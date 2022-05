Con los patines desde la cuna

Amante de las excursiones por el campo, del parkour, de la escalada, la bicicleta… pero sobre todo de los patines. Así es Adrián Alonso, un joven vallisoletano de solo 16 años que lleva 13, prácticamente desde la cuna, con los patines puestos.

El vallisoletano de nacimiento, que reside en la localidad, cercana a la capital, de Aldeamayor de San Martín, hizo historia el pasado fin de semana al darse un baño en bronce en el Campeonato de España de Velocidad, una modalidad en la que Castilla y León sólo presumía de una medalla en su palmarés, hasta ahora.

“Si quiero llegar a vivir de esto tengo que trabajar muy duro”, asegura el joven, que aún no alcanza la mayoría de edad, en esta entrevista para EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

P.- Ha conseguido hacer historia el pasado fin de semana con un baño en bronce en el Campeonato de España de Velocidad. ¿Orgulloso?

R.- Sí, estoy muy orgulloso. Iba con el objetivo de sacar medalla y, al final, se dieron las condiciones para pelear los tres bronces y pude aprovechar la oportunidad.

P.- ¿Cómo se desarrolló el campeonato?

R.- Tuvo lugar en Gijón. Llegamos un viernes a probar la pista y al día siguiente a correr en una jornada que duró toda la mañana. Por la noche descansamos y relajamos piernas. Lo que nos valió para rematar la faena sacando el bronce.

P.- ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vivió?

R.- Recuerdo ponerme los patines y, nada más llegar, entrar en la pista, mirar hacia la grada y recordar todos los entrenamientos que había afrontado. Antes de las carreras, me mentalicé y acordé una estrategia con mi entrenador. Era lo más importante. Después, sacar los nervios y a competir.

P.- Castilla y León solo contaba con una medalla en su palmarés en esta modalidad. Ha hecho historia. ¿Es consciente?

R.- Ahora mismo, lo único que quiero es salir a la pista, competir y disfrutar a tope. Las medallas es cierto que ayudan y animan mucho para seguir adelante.

P.- ¿Cómo comienza en el mundo del patinaje?

R.- A los tres años, en el colegio, conocí a Pablo, mi entrenador. Año tras año él ha sido el que ha hecho posible que yo siga patinando y ganando medallas. En los últimos años mi nivel ha cambiado por completo. También mi técnica. Todo gracias a la pista. Por ella he conseguido que todo salga como siempre he querido.

Adrián Alonso. Fotografía: Luis Velasco

P.- ¿Cuándo comienza a competir?

R.- Llevo compitiendo desde que empecé en las carreras de pueblo. Después en Castilla y León donde el nivel iba aumentando y con ello mis ganas. Aunque perdiera era lo que me apasionaba y sabía que, antes o después, me tocaba ser uno de los que iban a portar en su cuello medalla. Ahora, el nivel se complica. Ya no solo compito contra gente de España sino de todo el mundo.

P.- Ha hecho más deportes. ¿Cuáles y por qué se decanta finalmente por el patinaje?

R.- De pequeño también hacía baloncesto y atletismo, además de hockey. A medida que iba creciendo debía centrarme en algo y escogí lo que más me gusta y donde me sentía más apoyado y querido.

P.- ¿Es su primera medalla?

R.- En un Campeonato de España sí, pero a nivel de Castilla y León o Europa ya había conseguido alguna que otra. Eso sí, ninguna tan importante como esta.

P.- ¿Cómo compagina sus estudios con los entrenamientos?

R.- Llego del instituto y lo primero que hago es comer y estudiar para, después, tener toda la tarde para centrarme en dar lo mejor de mí en cada vuelta con los patines puestos.

P.- ¿Sufre muchas caídas?

R.- Bastantes. El problema de este deporte, y de muchos otros, es el no depender de ti. Hay veces que influye ya no tu caída, sino la de otro, y que haga que tú también te vayas al suelo. A la hora de entrenar me he dado cuenta de que la pista esta bien para ello pero no para un alto rendimiento del deporte. Como el suelo resbala, con el calor, sufro alguna caída.

P.- Estudia 4 de la ESO. ¿Qué quiere ser de mayor?

R.- No lo tengo del todo claro, pero lo que sí sé es que me quiero dedicar a todo este mundo del deporte y la salud.

P.- ¿Sueña con dedicarse plenamente al mundo del patinaje?

R.- Ese sería mi sueño, pero sé que es muy complicado y que si quiero llegar a vivir de esto tengo que trabajar muy duro. Mi deporte no es como otros en los que se invierte mucho dinero y va mucha gente a verlo. Lo que tengo claro es que cualquier persona que lo contemple por primera vez le gustará porque a las velocidades que se va y la emoción que tiene este deporte, enganchan.

P.- ¿Qué le dicen sus amigos en Aldeamayor de San Martín? ¿Cómo es su día a día?

R.- Todavía no soy muy reconocido, pero poco a poco la gente va sabiendo a los que me dedico y me felicitan por mis logros.

P.- ¿Cómo ve el futuro? ¿Cuál es el próximo reto que se marca?

R.- Todavía soy joven para saber si voy a destacar o si dentro de unos años voy a mejorar como para estar en los primeros puestos. Mi próximo reto es estar en la selección, objetivo que no veo del todo imposible. Tendré que trabajar como lo llevo haciendo todo este tiempo.

P.- Un objetivo y un deseo mirando al futuro más próximo

R.- El próximo 4 y 5 de junio afronto el Campeonato de España de circuito. Espero competir tan bien como lo he hecho en este último.

