecimiento en el mundo rural”.

Lamentó asimismo que la provincia de Valladolid cuente con un transporte interurbano “tercermundista” y defendió la Agenda 2030 frente a una Agenda España que calificó como “irreal” por “ocultar la agenda de la ultraderecha” que se basa en “la desigualdad y la supresión de derechos”. “Frente a esa agenda, tenemos una que funciona, genera empleo, igualdad y dignidad”, concluyó.

Objetivo: conquistar la Diputación

Dio inicio al acto el secretario de Organización del PSOE de Valladolid, Francisco Ferreira, que agradeció la campaña de vacunas contra el COVID del Gobierno para “poder estar aquí”, en relación a un encuentro que comenzó a prepararse antes del año 2020 pero que la pandemia impidió hasta hoy. En ese sentido, recordó que los alcaldes y concejales estuvieron “en primera línea” tanto para la lucha en los peores momentos de la pandemia como para el reparto de las ayudas posteriores.

También consideró que el acto de hoy “no es del todo el pistoletazo de salida” para las elecciones municipales, pero debido a que los alcaldes y concejales socialistas “recorren el territorio siempre” y tratan de “solucionar los problemas cuando surgen”.

“A día de hoy, si nos pusiéramos a hacer candidaturas, las tendríamos en todos los municipios donde nos presentamos en 2019”, añadió, apuntando que el objetivo ahora es “ganar las elecciones municipales de 2023 y conseguir gobernar en la Diputación de Valladolid” dado que esta institución, en manos del PP, es “rancia y trasnochada”.

El acto, celebrado en el hotel Lasa Sport de Valladolid, contó con más de un centenar de participantes y concluyó con una emotiva entrega de placas al alcalde de Marzales, José Luis Rico, que lleva ejerciendo su cargo desde las primeras elecciones municipales democráticas, y a los familiares de David Hernández, concejal de Barcial de la Loma fallecido en mayo de 2020.

