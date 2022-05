El Campo Grande será un espacio libre de humos

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid ha propuesto al Ayuntamiento de Valladolid convertir el emblemático Campo Grande en un espacio sin humo. Por su parte, el consistorio apoya la iniciativa y en breve será señalizado.

Hasta la fecha, Valladolid continúa incrementando los lugares liberados. Medina del Campo ya suma un total de 12 adheridos: las dos piscinas municipales de los polideportivos, así como diez centros educativos. Por su parte, el Club Deportivo Los Arces se ha unido recientemente a la iniciativa.

La campaña, que busca sumar el mayor número de espacios libres de humo, recabará firmas de la ciudadanía en toda España que posteriormente se presentarán a los distintos ayuntamientos y que servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer es claro ya que “necesitamos desnormalizar el consumo del tabaco, lo tenemos tan normalizado que incluso este producto cancerígeno es parte de la cesta de la compra del IPC. Modificar esta situación pasa, entre otras medidas, por ampliar los espacios libres de humo y que en terrazas, playas o piscinas nadie se vea obligado a respirar humo de tabaco. No podemos olvidar que el 72% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, el 43% de ellos en espacios públicos, y respiran más de 70 sustancias cancerígenas”.

El tabaco mata y su humo, también

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Una campaña para movilizar a la sociedad

Hasta 44 espacios emblemáticos podrían verse libres de humo de tabaco con el apoyo social. El Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, los jardines de Viveros en Valencia, las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real, la calle Larios en Málaga, la plaza de Santa María en Jaén, la muralla de Ávila, las playas de Gijón, el parque de la Ciutadella en Barcelona, el Espolón de Logroño o los jardines del Palacio de la Granja en Segovia, por poner solo algunos ejemplos.

Esta campaña recabará firmas que posteriormente se presentarán a los Ayuntamientos y que también servirán para instar al Gobierno a que acelere los plazos y que antes de que finalice el 2022 la ampliación de la Ley Antitabaco esté ya en trámite parlamentario.

Deshabituación tabáquica en Valladolid

La Asociación en Valladolid desarrolla en su sede (Claudio Moyano, 26-bajo) el programa de Deshabituación Tabáquica, subvencionado por el Comisionado Regional Para la Droga, e impartido por un médico-psicoterapeuta. Se organizan grupos tres veces al año y cada una de las veces se dividen en dos grupos diferentes. En total se realizan seis grupos. Cada uno está formado por hasta 15 personas, lo que supone un total de 90 personas beneficiadas por el programa al año.

Desde la pandemia estas cifras han sido muy variables, y la entidad se ha visto obligada a reducir el número de participantes. Sin embargo, la intención es ir retomando la frecuencia y el número de personas habitual.

