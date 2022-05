Franco anuncia novedades para el deporte español y se 'moja' en el lío Rubiales-Piqué

Noticias relacionadas Ronaldo anuncia novedades para el Real Valladolid: cambio de escudo y equipo femenino

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha reconocido que le gustaría que la Supercopa de España de fútbol se disputara en España y no en Asía como está ocurriendo en la actualidad. Unas declaraciones realizadas durante la celebración del cuarto desayuno de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid celebrado en la Real Sociedad de la Hípica. En este nuevo encuentro, el gallego ha hecho una amplia radiografía de los temas de actualidad del deporte. Y por supuesto, ha hablado de la polémica entre el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador Gerard Piqué.

Rubiales-Piqué

“No me gusta todo lo que ha salido entre un jugador de fútbol . Es penalmente punible no, pero éticamente, estéticamente y moralmente no es bueno. No me parece aceptable que una parte sea un jugador de fútbol. Pertenece a un club que puede tener acceso a la Supercopa de España. Lo que venga ya lo veremos”, ha avanzado, además ha asegurado que “no se puede obligar “a modificar el acuerdo entre la Federación y la empresa de Piqué. “A mí me gustaría que la Supercopa se celebrara en España. En la vida y en el deporte no todo es dinero. Estamos alejando a los aficionados de sus clubes. Si fuera en España sería mucho mejor”, ha afirmado.

Tebas-Rubiales

Mi antecesora, Irene Lozano, intentó mediar, pero no fue posible. Son dos personas que están al frente de LaLiga y la Federación, y son dos personalidades muy fuertes a los que les cuesta llegar a acuerdos. La búsqueda del consenso es prioritario. El deporte une”.

Federación de rugby

¿Cómo se invita al presidente de la Federación, Alfonso Feijoo a dimitir? “Diciéndole que aunque no sea el responsable directo, hay una responsabilidad en el mundo del derecho ‘in vigilando’ que le invita a tomar la decisión. He asistido a varios partidos de rugby, incluido el que se consiguió la clasificación, Por el bien del rugby la salida era la dimisión. Ahora entre todos los sectores tenemos que trabajar juntos para salir de esta, sin dañar el rugby. No pasa por sancionar a un club, que al parecer fue quien cometió la sanción. Hemos dado una mala imagen fuera de España. Urge empezar a reconstruir el rugby en España”.

Franco

Juegos Olímpicos de Invierno Aragón-Cataluña

“Me entristece porque con esa polémica nos podemos quedar sin organizar los Juegos de Invierno. Tengo esperanzas de que haya un tipo de acuerdo. La cosa no va por buen camino. Al Comité Olímpico Español le costaría hacer una candidatura por separado. Al final el COI apostará por otro país. Hago un llamamiento para buscar un acuerdo, si las partes tienen que ceder, que cedan. No creo que haya un problema político, es de organización de pruebas”.

Ley del Deporte

“Data de 1990, creo que en este tiempo todo ha cambiado, y había que adaptar la ley del deporte a la nueva situación. Así lo hemos hecho. Buscando el consenso con federaciones, clubes, con grupos políticos y se está tramitando y espero que en los próximos meses se apruebe. Será una revolución en el mundo del deporte español, parecida a la que se vivió durante los Juegos de Barcelona 92, donde hubo un antes y un después, y también para el deporte para personas con discapacidad”. “También reconocerá más derechos a las mujeres, a personas transgénero, etc. Nacerá como una Ley que recoge derechos para las mujeres. Por ejemplo si se quedaba embarazada perdía derechos en algunas asociaciones, esto se va a acabar. No habrá discriminación, será inclusiva y feminista”. “Buscaremos el máximo consenso y no creo que haya problema en sacarla adelante”. Franco sobre la igualdad de premios en deporte olímpico y paralímpico: "Va a estar contemplado en la Nueva Ley del Deporte. Igualdad de premios, igualdad de oportunidades mediáticas. La Ley no puede obligar pero está marcando el camino".

Mesa de autoridades

Nuevo Plan del Deporte

“El Plan Elite decidirá que la decisión de los deportistas sean con criterios técnicos que se merezcan ser ayudados. No es incompatible con el plan ADO, fue muy útil en su época, pero hay que renovarlo. Son complementarios. Ahora tenemos que convencer a las empresas que quieran invertir en deporte. Tengo claro que lo que no se gasta en deportes no es gasto, es inversión. Tiene un retorno brutal”. “Pretendemos que la Ley de Profesiones Deportivas pueda dar seguridad a las personas que practican deporte de que no van a estar en manos de personas que no tengan una cualificación necesaria”.

Fútbol Profesional Femenino

“Me lo tomé como algo personal. Pronto tendrá su autonomía para dar los primeros pasos. No era un empeño político, era dignificar el deporte femenino. Y se hace con medidas que aparecen en la Ley del Deporte y dando estatus adecuado a las mujeres que practican deporte. El fútbol es el primer paso. No es asumible que haya clubes que no tienen instalaciones acorde a estos tiempos. Vendrán otros deportes”.

Ley antidopaje

“El porcentaje es muy pequeño. La ley antidopaje era una asignatura pendiente y por fin lo hemos sacado adelante con un alto consenso. Nos ha permitido recibir la felicitación de la Agencia Mundial Antidopaje”.

Paridad al frente de las Federaciones

“Teníamos la obligación de un tercio, 33%, al 40%, aquellas federaciones que no tuvieran esta cantidad de mujeres no tendrán subvención del Consejo Superior de Deportes. Corremos el riesgo de que mujeres ocupen puestos secundarios, solo un tercio tiene mujeres al frente. La ley lo cambiará”.

17 millones de euros para Castilla y León

“Hay un incremento del 25%, que llega a los 57 millones euros. Sabemos que nunca es suficiente, pero el Gobierno de España va a invertir mil millones de euros en tres años. «El Gobierno de España ha sido el único que ha incluido el deporte en los Fondos de Recuperación y Resiliencia y va a suponer una cifra de 300 millones. A Castilla y León le corresponden 17 millones de euros”.

14 meses en el cargo

“Pensaba que deportes era un pequeño oasis, pero a veces también tienen problemas que hay que solucionar. Sin embargo, estoy muy contento porque soy un amante de todos los deportes”.

Deporte en pandemia

“No fue fácil gestionar la pandemia, por ejemplo en temas de aforo. Había que ir poniendo unas condiciones, pero se ha hecho francamente bien gracias al comportamiento de los españoles. La pandemia nos sirvió para valorar más el deporte, que fue válvula de escape. Por ejemplo, con la venta de bicicletas o saliendo a correr. Deporte y salud van de la mano, no solo la física, sino también la mental”.

Al acto asistió también, en su primer acto oficial, el director general de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo, quien brevemente prometió “puerta abierta” de su departamento y alabó el “diálogo” en el marco de la Conferencia Sectorial junto al propio José Manuel Franco y el ministro de Cultura, Miquel Iceta. “Apelé a que el deporte está por encima de sigas y esperemos que ese ambiente presida siempre nuestro trabajo”, dijo.

